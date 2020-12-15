意法汽车巨头合并 全球第四大车企将问世

（德国之声中文网）据路透社报道，在标志雪铁龙一场特别召开的股东大会上，合并成立新公司的计划得到标志家族、中国东风集团以及法国政府（由投行Bpifrance代表）这些拥有双重投票权的大股东支持，该集团其他股东也在另一场在线会议上批准了合并案。菲亚特克莱斯勒方面也于周一稍晚时候做出了同样的决定。

菲亚特克莱斯勒的总裁艾尔肯（John Elkann）和标志雪铁龙集团总裁唐唯实（Carlos Tavares）均称，这次合并具有历史意义。“我们准备好合并了”，标志雪铁龙的总裁唐唯实说。他表示，该交易已经通过所有监管审查。唐唯实也将成为合并后新集团的负责人。他面临着重振该车企在中国市场表现的重任，同时也要向其竞争者一样聚焦产能过剩、清洁能源等问题。

合并后，新集团将以源于拉丁文"Stella"（星）的"Stellantis"为名。14个原有品牌，如欧宝、雪铁龙、标致、克莱斯勒、吉普、阿尔法·罗密欧、兰夏、阿巴斯或道奇等，均予保留。汽车年产量将达到870万辆，仅次于大众、丰田和雷诺-日产，将是世界第四大车企。

另外，“Stellantis”的新股票将上市，在米兰、纽约、巴黎进行交易。

此前已获欧委会批准

欧盟委员会竞争总司12月21日批准了欧宝母公司--标致-雪铁龙（PSA）和菲亚特-克莱斯勒（FCA) ）的合并申请。不过，这一批准是有条件的。欧委会通报说，这两家汽车集团必须全面落实相关承诺。两家联姻后将成为全球第四大汽车巨头。

负责竞争事务的欧委会副主席维塔格（MargretheVestager）表示，之所以批准合并，是因为两家企业所作的承诺使新的供应者进入及扩大在小型商用车市场的份额变得容易，而这两家汽车生产商目前在其中活动的其它市场，也不会因合并而减少发展动力。

去年12月，拥有欧宝、标致、DS和雪铁龙等品牌的PSA和意大利FCA汽车集团作出合并决定。根据原定计划，合并计划应至迟到2021年3月底实现。新冠大流行爆发前，这两家企业的年生产量约为870万辆，总经营额1700亿欧元，排名仅次于大众、丰田和法日联盟雷诺－尼桑。

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今年７月初，欧盟竞争主管当局启动深度审查合并申请，原因是，该机构担心合并后，3.5吨以下小型商用车市场上的竞争有可能受到限制。在很多国家的小型商用车市场，排名第一的不是PSA就是FCA。根据欧委会的一项声明，合并后，这两个最重要竞争中的一个将退出该市场。

现在，这两家企业将必须主要恪守两项承诺。其一是，PSA和丰田之间现存的合作要继续扩大，PSA为丰田生产用于欧盟市场销售的小型商用车；其二，PSA和FCA维修点之间的现有合同将被修改。修改后的合同上将不再有关于PSA／FCA商用车享受优先权的规定。合同也将允许使用这两家生产商的工具用于其它品牌小型商用汽车的维修。

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凝炼／叶宣（德新社，路透社，美联社）

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