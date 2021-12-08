“愤青聚集地” 铁血社区宣布即将永久关闭

自称愤青聚集地的铁血社区12月20日发布声明，宣布从明年3月1日起正式永久关闭。铁血社区被视为中国十大非官方军事类网站之首，有近20年历史。
（德国之声中文网）12月20日，中国国内最大的军事交流网站铁血社区宣布从当天起停止用户发帖、回帖功能，从明年3月1日起永久关闭。声明称，"在移动互联和万物互联的热潮中，我们没能跟上时代的发展"，"我们遗憾，伤感，还是只能选择放下"。
同一天，铁血社区所属的铁血科技也发布公告表示，"现因业务战略转型需要，公司决定将于近期正式关闭铁血社区，公司其他业务仍将正常运转。关闭铁血社区对公司正常经营活动不会产生影响。"
铁血网（tiexue.net）创立于2001年，创始人蒋磊。据网上资料，蒋磊1984年出生于四川南充，2000年保送进入清华大学材料系，2001年创办铁血军事网站，任站长。2004年筹建北京铁血科技有限责任公司，任CEO。蒋磊后被保送直接攻读博士学位，但在2006年选择休学创业。他曾连续两年登上福布斯中文榜"中国30位30岁以下创业者"榜单，2015年获北京市青年五四奖章。
铁血网一开始主要发表包括原创军事小说在内的军事网络小说，2002年发展出铁血军事社区，2003年，社区日访问人数达到20万。2004年的"保钓风波"中，铁血社区开始成为"愤青"聚集地。2008年日访问人数突破200万。据百度上的介绍，截至2009年6月，铁血网日均访问用户稳定在200万左右，日均页面访问量达到1500万，居中文社区类网站前10名。
铁血社区涉及的讨论话题广泛。在宣布停止发帖回帖后的网站页面上，尚能看到网友讨论的热门话题标题，跟帖最多的有"作家骂张召忠"丢人现眼" 你怎么看？"，"台湾节目说神舟11号造假 如何反驳？"，"老外说中国军迷吹牛世界第一 你怎么看？"，台湾军队比德国以色列还牛逼 你怎么看？等等。
今年1月，中国官方再次收紧对"自媒体"平台信息传播的管控，凡是针对与政治丶经济丶军事等公共事务相关的报导丶评论，都需要取得《互联网新闻信息服务许可证》才能发布。中国国家互联网信息办公室下达的通知称，"如你的帐号不具备有关资质，建议不要采编发布丶评论解读政治丶经济丶军事丶外交领域及重大突发事件等相关信息内容，避免违反相关法律法规和平台运营规范，对后续创作发布造成不便。"许多微信丶搜狐的公众号作者据悉都收到相关规范通知。
据铁血社区公布的声明，该社区关闭后，铁血科技其他业务仍将正常运转，将继续发展壮大老兵公益，龙牙战术服装等。铁血科技从2007年左右开始走上销售军服、军事用品的电子商务之路，2015年底挂牌新三板。据新浪报道，数据显示，铁血科技曾连年亏损。2019年，亏损额度为1884.25万元，2020年亏损1046.22万元。今年8月份，铁血科技的半年报稍有回转。
（综合报道）
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