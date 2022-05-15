慕尼黑：啤酒和皮裤的疯狂

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一年一度的慕尼黑啤酒节又在如火如荼地进行中。在这个德国最大的民俗节庆期间，你能看到穿着巴伐利亚传统服装的男男女女，臂力惊人的啤酒侍应生，还有很多其它的热闹景象……
今年的慕尼黑啤酒节从9月16日开始，持续17天的时间。在开幕这一天，有大约45万人参加了这一巴伐利亚民俗节庆。啤酒帐篷里面的桌子基本上都已经订满；免费座位十分炙手可热，只有那些跑得最快的人才能抢到。小伙子们，冲啊！
对于新冠疫情的担忧似乎已经消失殆尽，而能源危机也被丢到脑后——最起码暂时先忘记这些烦恼。慕尼黑的旅游业对今年的业绩充满信心，从疫情以来，今年应该会首次迎来大批的外国游客。
想在啤酒节上对她表白？好主意！这个姜饼甜心摊位上一定有你合适的道具。至于是选择“甜心”还是“公主”，就看你对她的了解了！在延续各项传统的同时，慕尼黑啤酒节也关注可持续性，比如刷过啤酒杯的废水可以用来冲厕所；除了特色的香肠之外，素食或者纯素主义者也能找到合心意的食物。
对于很多人来说，穿着传统巴伐利亚服装参加慕尼黑啤酒节是一项应景的乐趣。女士会穿低胸束腰的“佃兜”连衣裙（Dirndl），而男士则是皮质短裤。露出的小腿有点冷怎么办？这两位男士选择的啤酒杯造型袜套似乎不错！
虽然大多数客人都不会让自己喝到酩酊大醉，或者会选择无醇啤酒代替，然而慕尼黑啤酒节上大量消费的啤酒也有负面影响。据悉，今年的啤酒节开幕还不到四小时，现场就出现了打架斗殴事件，以及“酗酒引起的昏迷”病例。此外，每年的啤酒节也都会报告性骚扰的案例。
不过，慕尼黑警方表示，今年啤酒节的头几天总体上还算消停，他们接到报警的案例数量基本和过去持平。大约15年前，警察开始在慕尼黑啤酒节入口附近停一辆特殊巴士车，播放流行音乐和民俗歌曲，据说从那之后暴力事件就减少了。
在“地狱闪电”（Höllenblitz）主题过山车游乐设施处还发生了惊险的一幕：一辆小车突然向后滑动，撞到了后面静止的一辆车上，造成八人轻伤。目前警方正在调查事故原因，在确保安全无虞之前，该设施暂停营业。
大约有140人负责运营慕尼黑啤酒节的游乐设施。有些历史悠久的项目，比如“雪橇滑梯”和“魔鬼的车轮”是这里独有的。此外奥林匹亚环形过山车以及摩天轮也颇具传奇色彩。在第188届慕尼黑啤酒节上，“重力先生”（Mr. Gravity）也是相当引人注目的一个新项目，人们可以体验以100公里的时速在空中旋转的感觉。敢试一试吗？
连续两年被取消，今年慕尼黑啤酒节决定重新开张。但疫情尚未完全消失的当下，又袭来战争的阴影。
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