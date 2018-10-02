 慕尼黑啤酒节上的性骚扰问题 | 文化经纬 | DW | 06.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

慕尼黑啤酒节上的性骚扰问题

大口喝酒、大口吃肉、皮裤、紧身裙，这大概是全世界对慕尼黑啤酒节的印象。然而，不少啤酒节上的女性都有被“咸猪手”、性骚扰的遭遇。

Symbolbild Oktoberfest in München, Bier (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

（德国之声中文网）男人穿着皮短裤，女人穿着紧身裙，一拨接一拨，满怀兴奋地走过小商品和食物摊点。在这十月初的夜晚，外面实在有点冷，他们排队钻进啤酒帐篷去取暖。而啤酒帐篷里潜藏着更多的危险。

一个男人在啤酒帐篷里斗殴致死之后，问到女人们的安全感如何，她们表示多亏有这么多警察和保安人员在现场巡视。

基于女人这个性别身份，安全感又如何呢？--她们一时无语。

强奸和性骚扰

到目前为止，在今年的慕尼黑啤酒节上，警察已经登记了21起性侵案，包括性骚扰、性侵犯和强奸。

9月22日，啤酒节的第一天，警察逮捕了一名25岁的慕尼黑男人，他涉嫌在节日现场的灌木丛里强奸了一名21岁的芬兰女孩。

几天以后，一名身份不明的男人，据称向一名43岁的女士裙底伸出了"咸猪手"。当这名女士反抗时，他竟然把手里一升装大啤酒杯砸碎在她的脸上。

观看视频 01:54
直播
01:54 分钟

德国之声三宝 玩转啤酒节

警察留意到，在啤酒节中期发布的报道中，和去年同时期相比，性侵案的数量有所下降。但是从过去几年的情况看，性侵犯和性骚扰的案件呈上升趋势。

2017年慕尼黑啤酒节上发生的性侵犯和性骚扰 案总数为67起，比2016年的34起大幅上升。

专家将数量上升归因于德国性侵法律的改变。新的法律扩大了性侵的范畴，包括"咸猪手"和其他形式的性骚扰。新法在2016年啤酒节结束之后不久开始生效。

"新法的实施提升了包括啤酒帐篷职员在内的社会公众的法律意识，"警察部门在2017年慕尼黑啤酒节的治安总结报告中说，并强调法律的改变增强了受害者报案的意愿。

性骚扰难以避免

在慕尼黑啤酒节上，多名女士接受德国之声采访时说，她们自己没有经遭遇过性骚扰，有些认为就啤酒帐篷里的氛围而言，性骚扰难以避免。

美国国家酒精滥用和酒精中毒研究所的研究表明，多达半数的性侵案和饮酒相关。而控制饮酒行为的责任，往往在女人身上，而不是男人。她们被告知说，防止性侵首先得管好自己。

"你想这都是酒精的错，然而忽略不计。"27岁的Carmen 对德国之声记者说，"如果一个男人试图袭击你或者骚扰你，你得尽力摆脱并离开他。"

"不过你似乎都能感觉到会发生什么事情，"她又说，"尤其喝到最后的时候。"

Oktoberfest 2018 | DW-Interview mit Carmen & Isabella (DW/R. Staudenmaier )

接受德国之声采访的Carmen和Isabella

安全站

啤酒节特地为女人们设立了一个安全站，但是它的位置恐怕有点问题。

德国之声访问的女性绝大多数都不知道安全站在哪里，尽管她们中有些人已经来过好几年了。事实上，安全站自2003年就存在了，来帮助那些与亲友走散的女性和女孩们。

截至发稿，有100多名女性在今年慕尼黑啤酒节求助于安全站，大部分是寻找她们走散的朋友。不过安全站也注意到，今年针对女性的暴力有增加。而且，性骚扰等冒犯行为的实际数字应该更高，因为只有很少一部分遭到举报。

来参见啤酒节的27岁的Isabella对德国之声说，大部分女性在收到骚扰或者被"咸猪手"后不会报警，也不会前往安全站。她说，"在人群中，人们熟视无睹，也不会进行进一步讨论。一些人会私下解决，但大部分都不会遭到举报。"

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    跳舞？——欢迎！

    无论是谁，来到啤酒节草坪上，都会受到音乐和欢快气氛的感染。到处都有人随着音乐并肩摇摆、舞蹈。规则很简单：站在长椅上可以，上桌子不行。明知故犯者有可能被罚出场外，这岂不是很遗憾？

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/P. Pavot)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    自带食物——不行！

    虽然在巴伐利亚的啤酒园里，点一杯啤酒，配上自带的面包一起享用是一件再普通不过的事，但在慕尼黑啤酒节上的大篷里，这可不允许。吃自带的干粮，说不定会被轰走。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    来份烤鸡

