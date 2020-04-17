慕尼黑啤酒节？今年可能办不成

（德国之声中文网）世界各地的音乐节、大型体育比赛纷纷因疫情而暂停，如今，慕尼黑啤酒节可能也无法照常举行了。
德国最新的限制措施是，大型公众活动在8月31日禁止举行。尽管慕尼黑啤酒节的日期是在那之后，但巴伐利亚州州长索德（Markus Söder）说，很可能今年办不了。
"我非常非常怀疑。鉴于当前形势，我很难想象，到时候能举办这么大规模的一场活动"，索德周三（4月15日）晚间对巴伐利亚州广播电台表示。
索德还表示，他和慕尼黑市长会在未来两周之内做出最终决定，是否取消慕尼黑啤酒节。
他说，取消的话，将十分可惜，但当前形势之下，很可能是办不了。
上周，慕尼黑啤酒节的商贩提议，举办一个迷你版的啤酒节，仅对慕尼黑及周边地区居民开放。但是，这个建议遭到慕尼黑市政官员的否决。
慕尼黑啤酒节是世界上最大的啤酒节，每年吸引600万人来到慕尼黑。今年原定是在9月9日到10月4日期间举行。
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啤酒节指南：什么可以、什么不可以
跳舞？——欢迎！
无论是谁，来到啤酒节草坪上，都会受到音乐和欢快气氛的感染。到处都有人随着音乐并肩摇摆、舞蹈。规则很简单：站在长椅上可以，上桌子不行。明知故犯者有可能被罚出场外，这岂不是很遗憾？
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啤酒节指南：什么可以、什么不可以
自带食物——不行！
虽然在巴伐利亚的啤酒园里，点一杯啤酒，配上自带的面包一起享用是一件再普通不过的事，但在慕尼黑啤酒节上的大篷里，这可不允许。吃自带的干粮，说不定会被轰走。
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啤酒节指南：什么可以、什么不可以
来份烤鸡
到了啤酒节，当然得来一扎啤酒。佐酒的小菜呢？建议来半只烤鸡。泛着油光的香脆烤鸡可以直接用手吃。为了避免油腻的手指拿不稳啤酒杯，会同时附上湿纸巾。
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啤酒节指南：什么可以、什么不可以
过山车——玩的就是心跳！
各种高速旋转、升降的游艺项目，当然能让寻找刺激的游人过足瘾。不过，最好事先想一下游玩活动的先后顺序。不妨先坐过山车，再去喝啤酒吃烤鸡，否则的话，你的胃……
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啤酒节指南：什么可以、什么不可以
撩妹？先看好丝带
巴伐利亚的传统服装充满智慧。一个小细节告诉周围的人，穿者是“名花有主”，还是仍在寻寻觅觅。姑娘胸前的丝带如果在右侧，意思就是“我已经有男友”，如果在左侧，则意味着仍在等待意中人。
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啤酒节指南：什么可以、什么不可以
畅饮啤酒——不能错过！
在十月节上喝啤酒是一种锻炼，尤其是练臂力。啤酒盛在容量为一升的大杯里，端起来犹如举重。正确的方法是一手握住杯把，不要把手指贴在杯子上。
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啤酒节指南：什么可以、什么不可以
喝倒——不行！
喝到微醺感觉很好，也是啤酒节的恰当体验。喝到不省人事就太狼狈了。那些在人群里跌跌撞撞、甚至随地呕吐的家伙，实在让人扫兴。见好就收，才能留下美好回忆。
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啤酒节指南：什么可以、什么不可以
就地方便——千万别！
啤酒下肚，还要找地方方便一下。看到公共厕所前大排长龙，有的人就会偷偷找个僻静处解决。千万不要！如何被抓到，会被罚款100欧元。还是趁早到厕所排队，这里的公厕是免费的。
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啤酒节指南：什么可以、什么不可以
拿走啤酒杯——使不得！
必须承认，这是很好的纪念品。于是很多人想，不如把它带回家。慕尼黑啤酒节上每年都会有数千个啤酒杯失踪。这可不是个好主意，严格说是盗窃！会被罚款。啤酒杯是可以买的，然后被贴上一个彩色标签，就可以光明正大地带走了。
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啤酒节指南：什么可以、什么不可以
占座位——太不酷！
啤酒大篷里一位难求。尤其在周末，常常不得不因爆棚而暂时关闭。尽管如此，占据一条长凳给朋友占座，会被人投来异样的眼光。而且过不了多久，服务生和管理员就会把位子分配给他人。
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啤酒节指南：什么可以、什么不可以
偷拍上空照——没品！
给开怀欢庆的姑娘拍照没关系。可是，看到有女生high得一时兴起，袒露春光，赶紧按下快门，就不那么得体了。可以想象，这位女生在酒醒后不会愿意看到自己的大尺度画面在网上流传。所以，大篷里的事，不要外传。