 感染速度惊人 奥密克戎在英国快速传播 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2021

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新闻广角

感染速度惊人 奥密克戎在英国快速传播

新的变种病毒奥密克戎（Omicron）在英国迅速传播。该国卫生部门预计，奥密克戎可能在未来几周内成为该国最主要的流行毒株。英国首相约翰逊再次收紧了限制举措。

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英国新冠病毒新增感染人数已达到11个月以来的最高水平

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世界卫生组织官员7日向媒体表示，奥密克戎似乎不会引起比其他变种病毒更严重的症状，而该病毒也极不可能完全躲过疫苗的保护。不过，南非的初步数据似乎显示，BioNTech疫苗对奥密克戎的保护力有下降的现象。

新冠病毒奥密克戎（omicron）变异株已在全球近40个国家或地区出现。面对新的威胁，是否需要调整疫苗？世卫组织和疫苗生产商分别给出答案。

(德国之声中文网) 英国房屋社区及地方政府事务大臣戈夫(Michael Gove) 表示，新的变种病毒奥密克戎（Omicron）的感染速度“令人深忧”。目前奥密克戎以惊人的速度在英国传播，该国卫生安全局预计，到12月中旬，奥密克戎可能取代德尔塔成为该国最主要的流行毒株。

苏格兰首席大臣斯特金（Nicola Sturgeon）甚至发出可能会发生一场“感染海啸”的警告。新冠病毒新增感染人数已达到11个月以来的最高水平。本周六（12月11日），英国新增58,527个病例。鉴于变种病毒的肆虐，英国首相约翰逊进一步收紧了防疫措施。从本周五开始（12月10日），民众出入博物馆、剧院、电影院和教堂都必须佩戴口罩。之前已经出台了在商店和公共交通工具上再次戴口罩的规定。之前的防疫限制在7月中旬被取消，人们可以不用戴口罩就可以出入酒吧和餐馆。

从下周一（12月13日）开始，如果可能的话人们都要在家里办公。从周三（12月15日）起，参加大型活动前必须出示疫苗接种证书或阴性检测结果。据多家媒体报道，英国政府正在考虑实行更为严格的防疫措施，比如扩大佩戴口罩规定的范围。

在南非，奥密克戎也正在导致感染数量的飙升。南非卫生部长法赫拉（Joe Phaahla）在感染集中地区约翰内斯堡及附近地区和比勒陀利亚，新感染者的数量每周上升了400%。测试结果显示，奥密克戎在所有病例中占比达到约70%。正处于第四波疫情的南非刚刚扩大了疫苗接种运动，为民众提供第三针加强针。不过当局表示，近6000万居民中，完全接种疫苗率仅有约25%。

观看视频 02:46

奥米克戎变异病毒谈虎色变 南非总统痛斥禁令锁国


 

 (路透社，德新社，法新社)

 

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