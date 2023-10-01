慕尼黑啤酒节 对于女性而言安全吗？该怎么做？

（德国之声中文网）德国著名的慕尼黑啤酒节吸引许多身着传统服饰dirndl紧身连衣裙、皮裤的人们前来狂欢。今年，啤酒节从9月16日一直持续到10月3日。

但就在这数百万人聚集的啤酒节上，不愉快的事件也会发生。一项名为“让啤酒节更安全”（Sichere Wiesn）的活动得到慕尼黑市卫生部门的支持，为受到骚扰的女性游客提供帮助。

今年，该活动在第一周就帮助了143名感到不安全的妇女和女孩，其中包括七起涉嫌喝酒被下药的案件。

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该活动在位于Schottenhamel啤酒帐篷后面的场地上开辟了一个叫做“安全空间”的区域，工作日每天开放。受到骚扰的女性可以在此寻求帮助。。

2003年以来，“安全空间”为遭受暴力、性骚扰或感到不安全的女性提供帮助、建议和支持。在这里人们也可以为手机充电，向警察报告性暴力事件，获取回家所需的出租车券等服务。去年，在慕尼黑啤酒节的17天里，“安全空间”的工作人员总共向450名女孩提供了帮助。

性感和狂欢的氛围

“这里的气氛确实非常性感。很多人来这里调情，结识新朋友，只要是双方自愿的，那就很棒” ，“让啤酒节更安全”活动的媒体联络人克里斯蒂娜·戈特洛伯（Kristina Gottlöber）说道。但戈特洛伯也指出，在慕尼黑啤酒节上过量饮酒也会导致一种放纵的氛围从而失去对行为的节制。

“人们认为慕尼黑啤酒节是一个道德自由的地方，在此你可以完全放开对行为的节制，” 戈特洛伯说，“经常听到这样的说法，认为女性就是得忍受（性暴力）。否则，她们就不该来这里。一些人就是有这样的思维定式，当然，这是错误的想法。”

2022年，慕尼黑啤酒节共发生了55起性骚扰事件，其中包括三起强奸案。值得注意的是，这些数字仅代表官方报告的案件，因为许多事件并没有被上报。

慕尼黑：啤酒和皮裤的疯狂 是时候展示你的体力了！ 今年的慕尼黑啤酒节从9月16日开始，持续17天的时间。在开幕这一天，有大约45万人参加了这一巴伐利亚民俗节庆。啤酒帐篷里面的桌子基本上都已经订满；免费座位十分炙手可热，只有那些跑得最快的人才能抢到。小伙子们，冲啊！

慕尼黑：啤酒和皮裤的疯狂 盛大的派对 对于新冠疫情的担忧似乎已经消失殆尽，而能源危机也被丢到脑后——最起码暂时先忘记这些烦恼。慕尼黑的旅游业对今年的业绩充满信心，从疫情以来，今年应该会首次迎来大批的外国游客。

慕尼黑：啤酒和皮裤的疯狂 “哦，我的甜心” 想在啤酒节上对她表白？好主意！这个姜饼甜心摊位上一定有你合适的道具。至于是选择“甜心”还是“公主”，就看你对她的了解了！在延续各项传统的同时，慕尼黑啤酒节也关注可持续性，比如刷过啤酒杯的废水可以用来冲厕所；除了特色的香肠之外，素食或者纯素主义者也能找到合心意的食物。

慕尼黑：啤酒和皮裤的疯狂 来一杯？好的！ 对于很多人来说，穿着传统巴伐利亚服装参加慕尼黑啤酒节是一项应景的乐趣。女士会穿低胸束腰的“佃兜”连衣裙（Dirndl），而男士则是皮质短裤。露出的小腿有点冷怎么办？这两位男士选择的啤酒杯造型袜套似乎不错！

慕尼黑：啤酒和皮裤的疯狂 让一让，啤酒来啦！ 虽然大多数客人都不会让自己喝到酩酊大醉，或者会选择无醇啤酒代替，然而慕尼黑啤酒节上大量消费的啤酒也有负面影响。据悉，今年的啤酒节开幕还不到四小时，现场就出现了打架斗殴事件，以及“酗酒引起的昏迷”病例。此外，每年的啤酒节也都会报告性骚扰的案例。

慕尼黑：啤酒和皮裤的疯狂 带着微笑执勤 不过，慕尼黑警方表示，今年啤酒节的头几天总体上还算消停，他们接到报警的案例数量基本和过去持平。大约15年前，警察开始在慕尼黑啤酒节入口附近停一辆特殊巴士车，播放流行音乐和民俗歌曲，据说从那之后暴力事件就减少了。

慕尼黑：啤酒和皮裤的疯狂 过山车事故 在“地狱闪电”（Höllenblitz）主题过山车游乐设施处还发生了惊险的一幕：一辆小车突然向后滑动，撞到了后面静止的一辆车上，造成八人轻伤。目前警方正在调查事故原因，在确保安全无虞之前，该设施暂停营业。

慕尼黑：啤酒和皮裤的疯狂 高速俯冲！ 大约有140人负责运营慕尼黑啤酒节的游乐设施。有些历史悠久的项目，比如“雪橇滑梯”和“魔鬼的车轮”是这里独有的。此外奥林匹亚环形过山车以及摩天轮也颇具传奇色彩。在第188届慕尼黑啤酒节上，“重力先生”（Mr. Gravity）也是相当引人注目的一个新项目，人们可以体验以100公里的时速在空中旋转的感觉。敢试一试吗？



