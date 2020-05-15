《愿荣光》列校园禁歌？两办促加强国安教育

（德国之声中文网）中国国务院港澳办丶中联办近期连番抨击立法会。对港拥「监督权」后，两办就香港内部事务发声介入已成常态。最新一波是针对教育界，斥该界别乱象「嘱目惊心」。

对于有团体发起本月14日举行公投，搜集中学生对「港版国安法」的立场及罢课意向，港澳办周五（12日）发表声明称，企图把学生当作阻止涉港国家安全立法的「炮弹」和「工具」，「其用心何其歹毒！其行为何其卑劣！」，点名批评香港众志秘书长黄之锋及副主席郑家朗是在「为自己的罪行录上再添下重重的一笔」。

港澳办促港府「把规矩用起来」

港澳办发言人表示，在香港不少学校里，教育已严重偏离「一国两制」的正确方向，「港独」思想和鼓吹暴力在校园蔓延，「讲台已被污染，课堂已不安静」，香港的“教育乱象”如不刹住，香港的“政治乱象”将“无休无止”。

发言人强调，教育必须坚守「一国两制」的正确方向，坚守爱国丶法治丶自强丶包容丶和谐等香港的核心价值观，让一切煽动「港独」丶暴力的言论在学校绝迹。全社会都应当积极行动起来，教育管理部门和有关机构要依法履职尽责，「要把规矩用起来，斩断伸向教育丶伸向孩子的黑手」。

中联办称教育有「主权属性」

中联办称，近日有激进团体针对香港国安立法在学校煽动联署丶罢课，支持港府采取有效措施维护校园安全和稳定，又形容香港教育「呈现触目惊心的乱象」，包括中小学校课程设计和教学忽略正确的历史观教育；教师背离师德与职业操守，在课堂上散播极端言论，甚至怂恿带领学生参与违法暴力活动；教材存在抹黑国家丶污名化「一国两制」丶美化违法暴力甚至煽动仇恨情绪的内容；考题引导学生「仇中」「仇警」，公然歪曲历史伤害民族感情。

该机构发言人强调，香港教育乱象暴露出来的一个突出问题，就是“国家观念与国民身份认同在学生身上的严重缺失”，指教育有着鲜明的「主权属性」，在培养合格国民丶厚植家国情怀这个大是大非问题上，只有「一国」之责，没有「两制」之分，支持特区政府行使教育管治权，加强《宪法》和《基本法》教育，加强国家安全教育丶国民教育和国情教育，建立健全与「一国两制」相适应的教育体系。

学生声援女教师

就在两办发声一个多小时后，近百名中学生当天中午在传统左派亲中学校——香岛中学门口，筑起人链抗议，他们手持印有「教育界大清洗 文革2.0」的海报，有学生高呼「反对白色恐怖，不要无理控诉」丶「政治打压，言论扼杀」及「反对学校无理打压，还老师合理解释」等口号。

他们声援该校一名任教音乐科的女教师，她疑因没有禁止学生於音乐考试演奏反送中歌曲《愿荣光归香港》而遭校方不获续约。

根据《东网》报道，参与人链活动的中四张姓同学表示，该女教师教授他音乐科，认为她比其他教师更用心教学，对於该女教师不获续约感到很可惜，不接受校方解释，又指自己在内地出生，来港後知道的真相愈多，便愈会怀疑自己本身的立场。另一名蔡姓学生形容该教师行为低调，从未在堂上谈及政治，教学工作比很多教师好，批评校方行为无理。

涉事女教师周一（8日）曾向校长师生发信表达不满，校方周四（11日）向家长发声明称，该校是「传统爱国学校，教导学生热爱国家，认同自己是中国人」，教师续约的考虑因素包括能否贯彻学校办学理念。

禁《愿荣光》推《热爱基本法》

《愿荣光归香港》最近被官方禁止进入校园。香港教育局局长杨润雄日前致函全港中小学校长，要求校方劝止学生唱有政治讯息的歌曲作政治表态。他周四在商业电台节目上明言，《愿荣光归香港》很明显是政治宣传歌曲，不应在校内唱。

被问到如果学生在校内音乐比赛唱革命歌曲《孤星泪》（意指Do You Hear The People Sing）是否违规，杨润雄认为可以唱，但要视乎当时环境和目的，会否干扰校园或带有政治目标。他其后再被问及学生唱由港府制作的宣传歌曲《热爱基本法》会否违规时，杨表示热爱《基本法》是「每一个香港人理论上应该要做的事，正如要推广孝敬父母一样」，不属政治行为，而是一种法治教育。

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新任教师须受30小时培训

自反送中运动以来，香港教师的政治立场被视为当局整顿范围。教育局周三突然发出通告称，落实教师专业发展专责小组的建议，今年9月新学年起，新入职教师要在3年内完成30小时由当局提供的核心培训课程，涉及价值观丶操守丶国家及国际教育发展等。

不过小组成员张锐辉称，小组当日仅提出方向建议，质疑当局「僭建」内容，藉培训做「政治洗脑、政治灌输」。民主派立法会教育界议员、教协副会长叶建源也表示，以往教师的专业培训是由学术机构提供，教育局只是行政机关，负责制订政策和提供资源，未必有足够专业提供培训，会向当局表达不满。立场亲建制的教联会主席黄锦良则认为做法合理，望透过培训令教师彰显专业。

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李澄欣（综合报导）