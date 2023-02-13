慕安会开幕：俄伊遭拒、王毅出席

（德国之声中文网）第59届慕尼黑安全会议周五（2月17日）开幕。乌克兰总统泽连斯基首先以视讯形式发表主旨讲话。之后，德国总理肖尔茨和法国总统马克龙分别在开幕式上致辞。

近100个国家派遣了高阶代表参加会议，其中包括40多个国家的元首或政府首脑以及100多位部长级官员。

本次会议聚焦已持续一年之久的俄乌战争，探讨最急迫的安全威胁。中国外交政策最高官员中共中央外事办公室主任王毅也将做会议发言。他对俄罗斯侵略战争做如何的表态，是与会者关注的要点之一。迄今，中国虽然强调独立国家的主权和领土完整不容侵犯，但尚未谴责莫斯科悍然发动非法战争。按计划，正在欧洲访问的王毅将在会后前往莫斯科同俄罗斯高层会晤。

本届慕安会没有邀请俄罗斯代表，打破了二十年来的惯例。慕安会新任主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）表示，"鉴于对乌克兰发动的侵略战争是对人类文明的破坏，我们不愿为普京总统以及他的政府提高一个宣传平台"。会议也没有邀请伊朗代表。

西方将决定是否向基辅提供战机

欧洲国家希望在慕安会上做出进一步对乌克兰实施军援的决定。在德国同意提供主战坦克豹2之后，乌克兰继续要求获得战机并得到波兰等国的支持。德国反对提供战机，英法原则上则不排除提供战机的可能。战机昂贵，即便可以提供，接下来的问题是能提供多少、由谁买单？

乌克兰空军早在关注这一领域，其发言人表示，F-16战机系列投产后，已有4000架战机下线，在超过20个国家服役，"很清楚，谁可以给我们，是哪些国家、可以给多少。"乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）进一步具体阐明道，"我们对美国、英国、法国和德国的战机最感兴趣。这些国家的产能最高，战机队伍最庞大。"去年7月，美国国会批准了1亿美元专门用于培训乌克兰F-16飞行员。

美国副总统哈里斯抵达慕尼黑参加慕安会

布林肯和王毅是否会谈？

美国副总统哈里斯(又名贺锦丽)周五早晨已抵达慕尼黑，国务卿布林肯也将与会。尚未证实的消息称，他将在会议期间会晤王毅。早些时候，来自中国的疑似间谍气球飞入美国领空事件发生后，布林肯临时决定取消原定访华计划，中美关系陷入新一轮紧张。拜登总统周四（2月16日）接受NBC采访时表示希望同中国国家主席习近平谈一谈，弄清气球的真相。他重申保障双方沟通管道的重要性，称"我认为习近平最不希望的，就是彻底撕裂跟美国、跟我的关系。"这一背景下，布林肯、王毅是否会面、他们谈话的内容成为外界关注的焦点。

（综合报道）

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