感染新冠病毒康复后 就能拥有免疫力？

（德国之声中文网）在中国，数以万计的新冠病毒感染者正在陆续康复、出院、回家。与此同时，广东、山东等地传出所谓康复患者核酸检测"阴转阳"，怀疑被"二次感染"的报道。难道新冠病毒与其它病毒不同，感染后不会让人产生免疫力吗？

钟南山："复阳"实则未痊愈

对此，中国和国际专家做出了初步的分析和解释。中国新冠问题的权威专家钟南山3月12日在广东省一次新闻发布会上发表了他对病毒检测"复阳"的观点："从病原学感染的角度来说，这些病人本身已经产生了IgG抗体，该抗体对新冠病毒有很强的中和杀灭作用。"

钟南山还表示，对大多数"复阳"病人来说，重复感染几率很小，只有极个别没痊愈的，免疫功能极差，无法排除感染风险。他援引香港大学玛嘉烈医院的专家研究称，复阳患者体内存在的可能是病毒核酸片段残余物，"似乎还没有查出有活病毒，看起来不应该有传染性。"

动物试验

本周，中国医学科学院医学实验动物研究所发布的一项研究结果引起了国际学界的关注。这项动物试验显示，感染过新冠病毒的猴子不会再次被感染。研究人员让恒河猴感染冠状病毒，让它们恢复健康，并在最初感染的28天后再让它们接触病毒，而且其中一些是大剂量植入病毒。结果显示，这些猴子似乎已经发展出了保护机制，并没有第二次感染。

研究小组认为，这表明此前中国出现的冠状病毒"再感染者"可能只是没有完全克服最初的感染。出院前的新冠病毒检测呈假阴性，也可能是患者虽然符合出院标准，但还没有完全从初次感染中恢复过来。

抗体与免疫

德国权威病毒专家、柏林夏里特医学院病毒研究所负责人德罗斯滕（Christian Drosten）也注意到了中国同行的这一研究结果。他在北德意志电台的每日访谈节目中说，虽然这仅是受体数量不多的动物试验，但很具有参考意义。他的推测是，人体在感染新冠病毒后，至少在这一波流行期间--也或许在更长时间里，对病毒是具有免疫力的。

广东省疾控中心副主任宋铁在2月25日谈到新冠病毒康复者时表示，通过实验室观测发现，年轻的轻症患者会在两周内产生抗体，即使患者核酸检测为阳性，因保护性抗体发挥作用，传播风险也越来越低。但一些老年人需要较长时间才会产生抗体。

德罗斯滕对德国记者介绍说，对德国慕尼黑第一批感染新冠患者的追踪调查显示，他们体内确实产生了不同类型的抗体。他进一步解释说，人体的免疫功能是一个十分复杂的多元系统，而抗体只是免疫系统被激活的一个"附带产品"，并不一定是杀灭病毒的最直接的机制。而对新型冠状病毒来说，所谓"T细胞免疫应答"被激活，或许才是病毒被消灭的根本原因。

对于中国和日本出现的"阴转阳"病例，德罗斯滕在早些时候就推测，应不是"二次感染"，而是患者得到康复诊断时实际上尚未复元，或之前的测试结果出现误差。