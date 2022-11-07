感染激增民怨四起 美媒报中国考虑逐步退出动态清零

中国官方数据显示，广州等大城市的新冠病例急剧增加。与此同时，防疫相关的社会事件频发，民众对严苛防疫的不满情绪愈加明显。甚至一些“正能量大V”也开始吐槽。据美媒援引知情人士报道，中国官员们越来越关切清零防疫政策的代价，“正考虑逐步重新开放，但进展缓慢，也没有设定时间表”。
（德国之声中文网）根据中国卫健委数据，11月7日，全国新的本土病感染者攀升至7475人，高于前一天的5496人，是今年5月1日以来的最高值。
按照全球标准，这一增幅并不算大，但对于中国来说非常棘手，因为中国采取以“清零”为目标的防疫策略，即面对疫情实施严格封控和大规模核酸检测，需要动用大量社会资源，给国民经济带来负担，也对社会民生造成影响。
在广州，病例的增长尤为明显，11月7日报告了2377例本土病例。珠三角在中国出口领域占据着重要地位，广东省素有“世界工厂”之称。迄今为止，广州的一些地区实施了不同程度的封控，但迄今没有像上半年上海一样采取全面封城。上海今年4月、5月的大规模封控曾引发民众强烈不满和全球供应链动荡。
“过去几天，我们一直在家里工作”，在广州经营一家公司的Aaron Xu对路透社说。“到目前为止，只有几个小区被封控。大多数情况下，我们看到的是公共交通暂停，小区保安禁止快递员、外卖员进入。另外，我们每天都要做核酸测试。”
在河南首府郑州， 11月7日报告了733个新的本地病例，比一天前增加了一倍多。这里是苹果供应商富士康的主要生产地。
西南大都市重庆报告了281例新的本地病例，比一天前增加了一倍多。重庆目前没有全面静默，对至少四个区进行了新的管制，关闭了一些卡拉OK、舞厅等娱乐场所。一位地方官员称目前情况“复杂而严峻”。
在北京，当局检测到64例新的本地感染，相对于前面几个城市来说只是小幅上升。一些社区进入“居家”模式，同时许多居民也在进行新一轮核酸检测。
据路透社报道，券商野村证券周一在一份说明中写道：“过去一周，全国各地的封控情况继续迅速恶化，我们内部的中国新冠封控指数从上周一的占中国总GDP9.5%上升到12.2%”。
“我们仍然认为，虽然中国政府在未来几周可能对一些新冠措施进行微调，但这些微调措施可能会被地方官员的收紧所抵消”，野村证券说。
严苛的防疫之下，中国连续发生防疫相关的社会事件，其中一些造成严重“次生”灾害。上周中国兰州一名3岁男童在封控期间延误送医死亡，触发民愤。其父在接受外媒采访时说：“我儿子之死与清零封控有关”。
此前的保定奶爸持刀为孩子买奶粉事件，以及此后的呼和浩特女子在封控期间坠亡事件也都引发舆论关注和民众的愤怒情绪。再早一点，郑州富士康工人被封锁后徒步返乡的图片与视频也在网上热传、引发讨论和批评。
最新一起社会事件是山东临沂发生的防疫人员与居民冲突事件。当地警方表示，目前已有7名涉案人员被捕。在微博上广泛流传的视频中，可以看到防疫人员殴打、拖拽居民。
在防疫人员殴打居民的相关微博视频下方，有网友写道：“当代红卫兵， 有的人戴着梵克雅宝妆容精致开新闻发布会，有的人声嘶力竭敲不开救命的楼道门，无人的街道救护车救人需要半个小时，小女孩半夜跪在小区哭着问我妈妈是不是没有了。”
另一位网友这样评论：“文革过去七十年了吧..新的红卫兵又出现了。错的不是始终不是红卫兵是给他们权力的政策啊。”
