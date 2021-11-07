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意大利

位于南欧的意大利，其国土主要包括亚平宁半岛、西西里岛、撒丁岛，总面积约30万平方公里，人口6080万。

现今的意大利地区是欧洲民族及文化的一大摇篮，曾孕育出罗马文化及伊特拉斯坎文明，而意大利的首都罗马，几个世纪以来都是西方世界的政治中心，也曾经是罗马帝国的首都。中世纪后期，意大利转而成为文艺复兴的发源地，而文艺复兴对欧洲影响深远，让欧洲思想前进了一大步。意大利全国共有53处世界遗产，是拥有数量最多的国家。 意大利是欧盟(欧共体)创始国。近年来，该国正饱受经济不景气、非洲难民不断涌入的困扰。

12.12.2007 CHATEAUNEUF-DU-PAPE, FRANCE - DECEMBER 12: A bottle and glass of wine are displayed in the cellar of prize-winning French winegrower Paul-Vincent Avril on December 12, 2007 in Chateaneuf-Du-Pape, France. The Clos des Papes 2005, produced by Avril was named ''Wine of the year by US Magazine Wine Spectator. The area surrounding the village of Chateauneuf du Pape is a renowned wine-growing area and hosted four other wines which were placed in the top 20 list. (Photo by Pascal Parrot/Getty Images)

何以解忧: 今年全球葡萄酒产量恐降至历史低点 07.11.2021

欧洲的不利天气导致全球葡萄酒产量大减，2021年恐成为产量连续低于平均水平的第三年。法国、意大利、西班牙这世界三大葡萄酒生产国都面临产量的明显下降；德国的情况则有所不同。
31.10.2021 ROME, ITALY - OCTOBER 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets U.S President, Joe Biden (R) on the sidelines of the G20 Leaders' Summit in Rome, Italy on October 31, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

埃尔多安因“安全问题”缺席气候大会 01.11.2021

土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
31.10.2021 Pedro Sánchez (l-r), Ministerpräsident von Spanien, Narendra Modi, Premierminister von Indien, Scott Morrison (l), Premierminister von Australien, Angela Merkel (CDU), geschäftsführende Bundeskanzlerin, Mario Draghi, Premierminister von Italien, Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, und Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, werfen Münzen in den Trevi-Brunnen während ihres Besuchs des berühmten Brunnens am Rande des G20-Gipfels. +++ dpa-Bildfunk +++

G20 闭幕：雷声大 雨点小 31.10.2021

各方都期待罗马举行的G20峰会能在全球气候保护方面发出明确信号，但除了一些不关痛痒的模糊措辞之外，峰会并没有取得实质进展。
China’s Artful Dissident,” the artist Badiucao Quelle: Badiucao

巴丢草意大利个展 中国使馆施压未果 22.10.2021

异见艺术家巴丢草的首次个人作品展将在意大利举办。据当地媒体报道，中国驻意使馆致信举办城市，要求取消展览，但遭到拒绝。
A woman, wearing a protective face mask, walks past a placard showing a handshake between two hands representing the Chinese and the Italian national flags after a decree orders for the whole of Italy to be on lockdown in an unprecedented clampdown aimed at beating the coronavirus, in Milan, Italy March 10, 2020. Plackard reads The enemy is the virus, not the people. Come on China! . REUTERS/Flavio Lo Scalzo

意大利执行COVID-19健康证 华人抗议 20.10.2021

意大利普拉托省一华人社区表示，罗马政府强行执行的COVID-19健康证对该社区造成了不公平的惩罚。该华人社区要求当局对该规则进行灵活的解释。
14.6.2018, Rom, Italien, Rachele Mussolini during The session of the Capitoline Assembly ends in advance. After two hours of meeting of the conference of group leaders and a round of opposition speeches, the PD left the hall in protest at the lack of presence of the mayor of Rome Virginia Raggi on June 14, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Andrea Ronchini/NurPhoto)

墨索里尼孙女再度当选罗马市议员 07.10.2021

计票结果显示，拉切尔·墨索里尼（Rachele Mussolini）在下届罗马市议会选举中已获足够票数，再度当选。这位极右翼政治家强调，她的成功是因她努力工作，无关其姓氏和家族史。

Illustration: Nobelpreis für Physik 2021 für Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi

研发气候模型 德、美、意学者共获诺贝尔奖 05.10.2021

10月5日中午，瑞典皇家科学院宣布了今年的诺贝尔物理学奖得主。三名分别来自德国、美国、意大利的气候学者共同获奖。他们开发的物理模型，为气候研究、精确分析全球变暖趋势做出了重要贡献。
Exiled former Catalan leader and member of European Parliament Carles Puigdemont (R) speak during a press conference with newly appointed Catalan regional president Pere Aragones at Casa de la Republica in Waterloo on June 18, 2021. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

