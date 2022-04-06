 感染新冠不须隔离？德国急忙收回新政策 | 德国新闻 | DW | 05.04.2022

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德国新闻

感染新冠不须隔离？德国急忙收回新政策

刚刚宣布取消新冠感染者必须隔离的政策，不到48小时德国政府又在批评声浪中收回这一决定。确诊感染者居家隔离还是不能“全凭自觉”，但隔离时间缩短到5天。

Coronavirus Gastronomie Impfstatus Kontrolle

一切快要正常了！

（德国之声中文网）德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）周三（4月6日）一早发推称，卫生部门不再向感染者发出隔离通知的做法“是错误的，不会实行”。

DW.COM

在德国大部分地方，针对新冠的主要防疫措施将在本周末结束。德国疾控机构和卫生部长建议缩短隔离时间至5天，不再要求“严格隔离”。然而，德国目前感染数字仍然很高。有疫情建模专家表示，现在没人能够真正说清疫情将如何发展。

尽管新冠病毒感染人数创下新高，德国联邦议院还是取消了在大多数场所配戴口罩的要求，此举受到了反对党基民盟（CDU）的批评。

他写道：“我犯了一个错误。这样作虽然能减轻卫生部门的负担，但它发出的信号却是错误和有害的。”劳特巴赫一再强调，新冠感染不是感冒，因此必须隔离，而且要由卫生部门指定和监督。

原本就是摆设？

就在本周一（4月4日），德国联邦卫生部同各州达成一致，从今年5月1日起，感染新冠病毒者不再由卫生部门指定居家隔离。今后隔离只是自愿措施，时限也被缩短。

该项新规只做出"紧急建议"，即被测出新冠阳性后主动隔离5天，避免同其他人接触。这一规定也适用于密切接触者。各地卫生局不再向感染者发放通知，迄今，这张单子意味着"权威禁足令"。

不过事实上，因为缺乏监督以及配套的惩罚机制，这一禁足令形同虚设，从未全方位贯彻过，因此新规很大程度上不过是拆除了一个摆设而已。

Deutschland | Coronavirus - Sonderimpfaktion mit Astrazeneca

理论上，卫生局官员必须指定、监督居家隔离。

同时新规定也是为了解决医疗以及养老领域的人手紧缺问题。两年来，该领域的工作人员超负荷工作，人手短缺，一旦被检测出阳性，相关人员必须在家隔离10天；7天过后，如果检测呈阴性，可以提前结束隔离返回工作岗位。在实践当中，这一措施为医院和其它健康养老机构人员持续紧绷的局面，反而起到了推波助澜的作用。

新冠“并非无害”

新规定引起反对党和社会团体的强烈批评。在德国社交媒体上也由很多用户对此表示不解。
病人保护协会首先发声，认为病人这一本应受到特别保护的弱势群体，现在则面临了更大风险。

传染病学家塞普（Hajo Zeeb）接受媒体采访时认为必须坚持隔离义务，有新冠病毒症状的人必须在家隔离5天，否则尤其是面对奥密克戎病毒，传染的规模将难以控制。但他认为，密切接触者没有必要继续隔离。

Gesundheitsminister Karl Lauterbach

德国卫生部长劳特巴赫

新规“调头”之后，劳特巴赫周三表示，卫生局将继续通知所有感染者居家隔离，尽管当局将无法对此进行监督，而且会为此不必要地耗费资源。密切接触者则从5月起不必居家隔离。

劳特巴赫解释说，取消隔离义务可能会传递一个错误信息，即新冠是一种“无大害”的疾病，这一误解在社会上造成的危害大于卫生部门官僚手续的弊端。
 

（综合报道）

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