慕尼黑啤酒节上的性骚扰问题

（德国之声中文网）男人穿着皮短裤，女人穿着紧身裙，一拨接一拨，满怀兴奋地走过小商品和食物摊点。在这十月初的夜晚，外面实在有点冷，他们排队钻进啤酒帐篷去取暖。而啤酒帐篷里潜藏着更多的危险。

一个男人在啤酒帐篷里斗殴致死之后，问到女人们的安全感如何，她们表示多亏有这么多警察和保安人员在现场巡视。

基于女人这个性别身份，安全感又如何呢？--她们一时无语。

强奸和性骚扰

到目前为止，在今年的慕尼黑啤酒节上，警察已经登记了21起性侵案，包括性骚扰、性侵犯和强奸。

9月22日，啤酒节的第一天，警察逮捕了一名25岁的慕尼黑男人，他涉嫌在节日现场的灌木丛里强奸了一名21岁的芬兰女孩。

几天以后，一名身份不明的男人，据称向一名43岁的女士裙底伸出了"咸猪手"。当这名女士反抗时，他竟然把手里一升装大啤酒杯砸碎在她的脸上。

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警察留意到，在啤酒节中期发布的报道中，和去年同时期相比，性侵案的数量有所下降。但是从过去几年的情况看，性侵犯和性骚扰的案件呈上升趋势。

2017年慕尼黑啤酒节上发生的性侵犯和性骚扰 案总数为67起，比2016年的34起大幅上升。

专家将数量上升归因于德国性侵法律的改变。新的法律扩大了性侵的范畴，包括"咸猪手"和其他形式的性骚扰。新法在2016年啤酒节结束之后不久开始生效。

"新法的实施提升了包括啤酒帐篷职员在内的社会公众的法律意识，"警察部门在2017年慕尼黑啤酒节的治安总结报告中说，并强调法律的改变增强了受害者报案的意愿。

性骚扰难以避免

在慕尼黑啤酒节上，多名女士接受德国之声采访时说，她们自己没有经遭遇过性骚扰，有些认为就啤酒帐篷里的氛围而言，性骚扰难以避免。

美国国家酒精滥用和酒精中毒研究所的研究表明，多达半数的性侵案和饮酒相关。而控制饮酒行为的责任，往往在女人身上，而不是男人。她们被告知说，防止性侵首先得管好自己。

"你想这都是酒精的错，然而忽略不计。"27岁的Carmen 对德国之声记者说，"如果一个男人试图袭击你或者骚扰你，你得尽力摆脱并离开他。"

"不过你似乎都能感觉到会发生什么事情，"她又说，"尤其喝到最后的时候。"

接受德国之声采访的Carmen和Isabella

安全站

啤酒节特地为女人们设立了一个安全站，但是它的位置恐怕有点问题。

德国之声访问的女性绝大多数都不知道安全站在哪里，尽管她们中有些人已经来过好几年了。事实上，安全站自2003年就存在了，来帮助那些与亲友走散的女性和女孩们。

截至发稿，有100多名女性在今年慕尼黑啤酒节求助于安全站，大部分是寻找她们走散的朋友。不过安全站也注意到，今年针对女性的暴力有增加。而且，性骚扰等冒犯行为的实际数字应该更高，因为只有很少一部分遭到举报。

来参见啤酒节的27岁的Isabella对德国之声说，大部分女性在收到骚扰或者被"咸猪手"后不会报警，也不会前往安全站。她说，"在人群中，人们熟视无睹，也不会进行进一步讨论。一些人会私下解决，但大部分都不会遭到举报。"