一段时间以来，针对中国现行防疫措施的的不满声音愈加响亮。甚至一些被看作是“正能量大V”、“五毛”的公众人物也发出了一些质疑声音。
一直高举正能量大旗的周小平在11月5号微博发帖质疑：“实事求是很难吗？下面话是我说的，现在可以来封我了，抓也行，要杀要剐随便吧。反正我得说实话。现在最直观的情况就是，你去了一趟疫疾最重的美国，只需隔离7天就能回家。你去一趟疫疾相对轻的边疆，封控70天都未必能回家。这是在防疫还是在划水？这样做，到底有什么意义？就算我们要一直抗疫到底，那也不能因此随便造谣说国外尸横遍野、医疗崩溃、后遗症爆棚，因为那都不是事实。……防疫成本不仅是‘经济成本’，还有民生成本，生命成本对不对？既然人民至上，就得实事求是！”
周小平的这条微博目前已经被删除。
此外，台湾亲共艺人黄安近日也多次抱怨大陆的防疫措施。他在11月初发微博，“必须干死发明弹窗的混蛋！这叫什么事儿，没完没了乱搞，王八蛋！”
11月5日，黄安再发微博说：“谁有病，谁去看医生；谁有病，谁去治疗，其他人该干啥干啥，怎么这样简单的道理还听不懂？到底在固执什么？因为我去过有一个病人的城市，回来之后要隔离7天，有病；这个小区有一个得病，所有人一起吃药，不许走，啥时候才能走，闭嘴等通知，有病；这个地区有人生病，直接封了，不让上街，不让出门，甚至孩子有病不让看医生、家人去世不让上坟，这他妈的才是有大病。行啦，够啦，没完没了了这是。”
不过，黄安的这几条微博目前也已经被删除。他表示11月5日的微博是“被和谐了”。
社会对于严苛防疫的不满以及民众要求放松管制的呼声早已不是新闻。中国当局对此显然也心知肚明。华宝信托驻上海的经济学家聂文对路透社说：“我们看到的是放松管制的呼声高涨和新冠病例迅速蔓延之间的博弈。”
据《华尔街日报》11月8日报道，知情人士透露，“在实行了近三年的严格防疫限制措施之后，中国领导人正考虑采取措施逐步重新开放，但进展缓慢，也没有设定时间表”。
报道称，中国官员越来越关切实行动态清零防疫政策的代价，“正在评估重新开放对公众健康和中共所获支持的潜在影响”。知情人士说，中国官员目前仍在谨慎行事，“这意味着要使社会回归到新冠疫情暴发前的正常水平还有很长的路要走，全面恢复至疫情前水平可能会需要等到接近明年年底的某个时候”。
《华尔街日报》援引知情人士称，在放松对境外旅客的入境管制方面可能率先取得进展，可能在明年年初从目前的“7+3”改为总共七天。另外，鉴于核酸检测成本较高等原因，中国政府正计划减少核酸检测点。此外，中国也在考虑将新冠作为“乙类”传染病管理。迄今，中国一直对新冠采取“甲类”传染病进行预防和管控。
知情人士也称，最近几个月，中国官员与世卫组织（WHO）保持密切联系，关注WHO为新冠疫情确定的警报级别。“如果WHO调整评估结果，将为中国改变政策提供更多回旋余地。……届时中国政府可能开始推动更大力度放松防疫措施，并调整国内舆论对于新冠疫情的说法，实际相当于宣布在抗击新冠病毒上取得胜利。”
文章还引述知情人士称，“中国政府正计划今年晚些时候开展一场为健康状况脆弱的群体接种疫苗的活动，目标是让95%的60岁或以上人群接种两剂疫苗。11月初的最新政府数据显示，中国86%的老年人口已接种两剂疫苗，整体人群的两剂疫苗接种率为90%。”
（综合报道）
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中国国务院联防联控机制周六举行的记者会上，卫健委新闻发言人米锋强调“动态清零”总方针不动摇。严苛的防疫政策近期可能转向的期待就此落空。消息引起大批网民的热议和吐槽。