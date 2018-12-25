感恩节哈工大惹争议 官方称双方皆好心

(德国之声中文网) 整起事件起源于11月26日早晨，当时哈尔滨工业大学一栋宿舍的管理员在宿舍聊天群组中贴了几张巧克力的照片，并配文字"今天是西方感恩节，我借此节日在这里感谢同学们对17公寓工作的支持。今早7：50分，我在公寓大厅为大家分发糖果。先到先得、发完为止喔。"

不到半小时，就有一名学生在群组内回复"宣传这种西方节日，作为宿舍辅导员，非常不妥，尤其在哈尔滨工业大学。作为官方代表，公开搞'洋节'庆祝活动，不考虑影响吗？请生活辅导员和公寓方立刻停止该活动，否则我将向学校有关部门反映。"

宿舍管理员随后回复说："同学你好，我考虑欠妥了，我实际就想表达感谢同学对公寓工作支持。以后我多多注意。"

在过去十多年间，中国社会已经有过多次关于是否"抵制洋节"的争议。早在2006年，就有北大、清华的十多名博士生发出倡议，认为需要抵制外来西方文化的扩张，从而让公民更自觉地维护中华传统文化。近年来，"抵制洋节"更是被抹上了一层官方政治的色彩。各地方政府经常要求商家不得以"圣诞节"的名义进行促销，并要求拆除圣诞装饰。而在中国高校校园内，近年来对圣诞等具有一定宗教色彩的"洋节"尤为敏感，许多学校都发布规定，禁止庆祝圣诞等西方宗教节日。

中共中央总书记习近平2017年11月在"中央统战工作会议"上提出"必须警惕宗教渗透的危险"后，高校"抵制洋节"更是被上升到"警惕宗教渗透"的高度，"通过西方节日尤其是宗教节日宣传宗教"被认为是向中国高校进行宗教渗透的重要途径之一。

哈尔滨工业大学在11月27日凌晨发布的官方声明中，也提到了"学校不提倡有宗教色彩的'洋节'进校园，坚决禁止宗教活动进校园。"不过，这份官方声明也明显在试图息事宁人，强调"经调查了解，公寓阿姨派发巧克力是出于好心，学生留言提醒阿姨也是出于善意。"

网民舆论一边倒

但在知乎、新浪微博等中国社交网络平台上，网民显然对当事学生的"善意"不买账，几乎一边倒地站在宿舍管理员一边，谴责该学生"上纲上线"。

知乎平台上有关此议题的最高赞回答中，就指出"就像你跟一个小姑娘好上了，等人家生日的时候送一份特珍贵的礼物；这个日子只是一个表达爱意的机会，礼物也只是一个形式，你真正想表达的是对人家的那份感情。"这名作者建议当事学生"跟阿姨面对面，看着阿姨手里的巧克力，再看看阿姨的笑容"，就不会再说出之前的话语。"读万卷书，行万里路。你读的那些书里，没有教你拿着网上看来的各种观点去怼人。"

另一则高赞回答则提到："但是一位宿管阿姨，想要找一个由头给大学生发点福利，表示一下感谢，都能上纲上线到'公开搞洋节活动'，就问你怕不怕。""这件事以后，我们只能看到一个一个面目慈祥但是心如止水的宿管阿姨和宿管大爷，照本宣科的做事，不灵活，不主动，不负责。""以后等你进入社会，看到日渐僵化的机构、循规蹈矩的办事人员、自顾门前雪的社会风气，请记住你今天对一个宿管阿姨一份小小善意的践踏。道德一旦沦为虚伪，便是最下流的。"

还有网民则指出，"将这样凑热闹图开心的过节行为理解成"文化渗透"，真的大可不必，我们中华文化还没那么弱。""我们中国5000年的文化能流传到今天，靠的可不是抵制。"

当事学生公开道歉 网民依旧不买账

27日上午，知乎网站上出现了一个自称"感恩节事件当事人"的账号，透露已经"就当时不当的处事方式"向宿舍管理员"真诚道歉"，"公寓辅导员阿姨也理解我的初衷，我对自己当时的不当表述也有了充分的反省。我接受知友对我提出的善意批评，我将继续就此事深入反省。""就这件事占用巨大的社会公共资源表示歉意。我以后一定好好提高自身素养，为社会进步做出贡献。"

不过，网民显然对此不买账。在这则"道歉贴"的评论区内，许多人都指出，这起事件已宿管员和当事学生"相互道歉"收场，但是"宿管阿姨没啥做得不对的地方"。"阿姨才是真无辜，一片善心喂了狗。"

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