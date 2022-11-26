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位于南欧的意大利，其国土主要包括亚平宁半岛、西西里岛、撒丁岛，总面积约30万平方公里，人口6080万。
现今的意大利地区是欧洲民族及文化的一大摇篮，曾孕育出罗马文化及伊特拉斯坎文明，而意大利的首都罗马，几个世纪以来都是西方世界的政治中心，也曾经是罗马帝国的首都。中世纪后期，意大利转而成为文艺复兴的发源地，而文艺复兴对欧洲影响深远，让欧洲思想前进了一大步。意大利全国共有53处世界遗产，是拥有数量最多的国家。
意大利是欧盟(欧共体)创始国。近年来，该国正饱受经济不景气、非洲难民不断涌入的困扰。
2014年被教宗方济各委任为余江教区主教的彭卫照，11月24日被中国天主教主教团任命为“江西教区”的辅理主教。然而，“江西教区”并未获罗马教廷承认。梵蒂冈发表声明，对此表示“惊讶和遗憾”。
意大利新当选的极右翼总理梅洛尼周三（11月16日）在G20峰会期间和中国国家主席习近平举行会晤，并接受了习近平向她发出的访问中国的邀请。在G20峰会上，习近平已与澳大利亚、法国等多国领导人举行双边会晤，但与英国首相的会晤临时取消。
本周一，罗马天主教会亚洲最资深神职人员之一的陈日君枢机和其他5名民主人士在香港法院受审，罪名是其基金为2019年香港抗议活动的参与者提供支持。
10月22日，梅洛尼正式宣誓就任意大利总理。高喊民粹口号“意大利和意大利人优先！”参选，意大利兄弟党党魁梅洛尼呼吁减少欧盟官僚主义，降低赋税，她同时也反同婚、反堕胎、反移民。
意大利兄弟党领袖梅洛尼将成为该国下一届总理。她的当选不仅意味着意大利政坛开始明显右转，同时她竞选当中表达的对华强硬及对台友好的政策取向引起广泛关注。
天主教罗马教宗方济各周三（9月14日）对俄罗斯东正教等世界宗教领袖表示，宗教信仰决不能被用来为战争的 "邪恶 "辩护，上帝决不能被人类权力欲所挟持。
尽管受到西方制裁，俄罗斯似乎在能源市场还是赚得盆满钵满。不过，也有观点认为，莫斯科很快就会出现现金荒。
著名智库“罗马俱乐部”的一份最新研究报告敦促扭转国际经济与气候政策，要求增加对所有最富者征税。
在意大利的沿海城市，一名意大利男子在光天化日之下将一名尼日利亚裔小贩殴打致死。一些人认为匪夷所思之处在于 —— 为什么没有人出面制止施暴者？
《南华早报》称中方邀请马克龙、肖尔茨等欧洲国家领导人11月访问北京，中国外交部今天在回应媒体提问时否认此事。
开心果、藏红花、金箔：这款意大利天价冰淇淋可不适合囊中羞涩的人——一个要 70 欧元。你觉得值得吗？
因多个地区严重干旱，意大利政府宣布进入紧急状态。饮用水短缺，森林大火，多洛米蒂山上的冰川也开始大面积溶化。
因干旱严重，意大利政府宣布五个地区进入紧急状态。意大利北部波河地区遭遇70年来最严重的干旱，中部地区也开始受到波及。
意大利近日遭遇严重旱情，高温天气，雨水不足。罗马温度飙升到40度以上。湖泊和河流陷入缺水危机，水道干涸危及灌溉。米兰已采取节水措施，北部城市维罗纳也对居民生活用水设限。
本周四（6月16日），法国总统马克龙、德国总理肖尔茨和意大利总理德拉吉抵达基辅，表达欧洲与乌克兰的团结。这也是三国领导人在俄罗斯入侵乌克兰后首次出访基辅。肖尔茨在同泽连斯基会晤时邀请他参加6月底即将在德国举行的七国峰会。到访的各国领导人均表示支持乌克兰立刻获得欧盟正式候选申请国地位。
德国有媒体报道，德国总理肖尔茨将与法国总统马克龙、意大利总理德拉吉一同访问乌克兰。但柏林和巴黎官方未予证实。周一，俄军已攻入乌克兰东部激战城市北顿涅茨克的中心。
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