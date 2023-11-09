 愛沙尼亞設「台北」代表處？兩岸外交角力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

愛沙尼亞設「台北」代表處？兩岸外交角力

幾天前，愛沙尼亞媒體報導稱，該國政府已經同意台灣方面以“台北”名義在首都塔林開設經濟文化代表處。現在，台灣外交部表示，雙方仍處討論階段，尚未達成共識，台方持開放態度。北京方面則警告，愛沙尼亞不應允許台灣設立官方性質機構。

愛沙尼亞首都塔林

愛沙尼亞首都塔林

（德國之聲中文網）台灣外交部發言人劉永健週四（11月9日）在例行記者會上表示，就設立代表處事宜，仍在與愛沙尼亞方面討論，"雙方都肯定設處對強化雙邊交流，具有重要意義"，但是目前"雙方尚未達成共識"。

此前在11月3日，愛沙尼亞公共廣播公司報導，該國政府已經同意臺灣方面以"台北"名義在首都塔林開設經濟文化代表處。報導指出，愛沙尼亞政府在11月2日舉行了定期對華政策審議，外長薩科納(Margus Tsahkna)會後對外界表示，與許多其他歐盟國家一樣，該國已經"準備好接受"以"台北"名義在當地設立"非外交性質"的代表處，並支持台灣加入世界衛生組織。薩科納同時也強調，愛沙尼亞仍秉持"一個中國政策"，不會與台灣發展政治上的關係。

"台北"還是"台灣"？

目前，台灣外交部長吳釗燮正在拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛3國訪問。據愛沙尼亞《郵差報》(Postimees)在11月7日（吳釗燮抵愛前一天）報導，愛沙尼亞國會"愛沙尼亞中國友好小組"主席基維米亞吉(Toomas Kivimagi)與中國駐愛大使郭曉梅會晤，後者警告說，如果"台灣代表處"在當地設立，可能導致她不得不離開。

基維米亞吉認為，開設代表處"無疑是嚴峻的問題和挑戰"。他還表示，能夠理解台灣的角色，也深知與愛沙尼亞溝通的重要性，但這樣的溝通"對其中一方的風險可能十倍于另一方"。基維米亞吉說："我不否認和中國大使有同樣的憂慮。在我看來，中國大使離開愛沙尼亞會是非常大的問題。"

2021年立陶宛允許台方以“台灣”名義在該國設立代表處，引發了巨大的外交風波

2021年立陶宛允許台方以“台灣”名義在該國設立代表處，引發了巨大的外交風波

中國外交部發言人汪文斌11月8日表示，反對任何建交國同台灣進行任何形式的"官方往來"，並敦促愛方恪守堅持一個中國原則的莊重承諾，"不得允許台灣設立任何官方性質的機構，切實維護雙邊關係政治基礎。"

2021年，同處波羅的海沿岸的立陶宛允許台方以"台灣"名義在該國設立代表處，引發了巨大的外交風波，中國方面直接將兩國外交關係降至"代辦級"，並且在外貿往來中也對立陶宛施加了一些限制。北京方面認為，立陶宛允許設立"台灣代表處"是對"一個中國"政策的重大挑戰。這也是第一個設立在和中國建有正式外交關係國家的"台灣代表處"。在其他歐洲國家，台灣的外交機構只能以非官方的"台北辦事處"、"台北代表處"形式存在。

（中央社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

 

相关内容

4.11.2022, Teipeh, Taiwan, Hou You-yi, New Taipei City mayor candidate from the main opposition Kuomintang (KMT), gestures during an elections campaign in New Taipei City on November 4, 2022. (Photo by Sam Yeh / AFP) (Photo by SAM YEH/AFP via Getty Images)

客座評論：解析侯友宜的兩岸「3D戰略」 19.09.2023

國民黨總統候選人侯友宜在美國布魯金斯研究所就兩岸關係提出了所謂的「3D戰略」，這個論點看起來似乎四平八穩，但是細究起來卻又可能讓某些人不開心。

October 10, 2022, Taipei, Taipei, Taiwan: Taiwan President Tsai Ing-wen delivers a speech during the National Day Celebrations. Self-governing Taiwan has been facing military pressure from Mainland China, as Beijing refuses to rule out the use of force to unify the Asian island of semiconductors, where its ties with European nations including France and Germany, as well as democracies such as the US, Japan, Canada and UK have been increased, following growing concerns over a possible war in the Taiwan Strait. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

是台灣還是中華民國國慶？年輕人怎麼看 09.10.2023

今年的雙十國慶，引發台灣藍綠陣營的政治人物對立，不過，台灣不同政治光譜的年輕人，對此也有自己的看法。究竟他們是如何看待國號和兩岸關係的問題？

28.08.2023+++ Terry Gou, Foxconn founder announces bid for Taiwan presidency during a press event in Taipei, Taiwan August 28, 2023. REUTERS/Ann Wang

郭台銘宣布參選台灣總統 專家：保送賴清德 28.08.2023

鴻海創辦人郭台銘28日宣布獨立參選2024年台灣總統，或將明年的大選帶入「4腳督」局面。郭台銘此舉將為選戰帶來哪些變數？北京當局、兩岸輿論又如何看待？

广告

媒体看中国

China Australien Xi Jinping Anthony Albanese

德语媒体：对华强硬是值得的

中国党和国家领导人习近平在会晤来访的澳大利亚总理阿尔巴尼斯时表示："中澳两国没有历史恩怨纠葛，没有根本利益冲突。"