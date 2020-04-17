慕尼黑啤酒节？今年可能办不成

（德国之声中文网）世界各地的音乐节、大型体育比赛纷纷因疫情而暂停，如今，慕尼黑啤酒节可能也无法照常举行了。

德国最新的限制措施是，大型公众活动在8月31日禁止举行。尽管慕尼黑啤酒节的日期是在那之后，但巴伐利亚州州长索德（Markus Söder）说，很可能今年办不了。

"我非常非常怀疑。鉴于当前形势，我很难想象，到时候能举办这么大规模的一场活动"，索德周三（4月15日）晚间对巴伐利亚州广播电台表示。

索德还表示，他和慕尼黑市长会在未来两周之内做出最终决定，是否取消慕尼黑啤酒节。

他说，取消的话，将十分可惜，但当前形势之下，很可能是办不了。

上周，慕尼黑啤酒节的商贩提议，举办一个迷你版的啤酒节，仅对慕尼黑及周边地区居民开放。但是，这个建议遭到慕尼黑市政官员的否决。

慕尼黑啤酒节是世界上最大的啤酒节，每年吸引600万人来到慕尼黑。今年原定是在9月9日到10月4日期间举行。