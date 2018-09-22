 慕尼黑啤酒节上的″最强大脑″ | 文化经纬 | DW | 30.09.2018

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文化经纬

慕尼黑啤酒节上的"最强大脑"

9月22日，第185届慕尼黑啤酒节开幕。今年的保安措施令人有些耳目一新。啤酒节期间首次动用所谓的"面部识别超人"协助维护治安。

Deutschland Oktoberfest (Reuters/M. Dalder)

从9月22日至10月7日是今年的慕尼黑啤酒节

（德国之声中文网）今年的啤酒节期间，巴伐利亚警方首次派遣了所谓的"面部识别超人"，也就是对人的面部特征具有超强记忆的人维护治安，其辨别能力甚至超过电脑的超级面部识别软件。巴伐利亚州政府对拥有这样的新型特种安全力量兴奋不已，但是德国中部的各联邦州迄今对该项目并不热衷。

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距本年度慕尼黑啤酒节（9月22日至10月7日）3天前，德国汉莎航空公司指令机组人员身着巴伐利亚民族服装上机。飞行途中，供应桶装啤酒！ (19.09.2018)

要在中国的公共场合躲避摄像监控，并非易事。这里蕴含着亿万商机，同时也潜藏着巨大的危险。 (17.04.2018)

面部识别超人指的是那些对人的面部特征和表情过目不忘，记忆力超强的警察。他们可以在很长时间之后，仍能认出有了很大变化的人。 这些警察可以在啤酒节期间迅速发现罪犯。

科学方法

面部识别超人听起来好像是科幻影片中的超人，实际上他们的认知是有科学依据的。英国研究人员早在多年前就发现这种现象。心理学家达维斯（Josh Davis ）从2011年4月起，就对伦敦警察中拥有这一特殊天才的人进行了较量。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    跳舞？——欢迎！

    无论是谁，来到啤酒节草坪上，都会受到音乐和欢快气氛的感染。到处都有人随着音乐并肩摇摆、舞蹈。规则很简单：站在长椅上可以，上桌子不行。明知故犯者有可能被罚出场外，这岂不是很遗憾？

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/P. Pavot)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    自带食物——不行！

    虽然在巴伐利亚的啤酒园里，点一杯啤酒，配上自带的面包一起享用是一件再普通不过的事，但在慕尼黑啤酒节上的大篷里，这可不允许。吃自带的干粮，说不定会被轰走。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    来份烤鸡

    到了啤酒节，当然得来一扎啤酒。佐酒的小菜呢？建议来半只烤鸡。泛着油光的香脆烤鸡可以直接用手吃。为了避免油腻的手指拿不稳啤酒杯，会同时附上湿纸巾。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/B. Strenske)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    过山车——玩的就是心跳！

    各种高速旋转、升降的游艺项目，当然能让寻找刺激的游人过足瘾。不过，最好事先想一下游玩活动的先后顺序。不妨先坐过山车，再去喝啤酒吃烤鸡，否则的话，你的胃……

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/M. Siepmann)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    撩妹？先看好丝带

    巴伐利亚的传统服装充满智慧。一个小细节告诉周围的人，穿者是“名花有主”，还是仍在寻寻觅觅。姑娘胸前的丝带如果在右侧，意思就是“我已经有男友”，如果在左侧，则意味着仍在等待意中人。

  • Deutschland Oktoberfest (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    畅饮啤酒——不能错过！

    在十月节上喝啤酒是一种锻炼，尤其是练臂力。啤酒盛在容量为一升的大杯里，端起来犹如举重。正确的方法是一手握住杯把，不要把手指贴在杯子上。

  • Deutschland Tradition in Bayern Symbolbild (picture alliance/dpa/R. Peters)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    喝倒——不行！

    喝到微醺感觉很好，也是啤酒节的恰当体验。喝到不省人事就太狼狈了。那些在人群里跌跌撞撞、甚至随地呕吐的家伙，实在让人扫兴。见好就收，才能留下美好回忆。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/R. Kutter)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    就地方便——千万别！

    啤酒下肚，还要找地方方便一下。看到公共厕所前大排长龙，有的人就会偷偷找个僻静处解决。千万不要！如何被抓到，会被罚款100欧元。还是趁早到厕所排队，这里的公厕是免费的。

  • Vorstellung des offiziellen Wiesn-Maßkrugs 2018. (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    拿走啤酒杯——使不得！

    必须承认，这是很好的纪念品。于是很多人想，不如把它带回家。慕尼黑啤酒节上每年都会有数千个啤酒杯失踪。这可不是个好主意，严格说是盗窃！会被罚款。啤酒杯是可以买的，然后被贴上一个彩色标签，就可以光明正大地带走了。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/M. Siepmann)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    占座位——太不酷！

    啤酒大篷里一位难求。尤其在周末，常常不得不因爆棚而暂时关闭。尽管如此，占据一条长凳给朋友占座，会被人投来异样的眼光。而且过不了多久，服务生和管理员就会把位子分配给他人。

  • Deutschland Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    偷拍上空照——没品！

    给开怀欢庆的姑娘拍照没关系。可是，看到有女生high得一时兴起，袒露春光，赶紧按下快门，就不那么得体了。可以想象，这位女生在酒醒后不会愿意看到自己的大尺度画面在网上流传。所以，大篷里的事，不要外传。


达维斯发现，警察中有很少的一部分人有着非常高的面部特征识别能力。他说，在发生了一系列的暴力骚乱之后，只有唯一的一名警察在几小时内凭借录像认出了其中的180名。而最好的电脑识别系统只认出了一名嫌疑人。

根据迄今的了解，对人的脸部特征拥有这种超级识别能力的人不到1%。心理学家达维斯向德广联的杂志"刑事犯罪报告"表示，我们认为这是基因所决定的。迄今可以确定的是，"面部识别超人"可以从人群，模糊的录像中或者事隔多年之后辨认出曾经见过的面孔。

慕尼黑啤酒节是全球规模最大的民间庆典活动，大约有600万人参加。

 

李京慧 / 乐然 (法新社，德新社,MDR)

 

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