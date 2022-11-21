Muenchner Oktoberfest，又称“十月节”。每年九月末到十月初在德国的慕尼黑举行，持续两周。

慕尼黑啤酒节是全球规模最大的民俗庆典之一。该节日起源于1810年10月12日，十月节是慕尼黑的一个传统的民间节日。因为在这个节日期间主要的饮料是啤酒，而且消耗量惊人，所以人们把这个节日简称为啤酒节。