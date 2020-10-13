感染冠状病毒后 抗体能持续多久？

(德国之声中文网)美国总统特朗普感染新冠病毒康复后重返竞选前线时表示："我有免疫力了"。并表示想亲吻在场的民众。这位全球最知名的新冠病毒感染者幸亏没有这么做，这也许是一件好事。

因为根据目前的研究情况，美国总统是否真的具有免疫力还不能确定。免疫力的问题从一开始就伴随着全球性的新冠病毒大流行。鉴于欧洲、北美和南美的感染人数迅速增加，如何形成免疫成为比以往任何时候都更加紧迫的问题。一项新的研究显示，在不依赖疫苗的前提下，形成自然免疫的希望越发渺茫。伦敦帝国理工学院的研究人员对英国36.5万人进行了调查，发现其抗体会随着时间的推移而下降。

新冠病毒感染后形成的抗体可以维持多久？

这取决于多种因素。比如年龄。伦敦帝国理工学院的研究结果表明：75岁以上的人，其抗体的下降速度比年轻人快得多。此外，抗体的形成也因疾病的严重程度而不同。研究人员说，有意思的是，医务工作者的抗体很少大幅度减少，这可能是由于反复或更多地接触新冠病毒的缘故。因此，免疫力是否能持续数周或数月，取决于感染者具体情况。

哈佛医学院和多伦多大学的另一项研究中，科学家们发现，在感染后的两到四周内测得的抗体数量最多，之后开始减少。抗体的水平只是在四个月左右的时间里一直保持着明显的高水平。负责该项研究的卡勒斯（Richelle Charles）说人体"很有可能在这段时间内可以受到保护"。然而，对于抵抗新冠病毒的免疫力能否持久的问题，暂时还没有答案。

对免疫力为什么有不同的说法？

这与研究地点、时间段甚至研究规模有关。例如，在纽约的研究中，研究人员在20%的受检居民中发现了抗体，在德国的海因斯贝格，在15%的受检居民中发现抗体，在奥地利的滑雪胜地伊施格尔，40%的居民中发现抗体。这三个地方都是第一波新冠病毒感染的重点地区，但数值都不一样。

在最先发现病毒的中国，医生在一项小型研究中发现，无症状感染者平均在感染两个月后血液中已经没有抗体。而美国亚利桑那大学的科学家在对6000人进行调查之后发现， "免疫力至少稳定保持5个月之久"。

而伦敦帝国理工学院的研究结果表明，从6月底到9月底，对新冠病毒具有免疫力的居民比例从6%下降到了4.4%。这说明免疫期较短。此外，对血液中的抗体进行检测很困难。因此，研究结果有很大区别。此外，许多研究人员都一致认为，对免疫力的研究还不够深入。

感染者康复后也必须继续采取戴口罩等保护措施

感染痊愈后是否无须再遵守防护措施？

感染新冠病毒之后的康复者，也必须遵守防护措施。从法律的角度来说，预防措施对感染新冠病毒后的康复者和未感染病毒者没有区别。虽然保护措施因国家而异，在德国也因地区而异，但适用于所有人，违规者甚至还会受到严厉的处罚。从医学角度来看，康复者也必须遵守防疫规定。因为首先是康复者的免疫期还不确定，其次是现在已经出现再感染的情况。帝国理工学院院长保罗·艾略特（Paul Elliot）解释说："即使测试检测到抗体，此人也必须继续遵守国家安全措施，例如保持距离、戴口罩或出现症状时进行测试。"

存在感染康复后却没有产生抗体的案例吗？

有迹象表明有这种情况。美国在对海军士兵进行的一项调查中，有41％的被检查者的血液中没有中和抗体。中国上海复旦大学的一项调查结果显示，这一比例为6％。这就意味着根本不能确定每个感染了新型冠状病毒的人是否都会产生免疫力。德国罗伯特·科赫研究所也表示，根据目前的研究状况，仍不能确定"如何才能具有足够强大和永久的免疫效应"。



© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。