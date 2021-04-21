 意见相左 欧盟数据保护机构呼吁取缔人脸识别 | 科技环境 | DW | 23.04.2021

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科技环境

意见相左 欧盟数据保护机构呼吁取缔人脸识别

欧洲数据保护专员公署（EDPS）发表声明，呼吁在欧洲公共场所取缔远程生物识别。欧委会的《人工智能法》立法提案认为，在执法为目的的情况下可以使用远程生物识别技术。

Symbolbild | Gesichtserkennung

欧洲数据保护专员公署呼吁在欧洲的公共场所取缔远程生物识别系统

（德国之声中文网）欧洲数据保护专员公署（EDPS，全称European Data Protection Supervisor）是欧盟的独立数据保护机构。其任务包括在欧盟机构处理相关的个人信息时，对其进行监督并确保个人数据及隐私的保护，就处理个人信息的所有事宜向欧盟机构等提供建议，以及监控可能影响个人数据保护的新技术等等。

本周五（4月23日），欧洲数据保护专员公署就欧委员会关于《人工智能法》的立法提案发表一项声明，称该提案为值得欢迎的倡议，但同时表示，在公共场所取缔远程生物识别系统是必要的。

深度及非民主地入侵个人的私人生活

声明写道，欧盟委员会关于《人工智能法》的立法提案是全世界第一个为人工智能（AI）提供法律框架的倡议。EDPS欢迎并支持欧盟的领导，其目的在于确保人工智能解决方案符合欧盟价值观和法律原则。欧洲数据保护专员维维罗夫斯基（Wojciech Wiewiórowsk）在声明中表示，对欧盟的倡议感到自豪，但同时，“EDPS遗憾地看到，我们早些时候呼吁暂停在公共场所使用远程生物识别系统--包括面部识别--并没有得到委员会的回应。“

他还表示， EDPS将继续倡导对公共场所的人类特征自动识别采取更严格的限制，无论这些信息是用于商业、行政背景，还是用于执法目的。“人工智能可能会促进前所未有的发展，而远程生物识别具有深度及非民主地入侵个人私人生活的极高风险，因此有必要采取更严格的方法”，声明写道。

Symbolbild I Gesichtserkennung I China

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欧委会有关《人工智能法》的立法提案也引起了公民权益团体的批评。他们担心，这些漏洞可能会让专制政府滥用人工智能来钳制人民的权利。

观看视频 01:53

人脸识别技术 是否侵犯隐私?

（据EDPS网页、路透社）

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