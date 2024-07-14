感染牛群的禽流感向潜在大流行迈进？

（德国之声中文网）本周发表在《自然》杂志上的一项研究发现，研究人员从美国受感染奶牛的牛奶中分离出H5N1病毒，并将其喂给小鼠和雪貂。结果显示，病毒在这些动物体内扩散，甚至进入了乳腺。小鼠通过乳汁将病毒传给了后代，说明小鼠的乳汁也具有传染性。

“动物饮用含有病毒的牛奶显然就足以导致感染，这也可能发生在人类身上”，德国明斯特大学病毒研究所所长路德维希（Stephan Ludwig）向德国西南广播电视台（SWR）解释道：“这意味着即使没有直接接触奶牛的人，如果饮用了这种生奶，也有感染的风险。”不过，路德维希强调，这仅适用于未处理的牛奶，超市中的巴氏杀菌牛奶并没有危险。

这名病毒专家接着介绍，尽管如此，目前通过这种方式感染人类的实际风险并不大。迄今为止，仅有少数人类病例是通过奶牛感染的，并且这些病例的病情都不严重。

避免饮用生奶，可降低感染风险。 图像来源: JoNel Aleccia/AP/picture alliance

空气传播能力有限

此外，研究还发现，在美国牛群中发现的H5N1禽流感病毒在雪貂中显示出某种程度的空气传播能力，但这种能力有限。

雪貂被认为是最适合用来研究流感病毒感染和传播的小型哺乳动物。一般而言，如果雪貂能通过空气快速感染某种病毒，那么这种病毒在人类之间也可能容易传播。

在这次由威斯康星大学麦迪逊分校（University of Wisconsin-Madison）研究人员领导的实验中，感染H5N1禽流感病毒的雪貂被安置在四只健康雪貂附近，但没有近到互相可以接触的程度。研究期间，上述四只健康雪貂都没有生病，也没有从它们身上检测到病毒。然而，研究人员后来发现，其中一只雪貂产生了病毒抗体，这表明它已经被感染过了。

该研究作者之一、流感病毒学家河冈义裕（Yoshihiro Kawaoka）坦言：“好消息是该病毒在雪貂之间通过空气传播的能力有限，但令人担忧的是它有这种传播能力。”

H5N1是引起鸟类高度传染性呼吸道疾病（称为禽流感）的几种流感病毒之一。 图像来源: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS.com/picture alliance

不能完全放心？

德国弗莱堡大学医学院病毒学研究所的施文梅勒（Martin Schwemmle）向德国西南广播电视台分析指出，这项研究清楚地表明，牛群中传播的这种病毒目前尚不具备对公众构成重大危险的特性，“因此，H5N1对公众健康造成的风险仍然较低”。这一评估也得到了美国和欧洲当局的认同。

然而，明斯特大学病毒专家路德维希指出，这并不意味着可以完全放心：“病毒的特性可以通过突变迅速改变。”

这项由美国和日本的研究团队合作进行的研究还发现，感染乳牛的H5N1 病毒既能结合鸟类也能结合人类的特定受体，而这些受体是流感病毒进入和感染人类细胞的途径。

H5N1 病毒能结合人类的特定受体是一个新的发现，德国基森大学医学病毒学研究所的流感病毒研究小组负责人普莱施卡（Stephan Pleschka）指出，这项研究清楚表明，H5N1病毒像所有流感病毒一样在不断进化，它显示出一种新的受体结合特性，这是以前H5N1病毒中未曾见过的，看来病毒向哺乳动物适应迈出了新一步。

结果仍需进一步研究

路德维希补充道，这种发展在以往的大流行前也曾观察到，这令人担忧，因为这似乎是朝着潜在的大流行迈出的第一步。然而，不能过度解读这些结果，“这些实验非常重要且有趣，但还需要通过进一步的研究来验证和澄清。”其他专家，如基森大学的普莱施卡也强调了这一点。

加拿大萨斯喀彻温大学的病毒学家拉斯穆森（Angela Rasmussen）说，看到该病毒尚未获得引发人类大流行的能力令人松了一口气，但这并不意味着它永远不会具备这种能力，特别是在奶牛中的传播如果不加以控制的话。她向路透社坦言：“在大流行开始前加以阻止总比等它开始后再应对要好。我们应该重视这一警告并立即采取行动。”

据世界卫生组织介绍，H5N1是引起鸟类高度传染性呼吸道疾病（称为禽流感）的几种流感病毒之一。虽然哺乳动物（包括人类）中也有感染记录，但是H5N1病毒目前仍然是一种主要感染动物的动物病毒。自2003年迄今，已报告了近900例人类感染，其中一半以上是致命的。H5N1病毒在不断进化，可能会变得易于发生人际传播。如果发生这种情况，可能会开启新的流感大流行，就像1918年和2009年的H1N1（俗称猪流感）大流行一样。

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