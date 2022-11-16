慕安会发布安全报告 中国宣布派王毅与会并访俄

（德国之声中文网）慕尼黑安全会议（简称"慕安会"）表示，这是艰难的一年。俄罗斯入侵乌克兰被看作是一个挫折，慕安会旨在"促进和平解决冲突"。

去年，当俄罗斯总统普京下令进攻邻国乌克兰时，慕安会刚刚结束，人们本来都以为欧洲不可能再发生战争。

这场战争不仅摧毁了乌克兰多个城市，夺走了数以万计的生命，还打破了曾经的安全观念。因此，在新现实中重新定位是今年慕安会的重点。

中国和俄罗斯：撼动现状

慕安会在周一（2月13日）发布了年度《慕尼黑安全报告》，该报告为今年的会议定下基调。"俄罗斯针对乌克兰的战争是对基于规则的秩序最无耻的攻击"，慕安会主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）在报告中开宗明义，"修正主义势力试图以多种方式破坏现状，改变世界秩序。"

"修正主义"一词是影射中国、俄罗斯等国，这些国家正加紧挑战美国主导的世界秩序，该秩序自二战结束以来一直支配着全球经济、政治和安全。慕安会报告认为，不能孤立地看待俄罗斯的侵略，而是借此机会对国际社会的权力动态提出更广泛的问题。

中国外交部发言人汪文斌星期一（2月13日）在例行记者会上宣布，应法国、意大利、匈牙利和俄罗斯政府邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅将于2月14日至22日访问法国、意大利、匈牙利和俄罗斯，并应邀出席第59届慕尼黑安全会议。汪文斌说，王毅将在慕尼黑安全会议中国专场活动上发表演讲，宣介中国国家主席习近平倡导的共同、综合、合作、可持续的安全观，阐明中国将始终坚持走和平发展道路，并结合会议主题就重大国际问题介绍中方立场。

来自非洲、拉丁美洲和亚洲的不满情绪

《慕尼黑安全报告》长达176页，报告作者认为，全球安全与经济繁荣、气候变化、国家利益冲突以及一种感觉密不可分，这种感觉认为世界秩序不公正、其规则并不总是平等适用于每个人。

"如果我们不面对、不解决非洲、拉丁美洲和亚洲国家对并不总符合其利益的国际秩序的怨恨这个问题"，霍伊斯根在报告中说，"我们将很难在捍卫最重要的规则和原则方面，将那些尚未做出决定的国家争取为盟友。"

因此，德国东道主以及国际与会者在慕安会上要面对许多问题：是什么导致了俄罗斯入侵乌克兰？为什么西方以外的许多国家不愿意支持乌克兰、不愿谴责俄罗斯？从印太地区与中国日益紧张的关系中可以得出什么教训？

对于美国信任的缺失

根据英国《经济学人》分析的数据，在乌克兰问题上，世界上大多数富裕国家--以GDP衡量的富裕国家--谴责了俄罗斯的行动。然而，世界多数人口生活在中立或倾向于俄罗斯的国家。《慕尼黑安全报告》认为，这种分化说明了财富集中，而这是引发不同公众意见和政治决定的一个原因。

"我们可能并不真正支持联合国安理会的决议，但这并不意味着我们支持俄罗斯"，波恩北威州国际事务学院的印度安全分析师夏尔马（Gaurav Sharma）在接受德国之声采访时说。"如果你弃权，就会被看作是间接支持，但其实不是这样的。"

专家夏尔马说，印度以其不结盟的历史为荣，并自诩是世界上最大民主国家，与其说印度把威权的俄罗斯看作是盟友，不如说印度将其看作是"战略伙伴"。双方国防合作和技术转让可以追溯到几十年前。而美国则长期以来一直支持印度的宿敌巴基斯坦。

"我们从来没有信任过美国，而且我认为，即便是今天人们也不应该信任。而这是最大的问题"，夏尔马说。"我们有一个巨大的信任赤字，这在地缘政治方面在十年内无法得到解决。"

慕安会的报告列出了全球南方国家（发展中国家）长期以来抱怨的一系列问题，从农业、能源、贸易法规，到没有遵守的投资承诺以及气候变化影响的不公平分配。

伊拉克战争的长期影响

二十年前，在慕尼黑安全会议上，时任德国外交部长菲舍尔（Joschka Fischer）在谈到美国出兵入侵伊拉克的理由时说："我不相信。"美国的出兵违反了国际法，那些对美国霸主地位持批评态度的人没有忘记这一点，他们将美国出兵伊拉克与俄罗斯入侵乌克兰的行为相提并论。今年的慕安会报告反驳了这种观点，表示"俄罗斯的战争是一个威权国家企图消灭一个民主主权国家"。然而，在世界许多地方，人们对此的看法大相径庭。

华盛顿外交关系委员会的菲克斯（Liana Fix）对德国之声说，"在俄罗斯入侵乌克兰后，并非所有国家都立即谴责俄罗斯，对于西方社会而言，这是一个警报"。她表示，这并非是亲俄情绪造成的，这些国家"不是像中国那样、持对俄罗斯友好的中立态度，而是持有一种反西方的心态"。

从也门、叙利亚到埃塞俄比亚、马里，再到印度、巴基斯坦、中国，乌克兰的战争看起来只是另一场残酷但是遥远的冲突。这些地区的国家质疑，为什么要在西方家门口的战争中支持西方，而与此同时，西方几乎没有帮助平息他们地区的冲突，甚至助长了这些冲突。

南方国家变得重要

《慕尼黑安全报告》指出，西方在乌克兰战争后的立即反应也没有起到好作用。西方没有帮助应对粮食和能源价格上涨，而是指责这些国家没有对基辅表现出足够的团结。专家菲克斯说："这种经济关系的再平衡可能是需要更多着力的实质内容，而不仅仅是外交举措和外交之旅。"

这不仅适用于西方努力防止俄罗斯在乌克兰取得胜利，也适用于西方试图遏制正在崛起的世界大国中国。美国将开始需要那些曾被其长期忽视的国家，让这些国家站在自己一边，比如那些太平洋上的小岛国。菲克斯说，"西方第一次要依靠全球南方国家，而这些国家第一次可以反过来利用其对西方的影响力。"

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