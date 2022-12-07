感染潮将至，中国该做的“功课”做好了吗？

在经济滑坡、财政紧张、民怨高涨的背景下，中国官方以所谓的优化防疫新十条给坚持了三年、却越来越背离科学、弊端重重的强硬清零政策嘎然画上了句号。民众在感到如释重负的同时，却又担心这个“急转弯”太猛：感染潮将至，该做的“功课”都做好了吗？
（德国之声中文网）从中国官方公布的数据来看，截至2022年11月28日，中国60岁以上人口完成新冠疫苗全程接种的比例为86.42%（2.28亿人），完成加强免疫接种的比例约为69%（1.82亿人）；80岁以上老人中，完成全程接种比例为65.8%，完成加强免疫接种的比例仅为40%。约2500万60岁以上人口未接种过新冠疫苗。中国现有约2.6亿60岁及以上人口，占总人口的18.70%。
为迅速提高老年人接种比例，中国官方2022年11月29日印发《关于印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案的通知》，要求"应接尽接"，加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率，且将第一剂次加强免疫与全程接种的最短时间间隔从6个月缩减到3个月。
财新网12月1日透露，"政府对老年人新冠疫苗接种已下达工作指标：2023年1月底前，80岁以上人群新冠病毒疫苗第一剂接种率达到90%，符合条件的目标人群全程接种率和加强免疫接种率均达到90%；60-79岁符合条件的目标人群全程接种率和加强免疫接种率均达到95%。"
鉴于以上情况，美联社12月1日当天引用卫生专家和经济学家报道说，中国的疫苗接种活动将需要数月时间，此外，中国还需要修建医院和制定长期病毒防控战略，因此，专家们预计，中国的动态清零政策可能会持续到2023年年中，甚至到2024年。
然而，尽管有高龄老人接种率，尤其是加强针接种率仍然低的大问题，中国政府却在12月7日来了一个政策急转弯，推出了防疫大幅松绑的新十条。中国疾病预防控制中心原副主任冯子健日前向《中国青年报》表示，中国第一波大规模染疫潮可能有高达60%的人口会被感染，"最终，大约80%到90%的人会被感染。"60%的人口相当于8.4亿人。
美国西东大学（Seton Hall University）外交与国际关系学院全球卫生问题研究中心主任黄严忠此前就发出警告。他12月4日在纽约时报刊文指出，"接下来的几周至关重要。处于第一线的地方政府正面临着越来越大的公众和财政压力，要求放松措施。如果北京方面缺乏明确的指导，可能会导致仓促而混乱的重新开放，造成更多的感染......如果四分之一的中国人口在政府放松警惕后头六个月内感染，最终可能有3.63亿人感染，约62万人死亡，每天有3.2万人住进重症监护室，引发社会和政治危机。三年苦苦抵抗新冠将成为徒劳，留给中国的将是它一直努力避免的最坏情况。"
香港2022年初至今的数据显示，接种三针或四针疫苗的人群中，新冠感染死亡率基本和流感一样。接种了三针科兴疫苗，死亡率约0.13%；接种了四针科兴疫苗，死亡率是0.08%。如果一针疫苗都没打，死亡率是2.32%。
据英国《金融时报》12月7日，美国总统拜登的首席医疗顾问福奇(Anthony Fauci)警告，中国退出清零政策可能会给该国的卫生系统带来压力，并为可能传播到世界各地的新变种创造条件。他说，一波感染潮将冲击中国庞大的老年人口，约8500万60岁以上的老年人尚未接种第三剂疫苗。此外，中国的大规模感染浪潮将使冠状病毒有机会变异成新的变种，可能会对世界其他地方产生影响。福奇还表示，中国最初的疫苗没有其他一些疫苗那样有效。他建议中国进口西方的疫苗，特别是世界上大多数国家使用的高效mRNA疫苗。
中国不久前刚刚同意在中国的外国人使用德国生技企业BioNTech研发的新冠疫苗，即复必泰疫苗，但尚无迹象显示该款疫苗会在中国获得全面授权，或受惠者范围得到扩大。
在过去相当长的时间里，中国官媒对质疑清零政策的中国专家“禁言”，不遗余力地批判西方国家，尤其美国的抗疫是"躺平式"，称"选择与病毒共存，就是选择跟魔鬼共舞"。今年9月，人民网发表评论，指责"美国政府漠视民众生命权和健康权"，"老年人生命权利遭到公然侵害"。10月，新华网发表特稿，标题是《美国抗疫"躺平"遗患无穷》，环球网发表评论《"躺平抗疫"让美国陷入疫情深渊》。
如今，中国不仅从事实上选择了此前痛斥丑化的"与病毒共存"的道路，而且这一转向令人"猝不及防"。作为一个医疗资源本来就不足的14亿人口的大国，三年疫情期间，中国投入大量资金用于核酸检测，建临时集中隔离感染者和密接人员的方舱，而医疗床位，尤其是重症监护病房（ICU）床位却仍是短板。
2019年6月公布的官方数据显示，中国每千人的医疗床位数为6.51张。如今，这一数字只有小幅上升，为每千人口的医疗床位数为6.7张。中国国家卫健委2022年12月9日公布的数据称，全国重症医学床位总数为13.81万张，"重症医学床位接近每十万人十张的水平"。作为比较，美国每10万人口拥有34.7张ICU床位，德国29.2张。
中国国家卫健委宣布已要求各地在12月底之前完成对ICU的扩容和改造工作。由于各医院的重症床位不仅用于治疗新冠患者，还需用于其他急危重症患者的治疗，人们担心，一旦感染潮来临，各地的医疗资源仍将出现挤兑。由于中国政府长期宣传新冠的危险性，民众中的恐惧情绪有可能加剧医疗资源挤兑问题。
（综合报道）
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中国公布“新十条”规定，将放鬆部分严格防疫措施。许多民众盼望已久，但也有人担心：中国是否能挺过？德国之声请德国莱布尼茨传染病和预防研究所（BIPS）所长、不来梅大学教授哈约·泽布（Hajo Zeeb）分析中国防疫目前面对的考验。