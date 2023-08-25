 愛國主義教育法擴海外青年 專家：曝北京焦慮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.08.2023

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愛國主義教育法擴海外青年 專家：曝北京焦慮

中國有意透過立法，將「愛國主義教育」擴大實施至港澳台及海外僑胞。旅居他鄉的中國異議人士告訴DW，隨著極端聲音激增，海外可能出現更多訴諸暴力的「小粉紅」；專家則認為，該法凸顯了北京的不安全感。

6月26日，《愛國主義教育法（草案）》送交中國有關機構批讀，這是北京首次將以法律明文規定如何「愛國」。

6月26日，《愛國主義教育法（草案）》送交中國有關機構批讀，這是北京首次將以法律明文規定如何「愛國」。

（德國之聲中文網）「中國國內的洗腦式愛國教育近幾年越演越烈。」來自倫敦非營利組織「中國異見者」（China Deviants）的威廉（William，化名）告訴DW。

自1989年「天安門事件」之後，中國展開大規模的「愛國主義教育」運動，對就學中的青年進行思想教育，並將當時抗議的起因歸咎於學生受「境外敵對勢力」影響。

旅居英國之前，威廉也曾接受中國的「思想教育」。他表示，當時經常接收到一個觀念，即「全世界都想陷害我，我在中共領導下頂著槍林彈雨艱難成長」，而這樣「洗腦式」的教育一旦合法化，將導致更多激進「小粉紅」的誕生。

今年6月，《中華人民共和國愛國主義教育法（草案）》首度送交第十四屆全國人大常委會進行審議，全文也公布在網上以「徵求意見」。

該草案從生活的各個方面，包含學校、宗教團體、企業甚至家庭，向中國青年灌輸愛國主義和對共產黨的忠誠。其中明文規定，家長應「把熱愛祖國融入家庭教育」，並不得從事侮辱國旗、質疑共產黨英雄的歷史和事蹟等行為。

針對「網絡信息服務提供者」，該法也要求應製作、傳播「體現愛國主義精神的網絡信息」，同時開展「網上愛國主義教育活動」。

迎來更有底氣的「小粉紅」？

《愛國主義教育法（草案）》執法範圍不僅擴及香港、澳門以及台灣，甚至還包含了海外僑胞，希望藉此增進上述對象的「愛國情懷」並且「弘揚愛國傳統」。

「這可能使『小粉紅』的海外攻擊行為更加合法化。」美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）中國問題專家Kathy Huang告訴DW。

但針對小粉紅的「攻擊強度」（level of aggression），她並不認為立法後會有明顯差異。「因為他們大部分的行為並不是出於合法與否，而是出於抽象的民族主義情緒和號召，」Kathy Huang補充道。

8月7日，英國倫敦紅磚巷塗鴉再被噴灑中國社會主義標語後，有民主人士展開二次創作。

8月7日，英國倫敦紅磚巷塗鴉再被噴灑中國社會主義標語後，有民主人士展開二次創作。

本月，數名中國藝術留學生在倫敦著名的紅磚巷（Brick Lane）塗鴉牆上，以白漆覆蓋了原先的知名畫作，噴塗上鮮紅斗大的24個字，宣揚中國政府的社會主義價值觀。此事引起海外華人圈的廣大批評，並很快遭反中異見人士透過增字、塗改進行「二次創作」。

而這樣的意見衝突，很可能演變成暴力流血事件。

近年來，在英國和澳大利亞等國，都曾發生過中國激進愛國人士對「挺港」或「反中」的和平示威者拳打腳踢，例如去年10月中國駐曼徹斯特總領前的毆人事件，當時一名和平示威男子說自己遭拖入領事館區圍毆，事後中國以「任期已滿」為由，將6名疑涉案的外交人員撤離英國。

倫敦的中國異議人士威廉告訴DW，他不認為「小粉紅」是真正「愛國」，只是深受中國愛國主義思想教育灌輸，而「對海外民主運動人士有非常大的敵意」，加上從未接觸過民主式的辯論場合、未參與集會，「拳頭和謾罵（因此）成為了唯一的表達渠道」。

另一位化名Emily的25歲中國留學生則表示，中國共產黨的領導方式傾向將「很多事情變成群眾事件」 ，雖然當局不會公開鼓勵暴力，但當那些以暴力相對的人未受罰，或甚至得到讚許的時候，「他們就會延續這個行為」。

在中國駐曼城總領事館事件中被毆打的香港示威者鮑伯（Bob Chan）表示，自己遭毆打後身上有多處瘀傷。

在中國駐曼城總領事館事件中被毆打的香港示威者鮑伯（Bob Chan）表示，自己遭毆打後身上有多處瘀傷。

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年的報告指出，中國在全球設有超過百處的「海外警察站」。這些單位隸屬中國公安，表面上是幫助中國民眾適應海外生活，實際卻是追捕和騷擾異議人士。

