慕尼黑：啤酒和皮裤的疯狂

“哦，我的甜心”

想在啤酒节上对她表白？好主意！这个姜饼甜心摊位上一定有你合适的道具。至于是选择“甜心”还是“公主”，就看你对她的了解了！在延续各项传统的同时，慕尼黑啤酒节也关注可持续性，比如刷过啤酒杯的废水可以用来冲厕所；除了特色的香肠之外，素食或者纯素主义者也能找到合心意的食物。