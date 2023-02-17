 慕安會談台海 中國專家：俄烏戰爭未改變北京計畫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.02.2023

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慕安會談台海 中國專家：俄烏戰爭未改變北京計畫

慕尼黑安全會議期間，DW分別獨家訪問了北京智庫學者周波，及代表台灣出席的民進黨籍台北市議員趙怡翔，兩人針對俄烏戰爭、台海情勢，發表了極為不同的看法。

周波表示俄烏戰爭未改變中國對台海情勢的態度（資料畫面）

周波表示俄烏戰爭未改變中國對台海情勢的態度（資料畫面）

（德國之聲中文網）慕尼黑安全會議已於19日落幕，會議期間，DW分別在現場訪問了北京智庫專家周波及以代表台灣出席的民進黨籍台北市議員趙怡翔。他們對俄烏戰爭、台海和平議題，以及美國眾院議長麥卡錫來台的可能性，有何看法？

周波：中國對兩岸統一的計畫未因俄烏戰爭改變

俄烏戰爭的爆發，引起許多國家對台海情勢的擔憂。面對慕安會主持人詢問中國能否保證不會對台動武，中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅一方面拒絕正面回答，一方面指控台灣當局尋求分裂主義、意圖改變台海現狀。

被問及王毅避談此事的反應，周波雖同樣未直接回覆中國會否侵台，但他告訴DW，中國從未明列過統一台灣的時間表，且中國公布的國防預算即使在俄烏戰爭後，仍延續過去數十年的做法，維持在整體GDP的2%以下，顯示俄烏戰爭並未改變中國對台海情勢的態度。

周波強調，歐洲發生了俄烏戰爭，不代表台海也將爆發衝突。他主張，以和平手段統一台灣符合中國利益，動武是極端情況下才會考量的選項，國際社會不該質疑中方進行和平統一的誠意。

對此，台灣代表趙怡翔則有不同回應。他表示，王毅的說法恰恰體現了中國目前面對美國及國際社會的態度——一如其否認偵察氣球事件，且從未認真看待國際社會對「中國在台海的行動將導致第三次世界大戰」的合理擔憂。因此，國際社會更應做好準備，協助中國認清侵台是損人害己的行為。

針對王毅指控民進黨尋求分裂主義一事，趙怡翔則反駁，台灣總統蔡英文自2016年上任以來，一直謹慎處理兩岸問題，避免任何會被解讀為邁向獨立的行動，且並無意改變現狀。相較之下，中國頻頻對台實施經濟制裁、軍事威嚇，更使台灣邦交國轉向，才是讓兩岸關係生變的一方。

周波：麥卡錫若訪台，中國將有更大動作

去年8月美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國對台展開頻繁軍演。近日傳出，美國新任眾院議長麥卡錫也可能訪台。

如果美眾院議長麥卡錫訪台...

對此，周波抨擊，佩洛西去年執意訪台並未經過美國總統拜登（Joe Biden）同意，顯示美國朝野、軍方目前都存在巨大的內部分歧。麥卡錫若在此情況下選擇訪台，中國將會進行「更激烈的回應」。

周波補充，日前也有美國將軍未經五角大廈同意，「憑直覺」做出中國2025年將侵台的預測。他說，與其問中國會否侵台，不如問美國為何不顧「一個中國」原則，也要做出訪台等刺激中國的舉動，甚至對台海情勢做出不負責任的猜測。

對於「台灣會否擔心再次觸怒中國」的提問，趙怡翔則表示，出於台灣的主權、自由、及捍衛自身在國際舞台上活動的需求，台灣對任何美國議長都表示歡迎。他說，不論來自美國還是歐洲，議會代表的到訪，某種程度上代表了人民的心聲；而台灣需要國際社會支援，來自社會大眾的支持自然重要。他更以美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）曾於1990年代訪台為例，強調台灣以前也曾迎接過美國外賓，中國若因此動怒，是因為中方自己在過去數十年間改變了態度。

趙怡翔：軍援重點在及時與否

除兩岸議題外，俄烏戰爭亦是慕安會各與會國關注的重點。對於俄烏戰爭的爆發，周波先是以「調查一樁殺人案，除了行兇過程外，更要追溯殺人動機」比喻，認為作為一個尚未統一的國家，中國能夠同理俄羅斯，並把俄國侵烏歸於「北約東擴」這個遠因；周波更強調，遠在歐洲發生的俄烏戰爭並不關中國的事，不明白世界為何一直探問中國的意向、要逼中國選邊站。

另一方面，趙怡翔則呼應烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的發言，稱俄烏戰爭剛爆發時、西方世界的軍援在開戰後才抵達烏克蘭，由此看來武器外援固然重要，但送達的時機點也是一大關鍵。烏克蘭的前車之鑑值得美國等利害關係人思考，若台海關係生變，要提供何種武器給台灣，又要如何及時提供，以及如何在複雜狀況中進行後續補給。

（綜合報導）

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