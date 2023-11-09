愛沙尼亞設「台北」代表處？兩岸外交角力

（德國之聲中文網）台灣外交部發言人劉永健週四（11月9日）在例行記者會上表示，就設立代表處事宜，仍在與愛沙尼亞方面討論，"雙方都肯定設處對強化雙邊交流，具有重要意義"，但是目前"雙方尚未達成共識"。

此前在11月3日，愛沙尼亞公共廣播公司報導，該國政府已經同意臺灣方面以"台北"名義在首都塔林開設經濟文化代表處。報導指出，愛沙尼亞政府在11月2日舉行了定期對華政策審議，外長薩科納(Margus Tsahkna)會後對外界表示，與許多其他歐盟國家一樣，該國已經"準備好接受"以"台北"名義在當地設立"非外交性質"的代表處，並支持台灣加入世界衛生組織。薩科納同時也強調，愛沙尼亞仍秉持"一個中國政策"，不會與台灣發展政治上的關係。

"台北"還是"台灣"？

目前，台灣外交部長吳釗燮正在拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛3國訪問。據愛沙尼亞《郵差報》(Postimees)在11月7日（吳釗燮抵愛前一天）報導，愛沙尼亞國會"愛沙尼亞中國友好小組"主席基維米亞吉(Toomas Kivimagi)與中國駐愛大使郭曉梅會晤，後者警告說，如果"台灣代表處"在當地設立，可能導致她不得不離開。

基維米亞吉認為，開設代表處"無疑是嚴峻的問題和挑戰"。他還表示，能夠理解台灣的角色，也深知與愛沙尼亞溝通的重要性，但這樣的溝通"對其中一方的風險可能十倍于另一方"。基維米亞吉說："我不否認和中國大使有同樣的憂慮。在我看來，中國大使離開愛沙尼亞會是非常大的問題。"

中國外交部發言人汪文斌11月8日表示，反對任何建交國同台灣進行任何形式的"官方往來"，並敦促愛方恪守堅持一個中國原則的莊重承諾，"不得允許台灣設立任何官方性質的機構，切實維護雙邊關係政治基礎。"

2021年，同處波羅的海沿岸的立陶宛允許台方以"台灣"名義在該國設立代表處，引發了巨大的外交風波，中國方面直接將兩國外交關係降至"代辦級"，並且在外貿往來中也對立陶宛施加了一些限制。北京方面認為，立陶宛允許設立"台灣代表處"是對"一個中國"政策的重大挑戰。這也是第一個設立在和中國建有正式外交關係國家的"台灣代表處"。在其他歐洲國家，台灣的外交機構只能以非官方的"台北辦事處"、"台北代表處"形式存在。

（中央社等）

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