 感觉遭误解 特朗普发泄不满 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2019

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时政风云

感觉遭误解 特朗普发泄不满

对有可能曾在朝鲜受酷刑的美国大学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）死亡案的表态招致激烈批评后，这位美国总统不依不挠，连发推文，替自己辩护，试图平息众怒。

USA Washington Donald Trump (picture-alliance/Newscom/C. Kleponis)

特朗普又感觉被曲解了（资料图片）

（德国之声中文网）特朗普推文称，他当然确认朝鲜要对这位大学生遭受虐待及最终死亡负责。但他写道，人们不该忘了，只是因为他的介入，瓦姆比尔才得以被释放。特朗普抱怨道，他绝不能忍受的是，他的说法遭曲解，在瓦姆比尔及其"了不起的家庭"有关的事件上，尤其如此。特朗普称："我爱奥拓，常想念他！"特朗普在推文中未提及金正恩。

这位美国大学生于2016年在朝鲜旅游时因所谓的窃取宣传标语行为被判15年劳役。服刑期间，他曾不省人事，原因不明，最后被朝鲜当局释放。2017年6月，重返美国后数天，瓦姆比尔与世长辞。一家美国法院得出结论，这位22岁青年曾在朝鲜受过酷刑。

Nordkorea lässt US-Bürger Otto Warmbier frei (picture alliance/AP/J. Chol Jin)

平壤 2016年3月：瓦姆比尔在法庭受审

"相信他的话"

在与金正恩的河内峰会后，特朗普替那位朝鲜掌权人作了辩护。他在一次记者会上称，会晤时，他同金正恩谈到过瓦姆比尔事件，金正恩向他保证，对相关情况并不知情，"我相信他的话 "。特朗普的这一说法在美国国会引发超出党派界限的一片愤怒。

瓦姆比尔父母表示，考虑到峰会，迄今保持了克制，现在则不得不表明态度了。他们在一份声明中强调，金正恩及其恶政要对瓦姆比尔之死、对"那无法想象的残忍和非人道"负责，任何"道歉或过分的赞扬都不能改变这一点"。

凝炼/任琛（德新社、法新社）

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