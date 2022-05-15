 慕尼黑：啤酒和皮裤的疯狂 | 所有节目 | DW | 22.09.2023

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非常德国

慕尼黑：啤酒和皮裤的疯狂

一年一度的慕尼黑啤酒节又在如火如荼地进行中。在这个德国最大的民俗节庆期间，你能看到穿着巴伐利亚传统服装的男男女女，臂力惊人的啤酒侍应生，还有很多其它的热闹景象……

  • O'zapft is has been the motto since September 16. Thousands of visitors happily celebrate Oktoberfest for 17 days. On the opening day, around 450,000 guests visited the famous Bavarian festival. Most tables in the beer tents were booked out; those who are good on their feet rush straight from the entrance to the tent of their choice to grab a coveted free seat.

    是时候展示你的体力了！

    今年的慕尼黑啤酒节从9月16日开始，持续17天的时间。在开幕这一天，有大约45万人参加了这一巴伐利亚民俗节庆。啤酒帐篷里面的桌子基本上都已经订满；免费座位十分炙手可热，只有那些跑得最快的人才能抢到。小伙子们，冲啊！

  • Few here worry about the coronavirus pandemic anymore, and the energy crisis seems to have been forgotten — for a moment at least. The tourist industry is confident that, for the first time since the pandemic, many people from abroad have come to enjoy the unique atmosphere.

    盛大的派对

    对于新冠疫情的担忧似乎已经消失殆尽，而能源危机也被丢到脑后——最起码暂时先忘记这些烦恼。慕尼黑的旅游业对今年的业绩充满信心，从疫情以来，今年应该会首次迎来大批的外国游客。

  • A large selection of gingerbread hearts dangles from a stand with greetings for a visitor's sweety. The Wiesn preserves its traditions but wants to become more sustainable. Hotel owners determine their CO2 consumption and recycle the rinsing water of the beer mugs for flushing the toilets. Vegan and vegetarian dishes as well as organic chicken in the festival tents are also new to the menu.

    “哦，我的甜心”

    想在啤酒节上对她表白？好主意！这个姜饼甜心摊位上一定有你合适的道具。至于是选择“甜心”还是“公主”，就看你对她的了解了！在延续各项传统的同时，慕尼黑啤酒节也关注可持续性，比如刷过啤酒杯的废水可以用来冲厕所；除了特色的香肠之外，素食或者纯素主义者也能找到合心意的食物。

  • Whether in its a dirndl or lederhosen, for many people traditional costume is a must at Oktoberfest. Almost 200 years ago, gentlemen wore frock coats and top hats alongside ladies in French empire-style dresses. It wasn't until the mid-1990s that traditional Bavarian costumes became popular at the Wiesn. These gentlemen have opted for not quite traditional calf warmers.

    来一杯？好的！

    对于很多人来说，穿着传统巴伐利亚服装参加慕尼黑啤酒节是一项应景的乐趣。女士会穿低胸束腰的“佃兜”连衣裙（Dirndl），而男士则是皮质短裤。露出的小腿有点冷怎么办？这两位男士选择的啤酒杯造型袜套似乎不错！

  • While most visitors know when to head home or trade beer for something non-alcoholic, the large amount of beer consumed at Oktoberfest can have its downsides. The occasional fight breaks out and this year, less than four hours after the first keg is tapped, paramedics attend to the first alcohol-related total breakdown. sexual assaults are also reported every year.

    让一让，啤酒来啦！

    虽然大多数客人都不会让自己喝到酩酊大醉，或者会选择无醇啤酒代替，然而慕尼黑啤酒节上大量消费的啤酒也有负面影响。据悉，今年的啤酒节开幕还不到四小时，现场就出现了打架斗殴事件，以及“酗酒引起的昏迷”病例。此外，每年的啤酒节也都会报告性骚扰的案例。

  • Still, police said the first days of the festival have not been particularly rowdy. Authorities said they were called to about as many incidents as previous years. Ever since police started playing popular and folk music from a special bus near the entrance to the Oktoberfest grounds some 15 years ago, they say they've seen fewer violent incidents there.

    带着微笑执勤

    不过，慕尼黑警方表示，今年啤酒节的头几天总体上还算消停，他们接到报警的案例数量基本和过去持平。大约15年前，警察开始在慕尼黑啤酒节入口附近停一辆特殊巴士车，播放流行音乐和民俗歌曲，据说从那之后暴力事件就减少了。

  • There was a scarey moment on the Höllenblitz family roller coaster. A car rolled back and collided with a stationary car, slightly injuring eight people. The police started an investigation into the cause of the accident and the Höllenblitz is at a standstill until officials are sure it's safe.

    过山车事故

    在“地狱闪电”（Höllenblitz）主题过山车游乐设施处还发生了惊险的一幕：一辆小车突然向后滑动，撞到了后面静止的一辆车上，造成八人轻伤。目前警方正在调查事故原因，在确保安全无虞之前，该设施暂停营业。

  • Around 140 people operate rides at the Wiesn. Some historic attractions like the Toboggan slide or the Devil's Wheel can only be seen at the Oktoberfest. The Olympia looping roller coaster and the Ferris wheel are also legendary. A spectacular novelty at the 188th Oktoberfest is Mr. Gravity, which spins people high in the air at speeds of up to 100 kilometers per hour (62 miles per hour).

