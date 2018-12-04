慈善夜惊魂 波兰市长当众遇刺身亡

(德国之声中文网) 波兰格但斯克市市长阿丹莫维奇（Pawel Adamowicz）13日出席一场慈善活动闭幕式时，遭一名男子冲上台刺伤。 波兰卫生部长14日证实，阿丹莫维奇已在医院伤重不治。

闻此，数百位格但斯克市民在周一晚间聚集，哀悼这位服务20年的市长。

阿丹莫维奇曾是公民议坛党（Civic Platform）的成员。 这个政党在2015年PiS党胜选之前曾经执政。

13日晚上，阿丹莫维奇在一年一度的耶诞大管弦乐团慈善活动舞台上，同台下民众共同点燃了手持烟花，正当众人沈浸在庆典的欢愉当中，歹徒持刀冲上舞台，刺进市长的胸口。 虽然保全立即上前制伏歹徒，但是重伤的市长最后仍送医不治。

歹徒行刺后，高举双手站在台上大喊，称自己「在公民议坛党执政期间坐了冤狱」，因此「阿丹莫维奇该死」。

市长离世的消息震惊波兰。 格但斯克市降半旗致意。 人们手持蜡烛，举着「停止吧仇恨」的标语，共同哀悼市长的离世。

不少政要也表达缅怀之意。 波兰总统在召开记者会前，请来宾一同默哀1分钟。 现任欧盟主席暨前任波兰首相图斯克（Donald Tusk）也在推特上发文，称阿丹莫维奇为「团结与自由的领衔者」。

行刺的歹徒叫做史提芬（Stefan），年仅27岁。 2014年他因为抢劫银行未遂而入狱服刑，上个月才刚服满五年半的刑期，从监狱出来。

而遇害的市长阿丹莫维奇，从1998年至今，总共当过6次市长，前后长达20年。 他支持性平教育，LGBT权益，也呼吁大众对弱势要有更多包容。 他还有妻子和两个女儿。

罗法/夏立民 (法新社、美联社、路透社)