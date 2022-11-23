愛爾蘭關閉「非法」中國警局 德國加拿大跟進調查

（德國之聲中文網）人權組織「保護衛士」早前披露中國在海外非法廣設警僑「海外服務站」，指控北京藉此施壓海外的中國異議人士之後，引發多國關注。繼荷蘭發動調查之後，愛爾蘭下令關閉位於都柏林的中國警局。而在德國總理肖爾茨訪華的一周前，德國當局也表示正在調查中國是否在法蘭克福設有非法的境外警察局。

德國黑森州內政部發言人表示，警方和內部安全機構正在檢視「保護衛士」的報告。報告內容指出，中國在包括德國在內的30個國家設立了未公開的警察局。

該名發言人證實《法蘭克福匯報》此前的報道稱，迄今沒有跡象表明法蘭克福存在這樣的單位。《法蘭克福匯報》報導稱，相關警察部門和州憲法保護局都參與調查工作，目的是檢查所謂的「辦公室」是否真的存在於法蘭克福，以及它從事的是哪些活動。

中國大使館沒有立即回應路透社的置評請求。

據《南德意志報》報導，聯邦政府已經就中國警方在德國部署聯絡人員一事向中國政府發出警告。報道引述柏林政府圈人士稱，德方在與北京的會談中明確表示，聯邦政府不接受中國在德國執行主權任務。聯邦內政部一名發言人對該報表示，聯邦政府不容忍外國在德國行使國家權力，正努力確保中國遵守《維也納公約》規定。

黑森地方媒體Hessenschau也引述聯邦憲法保護局（BfV）稱，在德國沒有關於此類海外警察局運作的雙邊協議，因此中國機構“在德意志聯邦共和國境內沒有任何行政權力”。

愛爾蘭關閉「非法」中國警局

《愛爾蘭時報》週四（10月27日）報導，在針對中國海外警局的活動進行審查之後，愛爾蘭外交部已經下令，關閉一間位於都柏林市中心的中國警局。

據報，該機構名為「福州海外警務服務點」，於今年稍早成立，設於都柏林市中心卡佩爾街。福州為中國福建省的省會。在愛爾蘭的華人社區中，有相當一部分人被認為來自福州。

愛爾蘭外交部週三發布聲明表示，中國當局或福建省、福州市官員都沒有向該部門尋求在都柏林設立該站的許可。因此，該部官員近幾週向中國大使館就此事表達關切。一名外交部發言人稱，所有外國在愛爾蘭境內的行動，都必須符合國際法和國內法的要求，「在此基礎上，該部通知（中國）大使館，位於卡佩爾街的辦公室應該關閉並停止運作。」

該發言人表示，中國大使館已確認「該辦事處的活動已經停止。」

加拿大跟進調查

總部設在西班牙的非政府人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月發布報告披露並指控，北京在「五大洲的幾十個國家」設有海外警察「服務站」，包括12個歐盟國家，涉嫌長臂管轄、跨境執法。

這份名為〈海外110：不受控的中國跨國犯罪打擊〉的報告指出，中國透過所謂「海外110」行動，使用不正規的手段針對海外中國人或是其留在中國的家屬，無論目標是異議人士、貪腐官員，還是非重點目標的嫌疑人，都破壞了正當的法律程序和嫌疑人的基本權利，同時也規避了雙邊警務與司法合作，違反了國際法規。

根據該報告，當局使用了諸如「追蹤......目標人物在中國的家人，以便通過恐嚇、騷擾、拘留或監禁等手段向他們施壓」，「勸說」海外嫌疑人返回中國。

荷蘭外交部週三已表示，正在調查有關中國在荷蘭設立兩個非法警察中心的報導。除了荷蘭、愛爾蘭，加拿大警方也針對中國海外警務站展開調查。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）週四表示，正在調查中國在加拿大設立「非法警局」、「騷擾中國僑民」的有關報導。在給法新社的一封電子郵件中，加拿大皇家騎警表示，正在調查與所謂「警察站」有關的犯罪活動報告。

信中寫道：「加拿大皇家騎警非常重視對生活在加拿大的個人的安全威脅，並意識到外國可能試圖恐嚇或傷害加拿大的社區或個人。」

「保護衛士」研究員陳彥廷告訴德國之聲，這些海外機構「掛羊頭賣狗肉」，「令人擔憂」，該組織樂見多國陸續對此展開調查，也希望更多有關國家可以進行更廣泛、詳細的調查，並將結果「攤在陽光下」。

該組織也表示，希望未來涉事國家能重新審視當地法規，是否能更明確規範、嚴格管制，以避免類似事件，並設立專線等機制，令潛在受害者能在受保護的情況下檢舉相關警察站。

中國官方回應

針對「海外非法警局」有關報導，中國大使館否認並表示該服務站只為中國公民「提供行政援助」，如協助更新駕駛執照等。法新社報導，中國外交部稱有關報導是「完全錯誤」，發言人毛寧週四在外交部例行記者會被問及此事時回應：「中國公安機關嚴格遵守國際法，充分尊重他國的司法主權。」

針對愛爾蘭外交部下令關閉都柏林的警務服務站，中國駐都柏林大使館稱，該辦事處沒有參與任何執法活動，沒有證據表明它參與了「勸說」活動；中國駐渥太華大使館則表示，這些辦事處的工作人員是「當地志願者，而不是中國警察」，協助進行視力檢查、駕照更新等工作，「沒有參與任何刑事調查或相關活動。」

對此，「保護衛士」研究員陳彥廷表示，中國官方發言「很顯然是睜眼說瞎話」，除了該組織公布的報告裡有諸多案例可以反駁之外，日前西班牙媒體的報導也證實了非法治安行動確實被用來「勸返」遭指控的罪犯返回中國接受審判。

「保護衛士」官網引述《西班牙郵報》（El Correo）上週日的報導稱，一名不具名的中國外交部駐上海官員告訴該報：「雙邊條約非常繁瑣，歐洲不願意向中國引渡，我不認為對罪犯施加壓力使其（回國）受審有什麼問題......。」

據報，該名官員堅持，根據中國法律，這種行動並不違法，但「保護衛士」稱，中國所使用的方法顯然違反了國際人權法並侵犯了個別國家的領土主權。

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