台灣成功大學政治系教授洪敬富分析，這些「小粉紅」被中國政府視為「愛國主義的樣板」。如此激進的聲音，將導致那些呼籲黨國積極變革的「理性愛國之聲」遭到壓制。而《愛國主義教育法》一旦通過，小粉紅形同獲得一項法律工具，將「更有底氣」為統戰採取激烈行動。

海外華人：不聽的人還是不聽

選擇「潤」到英國的Sam（化名）在當地留學畢業後，曾短暫回中國工作了2年，隨後再次回到英國就業，前後在當地旅居6年。他告訴DW，這些年留學的「小粉紅」比例有漸增的跡象，網上極端的聲音、民粹主義的思想也越來越多，令他「看微博就感到很壓抑」。

即便身在言論自由的英國，Sam表示自己「從來不會主動提政治」，因為「身邊還是有很多很愛國、很政治立場正確的朋友」，尤其台灣、香港的議題，擔心提了「可能會有危險」。

但他認為，不論愛國主義教育法如何擴大範圍，「聽的人還是聽，不聽的人還是不聽」。

另一位化名為Apple的21歲中國留學生則告訴DW：「我不認為愛國主義教育會影響到港澳台或者海外華人。」

目前正在英國留學的她認為，中國的愛國主義教育具有極強的排他性和一致性，因此容易催生激進的愛國人士。例如她從小學習很多抗日英雄及共產黨的歷史，但卻很少讀到世界歷史；而2019年香港爆發反送中運動，「牆內的敘述非常單一，從來沒有報導香港人被打的新聞」 。

然而，當Apple在海外第一次走上街頭、捍衛自身權利時，她說：「那一刻我感到了無比的力量，也明白了為何中共要那麼嚴格地控制任何線下抗議活動。 」

她認為，儘管愛國主義教育合法化，「原本激進愛國的人依然會激進愛國，上過街的人也不會回頭再去接受愛國那一套說辭。」

北京欲增強青年對黨忠誠

分析人士表示，該草案之所以著重教育年輕族群，是源於中國當局對其青年忠誠度的擔憂。

去年因「清零」政策而爆發的「白紙運動」，即是由國內跨城市的青年、學生站在抗議和表達異議的最前沿，挺身反對政府政策。這對中國領導層而言，是對黨權力和執政合法性的一大威脅。

近來，中國疫後經濟復甦不如預期，國內需求疲軟、房地產市場動盪，青年失業率也不斷攀升、屢破紀錄。本月稍早，中國統計局宣布暫停公佈青年失業率，引起廣大輿論，許多網民紛紛發表諷刺評論

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而根據上個月發布的最新青年失業率，目前中國有超過五分之一（21.3%）的年輕人處於失業狀態。面臨艱困的就業市場，中國官媒《人民日報》曾引用中國國家主席習近平的話，呼籲青年人上山下鄉、振興農業，並要懂得「吃苦」，但年輕世代並不買單，大多選擇「躺平」或者「潤出去」。

美國外交關係委員會學者Kathy Huang分析，考量到中國國內當前的環境，北京試圖將愛國主義教育法合法化，「是一個刻意且因應時局的重新聚焦」。

她說：「這些努力揭示了習近平對中國經濟增長的不安全感，以及他對黨未來聲望的焦慮。」

內外交迫下設立「維穩三法」

在國內經濟委靡不振之際，中國在外交層面也備受挑戰。自今年2月的「氣球事件」之後，中國與西方之間的戰略競爭和不信任日益加劇。

美國不斷加緊對中國的晶片出口管制，荷蘭、日本也針對有關的製造設備祭出限制；本月初，美國總統拜登（Joe Biden）更下令將限制美國對部分中國半導體、量子電腦和人工智慧（AI）公司的投資

洪敬富向DW分析，北京在內、外形勢險峻之下，正試圖透過立法「更大程度地進行維穩」。除了《愛國主義教育法（草案）》之外，中國近期還修訂了新版《反間諜法》、並通過《對外關係法》，這都顯示了中國對當前動盪局勢的回應。

6月底，當中國頒布《對外關係法》時，《人民日報》刊出了時任中共中央外事辦主任、現任外交部長王毅的評論。王毅指出，中國面對當前的嚴峻時局，必須「敢於鬥爭、善於鬥爭，包括善用法治武器，不斷豐富和完善對外鬥爭法律工具箱」。

不過，針對愛國主義教育，事實上世界各國都有類似的制度。洪敬富指出，只是一般民主國家的愛國教育著重公民權利、法治人權，與中國強調「三位一體」的愛國思想教育不同。

根據草案全文，該法是以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導原則，堅持傳遞「愛國、愛黨、愛社會主義」的思想教育。洪敬富分析，言下之意，就是要中國年輕人「愛上習近平，或愛上習近平的意識形態」。

此外，一旦愛國主義教育被放進法律的層次，就將涉及到獎懲的問題。洪敬富說，目前該法只有正向表述，說明「表現好有獎勵」，但對於「不愛國」的懲罰則相對不透明，「這其實是我們需要擔憂的部分」。

 

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