 感染新冠病毒康复后 就能拥有免疫力？ | 科技环境 | DW | 22.03.2020

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科技环境

感染新冠病毒康复后 就能拥有免疫力？

在全球范围新冠病毒疫情升温之际，中国国内的本土新增病例停留在个位数。越来越多的患者已康复回归生活。这些人是否不会再遭新冠病毒“入侵”？

Marburger Forscher suchen Impfstoff gegen Coronavirus (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

（德国之声中文网）在中国，数以万计的新冠病毒感染者正在陆续康复、出院、回家。与此同时，广东、山东等地传出所谓康复患者核酸检测"阴转阳"，怀疑被"二次感染"的报道。难道新冠病毒与其它病毒不同，感染后不会让人产生免疫力吗？

钟南山："复阳"实则未痊愈

对此，中国和国际专家做出了初步的分析和解释。中国新冠问题的权威专家钟南山3月12日在广东省一次新闻发布会上发表了他对病毒检测"复阳"的观点："从病原学感染的角度来说，这些病人本身已经产生了IgG抗体，该抗体对新冠病毒有很强的中和杀灭作用。"

钟南山还表示，对大多数"复阳"病人来说，重复感染几率很小，只有极个别没痊愈的，免疫功能极差，无法排除感染风险。他援引香港大学玛嘉烈医院的专家研究称，复阳患者体内存在的可能是病毒核酸片段残余物，"似乎还没有查出有活病毒，看起来不应该有传染性。"

动物试验

本周，中国医学科学院医学实验动物研究所发布的一项研究结果引起了国际学界的关注。这项动物试验显示，感染过新冠病毒的猴子不会再次被感染。研究人员让恒河猴感染冠状病毒，让它们恢复健康，并在最初感染的28天后再让它们接触病毒，而且其中一些是大剂量植入病毒。结果显示，这些猴子似乎已经发展出了保护机制，并没有第二次感染。

Körperlicher Abstand Schutzmassnahmen (Reuters/Stringer)

研究小组认为，这表明此前中国出现的冠状病毒"再感染者"可能只是没有完全克服最初的感染。出院前的新冠病毒检测呈假阴性，也可能是患者虽然符合出院标准，但还没有完全从初次感染中恢复过来。

抗体与免疫

德国权威病毒专家、柏林夏里特医学院病毒研究所负责人德罗斯滕（Christian Drosten）也注意到了中国同行的这一研究结果。他在北德意志电台的每日访谈节目中说，虽然这仅是受体数量不多的动物试验，但很具有参考意义。他的推测是，人体在感染新冠病毒后，至少在这一波流行期间--也或许在更长时间里，对病毒是具有免疫力的。

广东省疾控中心副主任宋铁在2月25日谈到新冠病毒康复者时表示，通过实验室观测发现，年轻的轻症患者会在两周内产生抗体，即使患者核酸检测为阳性，因保护性抗体发挥作用，传播风险也越来越低。但一些老年人需要较长时间才会产生抗体。

德罗斯滕对德国记者介绍说，对德国慕尼黑第一批感染新冠患者的追踪调查显示，他们体内确实产生了不同类型的抗体。他进一步解释说，人体的免疫功能是一个十分复杂的多元系统，而抗体只是免疫系统被激活的一个"附带产品"，并不一定是杀灭病毒的最直接的机制。而对新型冠状病毒来说，所谓"T细胞免疫应答"被激活，或许才是病毒被消灭的根本原因。

对于中国和日本出现的"阴转阳"病例，德罗斯滕在早些时候就推测，应不是"二次感染"，而是患者得到康复诊断时实际上尚未复元，或之前的测试结果出现误差。

  • Gemüse Ernährung Symbolbild

    如何提高免疫力？

    膳食多样化！

    免疫系统需要许多不同类型的燃料，它们就藏在水果和蔬菜里。你的膳食应该健康而多样：橘子、红椒、绿叶蔬菜和红甘蓝可以提供各种维生素，尤其是天然维生素C。

  • Serbien | Grippewelle (J. Đukić-Pejić)

    如何提高免疫力？

    接种疫苗！

    为了让你的免疫能力处于最高水平，请确保已完成所有必要的疫苗接种。成年人经常忘记更新小时候接种过的疫苗。检查一下，看看是否需要补充注射这些疫苗：破伤风、白喉、百日咳、小儿麻痹症、肝炎、肺炎球菌、脑膜炎、麻疹、腮腺炎、风疹、流感等等。请务必和你的医生谈一谈！

  • Langlaufen in Buchenberg

    如何提高免疫力？

    坚持运动

    科学研究表明，每周3次、每次20分钟的规律性肌肉训练（慢跑、北欧式握杆健走或散步）可以增强免疫能力。请注意：过度锻炼也会让你的免疫系统筋疲力尽。

  • Schlafen Symbolbild

    如何提高免疫力？

    好好睡觉！

    充足的睡眠不仅能让你的身体从疲倦中恢复，而且在慢波睡眠阶段，神经递质被释放，免疫系统也得到强化。

  • Glückliche Menschen Glück Familie Symbolbild

    如何提高免疫力？

    享受生活！

    研究表明，饱满的精神状态和对生活的热情拥抱可以促进免疫系统的强大。欢笑和玩乐不仅提供更好的生活质量，还可以增强人体的防御能力。

  • Zeitdruck Stress Symbolbild

    如何提高免疫力？

    避免压力！

    负压力会激活肾上腺素和皮质醇的释放，而这些激素会麻痹你的免疫系统。合理的压力和时间管理可以使身体得到休息并补充新的能量。打坐、自生训练和瑜伽之类的放松运动可以明显地增强免疫系统。

  • Herbst Wetter Wind Natur Symbolbild

    如何提高免疫力？

    多散步！

    在新鲜的空气中散步，可以改善你的体温和增加运动——两者都可以刺激人体的防御系统。人体粘膜也可从身体循环的改善中受益，湿度的增加使其更容易抵抗攻击。

  • Zucker

    如何提高免疫力？

    小心糖！

    研究表明，果糖和葡萄糖等短链糖的消化会耗费掉人体所需要的多种维生素。

  • Frau beim Kaltduschen

    如何提高免疫力？

    热冷交替冲澡！

    冷热水交替淋浴可以调节身体热量，改善血液流动。洗澡的时候用海绵或刷子搓一搓，就更能刺激免疫系统啦。


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