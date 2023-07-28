 《愿荣光归香港》不是禁歌！香港法官拒下禁制令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2023

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《愿荣光归香港》不是禁歌！香港法官拒下禁制令

香港反修例运动期间广为传唱的《愿荣光归香港》禁制案公布裁决。香港高等法院驳回了律政司的禁令申请。法官指出，若批准禁制令，可能会产生“寒蝉效应“。

资料图片：上个月香港反修例运动满4周年时，在台港人与台湾民间团体在台北车站“快闪”合唱《愿荣光归香港》

资料图片：上个月香港反修例运动满4周年时，在台港人与台湾民间团体在台北车站“快闪”合唱《愿荣光归香港》

（德国之声中文网）香港高等法院拒绝了给《愿荣光归香港》（Glory to Hong Kong）这首歌下禁令的申请。香港律政司今年6月初向法院申请禁制令，要求禁止公众传播这首歌的旋律与歌词。禁止的行为包含“藉此意图侮辱国歌”，或是“致使误会《愿荣光归香港》才是香港特区的国歌”。港媒之前曾指出，若禁令通过，《愿荣光归香港》将是香港历史上第一首“禁歌”。

这首歌在香港反修例运动期间广为传唱。它是由匿名作曲人在2019年反修例运动期间创作的，歌词讲述争取自由和民主，提及“黎明来到要光复这香港”、“为正义时代革命”等。根据港媒“香港01”报道，法官在判辞指出，禁令针对的行为本已属刑事罪行，在本港稳健的法律制度下，律政司无法说服禁制令有何实际用途。此外，在执法方面，禁令会与现行刑事法例有所冲突，包括国安法。

香港电台报道，法庭还表示，在考虑申请时，须顾及言论自由，指虽然言论自由不是绝对，但仍然是非常重要的权利，在未能满足相称性等要求下，法庭不能以法律限制言论自由。而批出禁制令，可能会产生 「寒蝉效应」 ，令动机清白的人士，可能害怕违反本禁制令所带来的严重后果，因而选择不参加涉及该歌曲的正当活动。法官又认为，香港记协对禁制令表达担忧，已经说明潜在的寒蝉效应。而香港记协主席陈朗昇对裁决表示欢迎，他表示，裁决反映法庭认同，如果批出禁制令会产生寒蝉效应，令无辜的人因害怕其严重后果而不参加相关的正当行为，包括新闻报道，认为政府在行使权力时亦应小心。

香港抗議運動的「主題曲」

近年，多场国际或地区体育赛事期间，主办方播放的“香港国歌”为《愿荣光归香港》，而不是中国国歌《义勇军进行曲》，引发港府多次批评。2022年底，港府要求Google在使用者搜寻“香港国歌”时显示正确的结果，称Google有责任移除《愿荣光归香港》并将《义勇军进行曲》置顶，但遭Google拒绝要求。

 

（法新社，路透社等）

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