    高速俯冲！

    大约有140人负责运营慕尼黑啤酒节的游乐设施。有些历史悠久的项目，比如“雪橇滑梯”和“魔鬼的车轮”是这里独有的。此外奥林匹亚环形过山车以及摩天轮也颇具传奇色彩。在第188届慕尼黑啤酒节上，“重力先生”（Mr. Gravity）也是相当引人注目的一个新项目，人们可以体验以100公里的时速在空中旋转的感觉。敢试一试吗？


  • O'zapft is has been the motto since September 16. Thousands of visitors happily celebrate Oktoberfest for 17 days. On the opening day, around 450,000 guests visited the famous Bavarian festival. Most tables in the beer tents were booked out; those who are good on their feet rush straight from the entrance to the tent of their choice to grab a coveted free seat.

    是时候展示你的体力了！

    今年的慕尼黑啤酒节从9月16日开始，持续17天的时间。在开幕这一天，有大约45万人参加了这一巴伐利亚民俗节庆。啤酒帐篷里面的桌子基本上都已经订满；免费座位十分炙手可热，只有那些跑得最快的人才能抢到。小伙子们，冲啊！

  • Few here worry about the coronavirus pandemic anymore, and the energy crisis seems to have been forgotten — for a moment at least. The tourist industry is confident that, for the first time since the pandemic, many people from abroad have come to enjoy the unique atmosphere.

    盛大的派对

    对于新冠疫情的担忧似乎已经消失殆尽，而能源危机也被丢到脑后——最起码暂时先忘记这些烦恼。慕尼黑的旅游业对今年的业绩充满信心，从疫情以来，今年应该会首次迎来大批的外国游客。

  • A large selection of gingerbread hearts dangles from a stand with greetings for a visitor's sweety. The Wiesn preserves its traditions but wants to become more sustainable. Hotel owners determine their CO2 consumption and recycle the rinsing water of the beer mugs for flushing the toilets. Vegan and vegetarian dishes as well as organic chicken in the festival tents are also new to the menu.

    “哦，我的甜心”

    想在啤酒节上对她表白？好主意！这个姜饼甜心摊位上一定有你合适的道具。至于是选择“甜心”还是“公主”，就看你对她的了解了！在延续各项传统的同时，慕尼黑啤酒节也关注可持续性，比如刷过啤酒杯的废水可以用来冲厕所；除了特色的香肠之外，素食或者纯素主义者也能找到合心意的食物。

  • Whether in its a dirndl or lederhosen, for many people traditional costume is a must at Oktoberfest. Almost 200 years ago, gentlemen wore frock coats and top hats alongside ladies in French empire-style dresses. It wasn't until the mid-1990s that traditional Bavarian costumes became popular at the Wiesn. These gentlemen have opted for not quite traditional calf warmers.

    来一杯？好的！

    对于很多人来说，穿着传统巴伐利亚服装参加慕尼黑啤酒节是一项应景的乐趣。女士会穿低胸束腰的“佃兜”连衣裙（Dirndl），而男士则是皮质短裤。露出的小腿有点冷怎么办？这两位男士选择的啤酒杯造型袜套似乎不错！

  • While most visitors know when to head home or trade beer for something non-alcoholic, the large amount of beer consumed at Oktoberfest can have its downsides. The occasional fight breaks out and this year, less than four hours after the first keg is tapped, paramedics attend to the first alcohol-related total breakdown. sexual assaults are also reported every year.

    让一让，啤酒来啦！

    虽然大多数客人都不会让自己喝到酩酊大醉，或者会选择无醇啤酒代替，然而慕尼黑啤酒节上大量消费的啤酒也有负面影响。据悉，今年的啤酒节开幕还不到四小时，现场就出现了打架斗殴事件，以及“酗酒引起的昏迷”病例。此外，每年的啤酒节也都会报告性骚扰的案例。

  • Still, police said the first days of the festival have not been particularly rowdy. Authorities said they were called to about as many incidents as previous years. Ever since police started playing popular and folk music from a special bus near the entrance to the Oktoberfest grounds some 15 years ago, they say they've seen fewer violent incidents there.

    带着微笑执勤

    不过，慕尼黑警方表示，今年啤酒节的头几天总体上还算消停，他们接到报警的案例数量基本和过去持平。大约15年前，警察开始在慕尼黑啤酒节入口附近停一辆特殊巴士车，播放流行音乐和民俗歌曲，据说从那之后暴力事件就减少了。

  • There was a scarey moment on the Höllenblitz family roller coaster. A car rolled back and collided with a stationary car, slightly injuring eight people. The police started an investigation into the cause of the accident and the Höllenblitz is at a standstill until officials are sure it's safe.

    过山车事故

    在“地狱闪电”（Höllenblitz）主题过山车游乐设施处还发生了惊险的一幕：一辆小车突然向后滑动，撞到了后面静止的一辆车上，造成八人轻伤。目前警方正在调查事故原因，在确保安全无虞之前，该设施暂停营业。

  • Around 140 people operate rides at the Wiesn. Some historic attractions like the Toboggan slide or the Devil's Wheel can only be seen at the Oktoberfest. The Olympia looping roller coaster and the Ferris wheel are also legendary. A spectacular novelty at the 188th Oktoberfest is Mr. Gravity, which spins people high in the air at speeds of up to 100 kilometers per hour (62 miles per hour).

    高速俯冲！

    大约有140人负责运营慕尼黑啤酒节的游乐设施。有些历史悠久的项目，比如“雪橇滑梯”和“魔鬼的车轮”是这里独有的。此外奥林匹亚环形过山车以及摩天轮也颇具传奇色彩。在第188届慕尼黑啤酒节上，“重力先生”（Mr. Gravity）也是相当引人注目的一个新项目，人们可以体验以100公里的时速在空中旋转的感觉。敢试一试吗？


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