西班牙加泰罗尼亚自治区前领导人被捕 24.09.2021

西班牙加泰罗尼亚自治区前领导人普伊格蒙特周四在意大利撒丁岛被捕。他因2017年推动独立公投遭到西班牙政府通缉。

Alexander Nanau, Chloe Zhao, Cynthia Erivo, Bong Joon-ho, Alberto Barbera, Virginie Efira, Saverio Costanzo und Sarah Gadon beim Photocall der Jury auf der Biennale di Venezia 2021 / 78. Internationale Filmfestspiele von Venedig im Palazzo del Casino. Venedig, 01.09.2021

群星璀璨威尼斯电影节 06.09.2021

第78届威尼斯电影节9月1日拉开帷幕。目前，这座意大利水城可谓是群星云集。其中，未施粉黛、背着“北极狐”小书包走上红毯的赵婷颇为引人关注。

Ein Glatthai schwimmt im Becken „Offener Atlantik“ des Ozeaneums. Das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund züchtet nach eigenen Angaben als einzige europäische Einrichtung erfolgreich Glatthaie.

单性生殖：无需交配也能繁殖后代？ 05.09.2021

新近，意大利撒丁岛水族馆一雌鲨鱼在没有与雄鲨鱼交配的情况下分娩的消息引起轰动。鲨鱼“单性生殖”现象是否真的罕见？
07.11.2018, China, Zhuhai: A YunYing, also known as Cloud Shadow, combat unmanned aerial vehicle (UAV), or drone, of Aviation Industry Corporation of China (AVIC) and its compatible missiles are on display during the 12th China International Aviation and Aerospace Exhibition, also known as Airshow China 2018, in Zhuhai city, south China's Guangdong province, 7 November 2018. The highly anticipated CH-5 (Rainbow-5) unmanned aerial vehicle was on display at the 12th China International Aviation & Aerospace Exhibition (Airshow China 2018), being held in Zhuhai, Guangdong Province. The existence of the CH-5 has been known by the public since its first flight in September last year. But the official launch of CH-5 nonetheless signaled that it was another step closer to entering the service of the Chinese military as well as the international market. *** Local Caption *** Foto: Shan He/dpa |

中国国企涉非法收购意大利军用无人机公司 03.09.2021

意大利警方2日表示，未公开的两间中国国企涉嫌非法併购一家为北约生产军用级无人机产业。该公司目前正在将无人机的生产业务转移到中国无锡。
RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

南华早报：拜登习近平罗马会面希望渺茫 24.08.2021

拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。

朱丽叶信箱：来自世界各地的爱情烦恼 24.08.2021

罗密欧与朱丽叶的故乡维罗纳有个朱丽叶信箱，每年会收到上万封来自世界各地的信件，向朱丽叶倾诉爱情烦恼。
Fußball: EM, Italien - England, Finalrunde, Finale im Wembley-Stadion. Fans von England jubeln nach dem 0:1. +++ dpa-Bildfunk +++

欧洲杯决赛演变为"超级传播事件" 21.08.2021

上月在伦敦温布利体育场举行的英格兰对阵意大利的2020年欧洲杯足球决赛最终演变为 "超级传播事件"，有2295人可能已经感染新冠病毒，另有3404人有潜在被感染的可能性。

TOPSHOT - Afghans crowd at the tarmac of the Kabul airport on August 16, 2021, to flee the country as the Taliban were in control of Afghanistan after President Ashraf Ghani fled the country and conceded the insurgents had won the 20-year war. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

多国撤离阿富汗 喀布尔机场出现死伤 16.08.2021

塔利班进入阿富汗首都喀布尔后，当地居民涌入机场，场面混乱且有目击者称有5人死亡，死因尚未明朗。捷克、意大利撤离班机皆已离境，其余多国正在安排撤侨，中俄则尚无撤离阿富汗的计划。
TOPSHOT - Men gather sheeps to take them away from an advancing fire on August 2, 2021 in Mugla, Marmaris district, as the European Union sent help to Turkey and volunteers joined firefighters in battling a week of violent blazes that have killed eight people. - Turkey's struggles against its deadliest wildfires in decades come as a blistering heatwave grips southeastern Europe creating tinderbox conditions that Greek officials blame squarely on climate change. The fires tearing through Turkey since July 28 have destroyed huge swathes of pristine forest and forced the evacuation of panicked tourists from seaside hotels. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

欧洲大火肆虐：四大问题解疑 15.08.2021

夏天刚过一半，巴尔干半岛、意大利和地中海东南部野火烧毁的土地面积已经超过了一年的平均水平。
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