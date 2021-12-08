“愤青聚集地” 铁血社区宣布即将永久关闭

（德国之声中文网）12月20日，中国国内最大的军事交流网站铁血社区宣布从当天起停止用户发帖、回帖功能，从明年3月1日起永久关闭。声明称，"在移动互联和万物互联的热潮中，我们没能跟上时代的发展"，"我们遗憾，伤感，还是只能选择放下"。

同一天，铁血社区所属的铁血科技也发布公告表示，"现因业务战略转型需要，公司决定将于近期正式关闭铁血社区，公司其他业务仍将正常运转。关闭铁血社区对公司正常经营活动不会产生影响。"

铁血网（tiexue.net）创立于2001年，创始人蒋磊。据网上资料，蒋磊1984年出生于四川南充，2000年保送进入清华大学材料系，2001年创办铁血军事网站，任站长。2004年筹建北京铁血科技有限责任公司，任CEO。蒋磊后被保送直接攻读博士学位，但在2006年选择休学创业。他曾连续两年登上福布斯中文榜"中国30位30岁以下创业者"榜单，2015年获北京市青年五四奖章。

铁血网一开始主要发表包括原创军事小说在内的军事网络小说，2002年发展出铁血军事社区，2003年，社区日访问人数达到20万。2004年的"保钓风波"中，铁血社区开始成为"愤青"聚集地。2008年日访问人数突破200万。据百度上的介绍，截至2009年6月，铁血网日均访问用户稳定在200万左右，日均页面访问量达到1500万，居中文社区类网站前10名。

铁血社区涉及的讨论话题广泛。在宣布停止发帖回帖后的网站页面上，尚能看到网友讨论的热门话题标题，跟帖最多的有"作家骂张召忠"丢人现眼" 你怎么看？"，"台湾节目说神舟11号造假 如何反驳？"，"老外说中国军迷吹牛世界第一 你怎么看？"，台湾军队比德国以色列还牛逼 你怎么看？等等。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 朋友圈的阅兵式 10月1日这一天，中国微信用户的朋友圈被阅兵式的照片和视频占领。中国此次会展示出怎样的先进武器，是大众关注的焦点之一。在中国，有许多军事迷，对军方的每一种兵器都如数家珍。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 “大国长剑” 具有覆盖打击美国全境能力的洲际核弹道导弹东风41号作为地面方队的压轴角色出现。也是此次中国70周年国庆阅兵的最大亮点。这是中国第一次对外展示具备大规模部署能力的东风41核导弹部队。这也是中国自主研制的陆基机动固体弹道式洲际核导弹。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 会“打水漂”的东风-17 导弹部队中，关注度仅次于东风-41的就是据称有高超音速巡航能力的东风-17型弹道导弹。中国官方称其作战范围为大约1800至2500公里。其细长弹头的空气动力设计，能让弹头再入大气层的时候，不断变轨并像打水漂一样滑翔，在节省燃料的同时，能提高其反拦截性能。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 “巨浪”袭来 从个斗上来说与东风-41同样吸引眼球的是此次阅兵式上展示的巨浪-2型潜射弹道导弹。这个中国从90年代就开始研发的潜艇导弹系列如今已经进入第二代。个头如此庞大是因为它可携带1-3个核弹头。与核潜艇的配合能够大大增加中国在全球的核打击威慑力。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 自主研发转外销 巨浪2型导弹的技术也被用到了海红旗-9系列远程地对空导弹的身上。修长的弹体使其最高可以超过6倍音速巡航。它使中国海军第一次具备发射自制空域防空飞弹的能力，减少了对俄系SA-N-6系统的依赖，还成为了中国军方的外销产品。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 “攻击”有点着急 一般来说，中国军方在阅兵式上通常只会展出已经实战部署的武器装备。 这次阅兵式的另一大亮点，攻击-11型无人机验证机是个例外。据中国媒体报道，这种无人机可执行制空突击、压制防空等作战任务，反辐射无人机具备压制敌预警探测和指挥通信系统的功能。这是它的概念机几年前在一次航展上亮相后，首次以正规军的身份出现在阅兵式。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 上天下海的无人机 在无人机领域，中国不仅注重空中无人机的研发，也同时关注水下无人机的作战能力。图种的001型水下无人航行器在此次阅兵式上的代号为HSU-001，据中国媒体称是中国自主创新研制的新型水下无人装备，主要遂行隐蔽侦察任务，具有自主远程航行和自动侦察战场环境信息的能力。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 战略轰炸机脱胎换骨 抬头望天，在引进苏联技术上升级研发的中国轰-6N轰炸机在此次国庆70周年阅兵式上首次公开亮相。据称这是国产新一代远程战略轰炸机，可以空中受油。其中轰-6N和轰-6K都可以实施远程奔袭、大区域巡航，具备防区外打击能力。

“这盛世” 如谁所愿？ 带你看中国国庆70周年阅兵亮点 这盛世 如谁所愿？ 从武器展出的技术水平来说，此次70周年阅兵是中华人民共和国建国以来最高规模的一次阅兵。总规模约1.5万人，各型飞机160余架、装备580台。习近平乘坐的阅兵车后面，有一辆挂有1949车牌号的同款阅兵车。有解读称，这是为中共建国的“千万英魂”所备。不少民众纷纷在社交媒体上将已故总理周恩来的画像拿出，配文称“这盛世 如你所愿”。 作者: 任琛



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据铁血社区公布的声明，该社区关闭后，铁血科技其他业务仍将正常运转，将继续发展壮大老兵公益，龙牙战术服装等。铁血科技从2007年左右开始走上销售军服、军事用品的电子商务之路，2015年底挂牌新三板。据新浪报道，数据显示，铁血科技曾连年亏损。2019年，亏损额度为1884.25万元，2020年亏损1046.22万元。今年8月份，铁血科技的半年报稍有回转。

（综合报道）

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