    到了啤酒节，当然得来一扎啤酒。佐酒的小菜呢？建议来半只烤鸡。泛着油光的香脆烤鸡可以直接用手吃。为了避免油腻的手指拿不稳啤酒杯，会同时附上湿纸巾。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/B. Strenske)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    过山车——玩的就是心跳！

    各种高速旋转、升降的游艺项目，当然能让寻找刺激的游人过足瘾。不过，最好事先想一下游玩活动的先后顺序。不妨先坐过山车，再去喝啤酒吃烤鸡，否则的话，你的胃……

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/M. Siepmann)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    撩妹？先看好丝带

    巴伐利亚的传统服装充满智慧。一个小细节告诉周围的人，穿者是“名花有主”，还是仍在寻寻觅觅。姑娘胸前的丝带如果在右侧，意思就是“我已经有男友”，如果在左侧，则意味着仍在等待意中人。

  • Deutschland Oktoberfest (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    畅饮啤酒——不能错过！

    在十月节上喝啤酒是一种锻炼，尤其是练臂力。啤酒盛在容量为一升的大杯里，端起来犹如举重。正确的方法是一手握住杯把，不要把手指贴在杯子上。

  • Deutschland Tradition in Bayern Symbolbild (picture alliance/dpa/R. Peters)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    喝倒——不行！

    喝到微醺感觉很好，也是啤酒节的恰当体验。喝到不省人事就太狼狈了。那些在人群里跌跌撞撞、甚至随地呕吐的家伙，实在让人扫兴。见好就收，才能留下美好回忆。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/R. Kutter)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    就地方便——千万别！

    啤酒下肚，还要找地方方便一下。看到公共厕所前大排长龙，有的人就会偷偷找个僻静处解决。千万不要！如何被抓到，会被罚款100欧元。还是趁早到厕所排队，这里的公厕是免费的。

  • Vorstellung des offiziellen Wiesn-Maßkrugs 2018. (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    拿走啤酒杯——使不得！

    必须承认，这是很好的纪念品。于是很多人想，不如把它带回家。慕尼黑啤酒节上每年都会有数千个啤酒杯失踪。这可不是个好主意，严格说是盗窃！会被罚款。啤酒杯是可以买的，然后被贴上一个彩色标签，就可以光明正大地带走了。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/M. Siepmann)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    占座位——太不酷！

    啤酒大篷里一位难求。尤其在周末，常常不得不因爆棚而暂时关闭。尽管如此，占据一条长凳给朋友占座，会被人投来异样的眼光。而且过不了多久，服务生和管理员就会把位子分配给他人。

  • Deutschland Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    偷拍上空照——没品！

    给开怀欢庆的姑娘拍照没关系。可是，看到有女生high得一时兴起，袒露春光，赶紧按下快门，就不那么得体了。可以想象，这位女生在酒醒后不会愿意看到自己的大尺度画面在网上流传。所以，大篷里的事，不要外传。


DW.COM

啤酒节指南：什么可以、什么不可以

一年一度的慕尼黑啤酒节又开张了，今年预计迎来600万游客。节日草坪上可以自由享受很多事情，但也有不受欢迎的行为。有疑问的话，德国之声为你指点迷津。 (25.09.2018)  

相关音频视频

德国之声三宝 玩转啤酒节  

相关内容

德国之声三宝 玩转啤酒节 02.10.2018

低胸佃兜裙（Dirndl）、皮裤、啤酒。来自三个不同国家的德国之声记者首次和慕尼黑啤酒节亲密接触。等待他们的是文化休克还是玩乐high翻天？来自哥伦比亚的Juliana先仔细琢墨了一下佃兜裙。

Symbolbild Stopp sexuelle Belästigung!

“MeToo”一周年 它改变了什么？ 05.10.2018

有关性侵和性骚扰的辩论开始于一年前。此前几乎从没有出现过像"MeToo"这样引起如此热烈讨论的话题。持续发酵了一年的这场有关性骚扰的辩论结果如何呢？

Deutschland Oktoberfest

慕尼黑啤酒节上的"最强大脑" 30.09.2018

9月22日，第185届慕尼黑啤酒节开幕。今年的保安措施令人有些耳目一新。啤酒节期间首次动用所谓的"面部识别超人"协助维护治安。

广告
Symbolbild Oktoberfest in München, Bier (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

慕尼黑啤酒节上的性骚扰问题

大口喝酒、大口吃肉、皮裤、紧身裙，这大概是全世界对慕尼黑啤酒节的印象。然而，不少啤酒节上的女性都有被“咸猪手”、性骚扰的遭遇。 

Deutschland | Ausstellung Zwischen den Filmen – Eine Fotogeschichte der Berlinale (Deutsche Kinemathek/C. Schulz)

影前，影间，影后

图片展“影间——柏林电影节图史”回溯这个享誉世界的电影节的七十年历史。这些照片同时再现这个城市的政治沧桑。 