性骚扰事件

戈特洛伯指出，最常见的侵犯形式包括猥亵、非自愿的亲吻和“偷拍裙底”——在未经同意的情况下在女性衣服下面偷拍照片或视频。

她强调了提前为安全度过慕尼黑啤酒做好计划的重要性，并提出了一些实用的建议，比如携带外接充电宝，在钱包外的口袋里放一些钱，将紧急联系人的信息写在手机之外的地方等。“当然，我们绝对持这样的观点，即施暴者全责，但我们也知道，女性在啤酒节上会很容易陷入危险的境地。”

有经验的过来人通常建议女性在连衣裙下穿上打底裤作为一种预防措施。一些女性也有自己的招数。25岁的慕尼黑姑娘丹妮斯分享了她的看法：“我认为，作为女性，不要喝太多酒。同时你要留心自己的饮料以及周围的人，最好一直和朋友呆在一起。”

她同时建议向保安或女服务员寻求帮助，并尽量避免与醉酒、闹事的男性互动。

来自科罗拉多的40岁的特雷莎·罗杰斯（Teresa Rodgers）建议在早上参加慕尼黑啤酒节，那时氛围较为宁静，人群也不那么喧闹。

共担安全责任

另一个反啤酒节性暴力的活动是由非营利组织Condrobs牵头发起的名为“啤酒节绅士”（WiesnGentlemen）的倡议。该活动主要宣传提倡尊重行为、负责任的饮酒以及创造一个更安全的节日环境——尤其是对女性而言。

这项活动于2013年发起，以“尊重他人是我的力量”（ Respect is my strength）为口号，通过社交媒体、海报、校园传播以及当场与游客互动来进行宣传。活动还会颁发“啤酒节勇气奖”，以前又被称为“啤酒节绅士奖”，旨在表彰和激励尊重行为。

评奖程序包括邀请个人分享他们如何帮助创造更安全环境的故事——例如帮助有需要的人，或者通过该活动的网站提名他人。评审团会仔细评估提名的候选人，并选择一位当之无愧的获奖者，奖品是一套慕尼黑啤酒节传统服饰的代金券。

虽然奖励本该被视作标准行为的做法可能有些不同寻常，但组织方Condrobs的布尔吉特·特雷姆尔（Birgit Treml）需提请大家注意的是，很不幸，在现实中，尊重行为并不总是常态。此外，旁观者迟疑向那些陷入困境的人施以援手并不罕见。因此，有必要促进和强化尊重行为并积极地帮助他人。

“应当彼此尊重，” 特雷姆尔说道。“这在我们社会的任何地方、任何时候都适用，但尤其是在啤酒节上，这么多人聚在一起，在酒精的作用下，也许更容易越过界限。正是在这种情境下，所有人一起帮助确立界限、保持界限就尤为重要了。”

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 跳舞？——欢迎！ 无论是谁，来到啤酒节草坪上，都会受到音乐和欢快气氛的感染。到处都有人随着音乐并肩摇摆、舞蹈。规则很简单：站在长椅上可以，上桌子不行。明知故犯者有可能被罚出场外，这岂不是很遗憾？

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 自带食物——不行！ 虽然在巴伐利亚的啤酒园里，点一杯啤酒，配上自带的面包一起享用是一件再普通不过的事，但在慕尼黑啤酒节上的大篷里，这可不允许。吃自带的干粮，说不定会被轰走。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 来份烤鸡 到了啤酒节，当然得来一扎啤酒。佐酒的小菜呢？建议来半只烤鸡。泛着油光的香脆烤鸡可以直接用手吃。为了避免油腻的手指拿不稳啤酒杯，会同时附上湿纸巾。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 过山车——玩的就是心跳！ 各种高速旋转、升降的游艺项目，当然能让寻找刺激的游人过足瘾。不过，最好事先想一下游玩活动的先后顺序。不妨先坐过山车，再去喝啤酒吃烤鸡，否则的话，你的胃……

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 撩妹？先看好丝带 巴伐利亚的传统服装充满智慧。一个小细节告诉周围的人，穿者是“名花有主”，还是仍在寻寻觅觅。姑娘胸前的丝带如果在右侧，意思就是“我已经有男友”，如果在左侧，则意味着仍在等待意中人。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 畅饮啤酒——不能错过！ 在十月节上喝啤酒是一种锻炼，尤其是练臂力。啤酒盛在容量为一升的大杯里，端起来犹如举重。正确的方法是一手握住杯把，不要把手指贴在杯子上。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 喝倒——不行！ 喝到微醺感觉很好，也是啤酒节的恰当体验。喝到不省人事就太狼狈了。那些在人群里跌跌撞撞、甚至随地呕吐的家伙，实在让人扫兴。见好就收，才能留下美好回忆。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 就地方便——千万别！ 啤酒下肚，还要找地方方便一下。看到公共厕所前大排长龙，有的人就会偷偷找个僻静处解决。千万不要！如何被抓到，会被罚款100欧元。还是趁早到厕所排队，这里的公厕是免费的。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 拿走啤酒杯——使不得！ 必须承认，这是很好的纪念品。于是很多人想，不如把它带回家。慕尼黑啤酒节上每年都会有数千个啤酒杯失踪。这可不是个好主意，严格说是盗窃！会被罚款。啤酒杯是可以买的，然后被贴上一个彩色标签，就可以光明正大地带走了。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 占座位——太不酷！ 啤酒大篷里一位难求。尤其在周末，常常不得不因爆棚而暂时关闭。尽管如此，占据一条长凳给朋友占座，会被人投来异样的眼光。而且过不了多久，服务生和管理员就会把位子分配给他人。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 偷拍上空照——没品！ 给开怀欢庆的姑娘拍照没关系。可是，看到有女生high得一时兴起，袒露春光，赶紧按下快门，就不那么得体了。可以想象，这位女生在酒醒后不会愿意看到自己的大尺度画面在网上流传。所以，大篷里的事，不要外传。



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