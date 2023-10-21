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Muenchner Oktoberfest，又称“十月节”。每年九月末到十月初在德国的慕尼黑举行，持续两周。
慕尼黑啤酒节是全球规模最大的民俗庆典之一。该节日起源于1810年10月12日，十月节是慕尼黑的一个传统的民间节日。因为在这个节日期间主要的饮料是啤酒，而且消耗量惊人，所以人们把这个节日简称为啤酒节。
一段视频近日在中国社交网络疯传，其中显示一名啤酒厂工人在原料仓撒尿。山东青岛啤酒回应，指调查人员已介入。视频遭到众多网友围观，不少人纷纷留言说“再不喝青岛啤酒了！”
每年，慕尼黑啤酒节都会吸引数百万人前来享受啤酒、舞蹈,与亲朋好友相聚，其乐融融。但欢乐之下隐藏着需反思和警醒的一面。
一年一度的慕尼黑啤酒节又在如火如荼地进行中。在这个德国最大的民俗节庆期间，你能看到穿着巴伐利亚传统服装的男男女女，臂力惊人的啤酒侍应生，还有很多其它的热闹景象……
闻名世界的十月啤酒节已在慕尼黑开幕。传统服饰又将大行其道，但也并非一成不变，比如紧身连衣裙（Dirndl）——2023年芭比元素也穿插其中。
慕尼黑啤酒節（或稱10月節Oktoberfest）是世界最大的民間節慶，為期18天，除了在大帳棚裡喝啤酒吃豬腳，現場還有遊樂設施與各種表演節目，內城也有來自巴伐利亞與其它地區的幾十個團體舉行盛大花車遊行。從現在到10月3日持續進行，邀請全球遊客來訪！
一项新的科研报告声称，常喝啤酒有利于肠胃菌群的健康成长。但一位德国学者指出，同酒精对人体造成的伤害相比，啤酒部分成分可能带来的益处简直微不足道。
澳大利亚外长黄英贤本周二（4月11日）表示，澳大利亚已与中国达成协议，解决大麦出口中国问题上的争端。这被视为两国关系改善的又一迹象。
天气开始转暖的时候，德国人就开始大批地涌进露天啤酒馆，一边享受阳光，一边畅饮啤酒。德国之声为您梳理德国境内最值得一去的啤酒园。
你知道吗？水、麦芽、啤酒花和酵母这四种原料酿成了德国人最喜爱的饮品——啤酒。1516年，德国颁布了啤酒“纯净法”，这是它与众不同的奥妙。
中国啤酒打入了巴基斯坦市场并受到消费者青睐。巴基斯坦民众表示，这种啤酒的高酒精含量和美观的包装吸引越来越多的新消费者。
今年慕尼黑啤酒节恢复举办的消息为何令人振奋？你知道吗？水、麦芽、啤酒花和酵母这四种原料酿成了德国人最喜爱的饮品——啤酒。1516年，德国颁布了啤酒“纯净法”，这是它与众不同的奥妙。
连续两年被取消，今年慕尼黑啤酒节决定重新开张。但疫情尚未完全消失的当下，又袭来战争的阴影。
德国啤酒纯酿法已经有500多年的历史。当德国人正在讨论是否应该松绑传统，拥抱创新；台湾人却渐渐喜欢上它。
C罗在新闻发布会上挪开面前的可口可乐，并举起一瓶矿泉水。这个小插曲引起大波澜，可口可乐股价应声下跌，市值一度缩水40亿美元。事后，欧足联提醒各球队在新闻发布会上勿要移走赞助商的饮料。
德国大部分地区气温回升，阳光普照。由于疫情减缓，加上三分之一的成年人已接种疫苗，一些地区的限制措施得以放松，户外餐饮和啤酒花园也重新开放。
慕尼黑啤酒节粉丝又要失望了；超尴尬，德国国足前门将短信发错人，种族歧视发言惹争议；柏林泰格尔机场正式熄灯走入历史；德国老饕们引颈期盼的白芦笋季到来，但负责采收的东欧工人却爆发群聚感染…来看看德国有哪些值得关注的大小事。
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