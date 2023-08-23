《愿荣光归香港》禁制案 香港高院批上诉许可

（德国之声中文网）香港律政司司长今年六月向高等法院申请颁布禁制令，禁止传播2019年民主抗议活动中出现的标志性歌曲《愿荣光归香港》，以阻止其出于犯罪意图而被表演或传播。

但七月底，香港高等法院出乎外界意料地驳回律政司申请。在七月底驳回申请时，陈健强在裁决中表示，协助刑事法律的禁制令，须是必要或具功用，而在现行刑事司法制度下，禁制令所涉及的行为已属可惩处的刑事行为。

法官陈健强在裁决中指，不相信禁制令会有真正功用，而且在考虑申请时须顾及言论自由权利，批出禁制令可能会产生「寒蝉效应」。

美国商会当时对香港高等法院的裁决表示欢迎，并称这表明「司法独立支持了相关的全球竞争力」。

香港律政司司长则在申请被驳回后提出上诉。

本周三，香港高等法院法官陈健强批出上诉许可。陈健强表示，基于国家安全的重要性及有关法律属崭新领域，上诉涉及多项法律问题，决定批准上诉。

香港抗議運動的「主題曲」

过去一年间，香港政府对这首歌在一些国际体育赛事中被误植为「香港国歌」播放做出了愤怒回应。

香港并没有官方国歌，使用的是中国国歌《义勇军进行曲》。

香港创新科技及工业局局长孙东此前表示，禁令的部分目的是说服科技巨头谷歌将 《愿荣光归香港》从互联网搜索结果中删除。

观察人士质疑，如果禁令获得批准，是否会影响谷歌、Spotify 和 YouTube等主要网络平台在香港的运营。

（法新社）

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