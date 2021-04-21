意见相左 欧盟数据保护机构呼吁取缔人脸识别

（德国之声中文网）欧洲数据保护专员公署（EDPS，全称European Data Protection Supervisor）是欧盟的独立数据保护机构。其任务包括在欧盟机构处理相关的个人信息时，对其进行监督并确保个人数据及隐私的保护，就处理个人信息的所有事宜向欧盟机构等提供建议，以及监控可能影响个人数据保护的新技术等等。

本周五（4月23日），欧洲数据保护专员公署就欧委员会关于《人工智能法》的立法提案发表一项声明，称该提案为值得欢迎的倡议，但同时表示，在公共场所取缔远程生物识别系统是必要的。

深度及非民主地入侵个人的私人生活

声明写道，欧盟委员会关于《人工智能法》的立法提案是全世界第一个为人工智能（AI）提供法律框架的倡议。EDPS欢迎并支持欧盟的领导，其目的在于确保人工智能解决方案符合欧盟价值观和法律原则。欧洲数据保护专员维维罗夫斯基（Wojciech Wiewiórowsk）在声明中表示，对欧盟的倡议感到自豪，但同时，“EDPS遗憾地看到，我们早些时候呼吁暂停在公共场所使用远程生物识别系统--包括面部识别--并没有得到委员会的回应。“

他还表示， EDPS将继续倡导对公共场所的人类特征自动识别采取更严格的限制，无论这些信息是用于商业、行政背景，还是用于执法目的。“人工智能可能会促进前所未有的发展，而远程生物识别具有深度及非民主地入侵个人私人生活的极高风险，因此有必要采取更严格的方法”，声明写道。

人脸识别技术在中国已有广泛应用

欧委会拟允许以执法为目的的应用

欧委会本周三（4月21日）公布了关于限制滥用人工智能的法规草案。欧委会执行副主席玛格丽特-维斯塔格（Margrethe Vestager）表示，原则上禁止有争议的 "远程生物识别"，比如使用实时面部识别技术从人群中识别目标。不过，欧委会认为，在狭义的以执法为目的的情况下可以有例外，如寻找失踪儿童或被通缉者以及防止恐怖袭击等。

欧委会有关《人工智能法》的立法提案也引起了公民权益团体的批评。他们担心，这些漏洞可能会让专制政府滥用人工智能来钳制人民的权利。

（据EDPS网页、路透社）

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