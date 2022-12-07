感染潮将至，中国该做的“功课”做好了吗？

（德国之声中文网）从中国官方公布的数据来看，截至2022年11月28日，中国60岁以上人口完成新冠疫苗全程接种的比例为86.42%（2.28亿人），完成加强免疫接种的比例约为69%（1.82亿人）；80岁以上老人中，完成全程接种比例为65.8%，完成加强免疫接种的比例仅为40%。约2500万60岁以上人口未接种过新冠疫苗。中国现有约2.6亿60岁及以上人口，占总人口的18.70%。

大转弯猝然来到，提高老年人接种率的目标尚未达到

为迅速提高老年人接种比例，中国官方2022年11月29日印发《关于印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案的通知》，要求"应接尽接"，加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率，且将第一剂次加强免疫与全程接种的最短时间间隔从6个月缩减到3个月。

财新网12月1日透露，"政府对老年人新冠疫苗接种已下达工作指标：2023年1月底前，80岁以上人群新冠病毒疫苗第一剂接种率达到90%，符合条件的目标人群全程接种率和加强免疫接种率均达到90%；60-79岁符合条件的目标人群全程接种率和加强免疫接种率均达到95%。"

鉴于以上情况，美联社12月1日当天引用卫生专家和经济学家报道说，中国的疫苗接种活动将需要数月时间，此外，中国还需要修建医院和制定长期病毒防控战略，因此，专家们预计，中国的动态清零政策可能会持续到2023年年中，甚至到2024年。

然而，尽管有高龄老人接种率，尤其是加强针接种率仍然低的大问题，中国政府却在12月7日来了一个政策急转弯，推出了防疫大幅松绑的新十条。中国疾病预防控制中心原副主任冯子健日前向《中国青年报》表示，中国第一波大规模染疫潮可能有高达60%的人口会被感染，"最终，大约80%到90%的人会被感染。"60%的人口相当于8.4亿人。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



黄严忠：四分之一中国人口感染可能造成约62万人死亡

美国西东大学（Seton Hall University）外交与国际关系学院全球卫生问题研究中心主任黄严忠此前就发出警告。他12月4日在纽约时报刊文指出，"接下来的几周至关重要。处于第一线的地方政府正面临着越来越大的公众和财政压力，要求放松措施。如果北京方面缺乏明确的指导，可能会导致仓促而混乱的重新开放，造成更多的感染......如果四分之一的中国人口在政府放松警惕后头六个月内感染，最终可能有3.63亿人感染，约62万人死亡，每天有3.2万人住进重症监护室，引发社会和政治危机。三年苦苦抵抗新冠将成为徒劳，留给中国的将是它一直努力避免的最坏情况。"

香港2022年初至今的数据显示，接种三针或四针疫苗的人群中，新冠感染死亡率基本和流感一样。接种了三针科兴疫苗，死亡率约0.13%；接种了四针科兴疫苗，死亡率是0.08%。如果一针疫苗都没打，死亡率是2.32%。

美国抗疫专家福奇发出警告

据英国《金融时报》12月7日，美国总统拜登的首席医疗顾问福奇(Anthony Fauci)警告，中国退出清零政策可能会给该国的卫生系统带来压力，并为可能传播到世界各地的新变种创造条件。他说，一波感染潮将冲击中国庞大的老年人口，约8500万60岁以上的老年人尚未接种第三剂疫苗。此外，中国的大规模感染浪潮将使冠状病毒有机会变异成新的变种，可能会对世界其他地方产生影响。福奇还表示，中国最初的疫苗没有其他一些疫苗那样有效。他建议中国进口西方的疫苗，特别是世界上大多数国家使用的高效mRNA疫苗。

中国不久前刚刚同意在中国的外国人使用德国生技企业BioNTech研发的新冠疫苗，即复必泰疫苗，但尚无迹象显示该款疫苗会在中国获得全面授权，或受惠者范围得到扩大。

重症医学床位仍是短板

在过去相当长的时间里，中国官媒对质疑清零政策的中国专家“禁言”，不遗余力地批判西方国家，尤其美国的抗疫是"躺平式"，称"选择与病毒共存，就是选择跟魔鬼共舞"。今年9月，人民网发表评论，指责"美国政府漠视民众生命权和健康权"，"老年人生命权利遭到公然侵害"。10月，新华网发表特稿，标题是《美国抗疫"躺平"遗患无穷》，环球网发表评论《"躺平抗疫"让美国陷入疫情深渊》。

如今，中国不仅从事实上选择了此前痛斥丑化的"与病毒共存"的道路，而且这一转向令人"猝不及防"。作为一个医疗资源本来就不足的14亿人口的大国，三年疫情期间，中国投入大量资金用于核酸检测，建临时集中隔离感染者和密接人员的方舱，而医疗床位，尤其是重症监护病房（ICU）床位却仍是短板。

2019年6月公布的官方数据显示，中国每千人的医疗床位数为6.51张。如今，这一数字只有小幅上升，为每千人口的医疗床位数为6.7张。中国国家卫健委2022年12月9日公布的数据称，全国重症医学床位总数为13.81万张，"重症医学床位接近每十万人十张的水平"。作为比较，美国每10万人口拥有34.7张ICU床位，德国29.2张。

中国国家卫健委宣布已要求各地在12月底之前完成对ICU的扩容和改造工作。由于各医院的重症床位不仅用于治疗新冠患者，还需用于其他急危重症患者的治疗，人们担心，一旦感染潮来临，各地的医疗资源仍将出现挤兑。由于中国政府长期宣传新冠的危险性，民众中的恐惧情绪有可能加剧医疗资源挤兑问题。

（综合报道）

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