愿看到“祖国母亲成功”前CIA特工对华泄密获刑十年

前CIA华裔特工马玉清因向中国出售大量国家机密，被判10年监禁。他利用曾在CIA和FBI工作的身份窃取敏感情报，并频繁与中国情报人员接触。理由是，他愿意看到“祖国母亲”的成功。

（德国之声中文网）一名前美国中央情报局（CIA）官员因向中国提供机密情报而被判处十年监禁。根据美国司法部的声明，71岁的马玉清（Alexander Yuk Ching Ma）在2020年被捕，并于2024年9月11日被华盛顿法院宣判。他在今年5月与检方达成认罪协议，承认与中国情报部门串谋，交付了涉及国家防御的敏感信息，以换取金钱和其他贵重物品。

马玉清出生于香港，1975年成为美国公民。他于1982年加入CIA，直到1989年离职，期间曾被派驻海外工作，并且也在上海生活过数年。据司法部披露，马玉清与一名已故亲属共同策划了这场间谍活动。他的这位兄弟也是一名前CIA官员，曾在1967年至1983年期间为CIA工作。两人持有最高机密的安全许可，并于2001年3月在香港与中国上海市国家安全局（SSSB）的特工会面，交付了大量机密情报，当时换取了5万美元现金酬劳。美国情报部门声称掌握了当时马点数现金时的视频录像。

两年后，马玉清申请成为联邦调查局（FBI）在夏威夷办公室的语言学家。司法部表示，FBI早已知晓马玉清与中国情报部门的联系，决定雇用他以便监视其间谍活动。马从2004年到2012年期间在FBI兼职工作，在此期间他窃取并复制了大量机密文件，并通过频繁的中国之行将这些文件交给上海国家安全局。除了现金，他还收到了包括高尔夫球杆在内的贵重礼物。

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希望看到“祖国母亲的成功”

根据法院文件，马玉清和他的兄弟在2006年还协助中国情报人员识别了一些机密照片中的人物。他甚至向一名卧底FBI特工表示，自己希望看到“祖国母亲的成功”。2020年，马玉清最终在一次诱捕行动中被逮捕，当时他接受了数千美元现金作为对其间谍活动的补偿。

尽管他的兄弟在这场间谍行动中扮演了重要角色，但由于其患有阿尔茨海默病且已经去世，未受到起诉。马玉清在写给法官的信中表示，正是由于兄弟的影响，他无法在当时揭发这一罪行。他还补充说，兄长对他如同父亲一般，而兄长的离世反而让他有勇气承认自己的错误。

这起案件再次凸显了美国与中国之间的间谍战的复杂性和严峻性。FBI夏威夷办公室的特工负责人梅里尔（Steven Merrill）在判决后表示，无论时间多久，美国政府都会将所有涉案的间谍绳之以法。这也传递出一个明确信号，即那些试图为外国势力从事间谍活动的人将无所遁形。

马玉清的辩护律师在审判期间争取到了较轻的刑罚，避免了他面临终身监禁的风险。最终，法庭批准了双方达成的10年刑期协议，同时要求他在余生中随时接受美国政府的测谎测试。司法部指出，马玉清已经参加了五次详细的审讯会议，为调查提供了有价值的信息。

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