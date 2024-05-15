《愿荣光归香港》在港遭YouTube下架

在香港法院做出裁决，批准政府禁止传播这首在香港家喻户晓的抗议歌曲一周后，YouTube在香港屏蔽了包括此曲在内的数十个“违禁”视频链接。

（德国之声中文网）视频平台YouTube周二（5月14日）表示，为遵守法院判决，已阻止用户在香港境内访问32个被视为违禁内容的视频链接。批评者认为，在国安高压钳制下，香港这个金融中心的自由进一步遭到打击。

此前，香港上诉法院批准了政府提出的一项申请，后者要求禁止抗议歌曲《愿荣光归香港》。去年六月，港府首先向法院申请禁令，但是出乎外界预料地被原审法官拒绝，称忧虑对言论自由造成寒蝉效应。上周三（5月8日），上诉法院就禁制令案宣布判决，港府律政司上诉成功，颁令禁止传播、演奏、印刷这首示威歌曲的内容。

法院判词指网络供应商不应为受禁行为提供便利。法官认为，试图煽动分裂的持不同政见者可能会将这首歌作为反对国家的武器。

香港抗议运动的“主题曲” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

YouTube回应称，对法院的判决感到失望，“但我们将但我们会遵守法院的删除令”。同时这些视频的链接将不再显示在香港的谷歌搜索上。YouTube与谷歌同属母公司Alphabet。

YouTube平台在一份声明中表示，他们与人权团体一样，担心禁令会阻碍网络言论自由，并称将继续考虑上诉的可能。

成员包括Meta、苹果和谷歌等大型科技公司的亚洲互联网联盟（Asia Internet Coalition）表示，自由开放的互联网是保持香港优势的“根本”。

《愿荣光归香港》这首歌诞生于2019年的“反修例”运动期间，很快成为香港民主抗争的标志象征。由于其在网络上广泛流传，经常被误以为是香港的“市歌”。过去两年期间，在香港代表队参加的数场国际体育赛事上，曾经出现误播《愿荣光归香港》为国歌的情况，外国主办方解释是因为该曲在搜索引擎上排名最高而下载了错误版本。

抗议者在一家购物中心集会合唱《愿荣光贵香港》（2019年资料图） 图像来源: Nicolas Asfouri/AFP/World Press Photo/dpa/picture alliance

在谷歌上搜寻“香港国歌”部分结果会显示《愿荣光归香港》。2023年初，港府曾经要求谷歌从搜寻引擎上移除它们，并把正确的信息置顶--即中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》，当时被谷歌公司拒绝。

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（路透社、金融时报）

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