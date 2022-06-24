 慕安会前主席: 既不脱钩也不依赖中国 | 经济纵横 | DW | 08.07.2022

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经济纵横

慕安会前主席: 既不脱钩也不依赖中国

德国资深外交官、慕尼黑安全会议前主席伊辛格日前在接受《世界报》专访时指出，德国脱钩中国不现实，但是继续依赖中国也会导致德国失业率暴涨。他还强调说，台海现状不容改变，尤其不能让中国以军事手段改变现状。

曾经在2008年到2022年间担任慕尼黑安全会议主席的伊辛格

曾经在2008年到2022年间担任慕尼黑安全会议主席的伊辛格

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大众首席执行官迪斯接受德媒采访时为在华业务进行辩护，表示若没有与中国的业务往来，德国的通货膨胀将进一步加剧，经济增长和就业也会受到影响。他也就大众新疆设厂做出回应表示，新疆工厂不存在强迫劳动。

德国大众汽车据报道无法再获得德国政府的在华投资担保，原因很可能是因为该公司坚持在新疆经营工厂。大众汽车因此会面临怎样的风险？德国政府的投资担保对于海外经营的德企又有怎样的意义？德国之声专访了一名熟悉投资中国的德国公司法律师。

德国政府不再为大众汽车在华投资提供担保，是否会对这家老牌车企的经营产生重大影响？专家认为，尽管短期层面上影响很小，但是柏林政界释放出的长期信号不可小觑。

自从俄乌战争爆发以来，德国政界不断发出警告称，对中国的依赖性更加危险。而随着北京当局压迫维族的新证据被披露，欧洲各界更是要求全面检视和中国的经贸关系。其实，许多拥有在华业务的德国企业，早已开始为突然对华“脱钩”制订应急预案。

中国压迫新疆维吾尔人，在俄乌战争中支持俄罗斯。柏林希望重新调整与北京的关系。问题是：这一制度性对手也是最重要的贸易伙伴。

(德国之声中文网) 伊辛格(Wolfgang Ischinger)在与德国《世界报》谈及欧洲对俄罗斯能源长达数十年的依赖性时，也提到了中国。他说，各项数据清晰地表明，在没有明确政治导向的情况下，德国对中国的严重依赖已经成为了既成事实。他承认，他本人对这一局面的形成也负有一定责任："20年前，我还是德国外交部国务秘书的时候，我也参与制订的对华政策就是：尽可能多地将德国汽车销往中国市场。就是这么简单，没什么可讨论的。"

这位德国资深外交官指出，如今人们已经意识到，这样的对华政策是完全不够的。"但是，现在就把俄罗斯和中国等同起来、强推脱钩中国，也会是一个严重错误。巨大的中国市场蕴藏有太多的机遇，也造就了太大的依赖性。假如我们德国人真的不在意失业率暴涨，那就请便。"

他建议德国政府尽快仔细评估战略风险，然后制订一份行之有效的降低风险方案，提升对抗风险的战略韧性。"比如说，大众汽车的40%营业额都是在中国市场完成，这就是一项风险。我们固然可以说：这只是大众员工所面临的风险；但我们也可以说：仔细检视依赖性、必要时改变这种依赖性，也是德国利益所在----避免失业率暴涨。这并不意味着要进行脱钩，而是说：我们当然要和中国做生意、在中国投资，但是也要有非常明确的战略原则。"

《世界报》记者随后问道，由绿党主持的德国外交部，如今正在力推价值观外交，德国今后究竟应该怎样和人权状况糟糕的国家继续做生意？对此，伊辛格警告说，假如停止和人权状况糟糕的国家做生意，出口导向型的德国经济将不得不和全球2/3的人口停止合作，因此这一选项完全不具备现实性。"在人权领域对这些国家施加影响力当然必须是我们的目标，但是这也不能成为一票否决的标准。我们德国不是救世主。"

伊辛格: 大众汽车的40%营业额都是在中国市场完成，这就是一项风险

伊辛格: 大众汽车的40%营业额都是在中国市场完成，这就是一项风险

现年76岁、曾经在2008年到2022年间担任慕尼黑安全会议主席的伊辛格呼吁，欧洲各国切忌在对华战略上各自为政，而是应当制订共同的欧盟对华战略，"用同一个欧洲声音面对中国"。他还强调，欧洲也应当和美国步调一致，在对华议题上不能忌惮敏感议题。

在专访中，伊辛格还谈到了台湾问题。他说，欧洲人都认为，台海现状不容改变，尤其不能让中国以军事手段去改变现状。"假如美国能够通过军事威慑来实现这一目标，那就更好了。但是美国这样做必须要事先和欧洲协商，因为我们的未来取决于此。要是台海发生战争，德国大众、德国奥迪第二天就得歇业，最迟第三天。因此欧洲必须在亚太地区加强战略存在感。"

（世界报）

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