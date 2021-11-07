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位于南欧的意大利，其国土主要包括亚平宁半岛、西西里岛、撒丁岛，总面积约30万平方公里，人口6080万。
现今的意大利地区是欧洲民族及文化的一大摇篮，曾孕育出罗马文化及伊特拉斯坎文明，而意大利的首都罗马，几个世纪以来都是西方世界的政治中心，也曾经是罗马帝国的首都。中世纪后期，意大利转而成为文艺复兴的发源地，而文艺复兴对欧洲影响深远，让欧洲思想前进了一大步。意大利全国共有53处世界遗产，是拥有数量最多的国家。
意大利是欧盟(欧共体)创始国。近年来，该国正饱受经济不景气、非洲难民不断涌入的困扰。
欧洲的不利天气导致全球葡萄酒产量大减，2021年恐成为产量连续低于平均水平的第三年。法国、意大利、西班牙这世界三大葡萄酒生产国都面临产量的明显下降；德国的情况则有所不同。
土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
各方都期待罗马举行的G20峰会能在全球气候保护方面发出明确信号，但除了一些不关痛痒的模糊措辞之外，峰会并没有取得实质进展。
异见艺术家巴丢草的首次个人作品展将在意大利举办。据当地媒体报道，中国驻意使馆致信举办城市，要求取消展览，但遭到拒绝。
意大利普拉托省一华人社区表示，罗马政府强行执行的COVID-19健康证对该社区造成了不公平的惩罚。该华人社区要求当局对该规则进行灵活的解释。
计票结果显示，拉切尔·墨索里尼（Rachele Mussolini）在下届罗马市议会选举中已获足够票数，再度当选。这位极右翼政治家强调，她的成功是因她努力工作，无关其姓氏和家族史。
10月5日中午，瑞典皇家科学院宣布了今年的诺贝尔物理学奖得主。三名分别来自德国、美国、意大利的气候学者共同获奖。他们开发的物理模型，为气候研究、精确分析全球变暖趋势做出了重要贡献。
西班牙加泰罗尼亚自治区前领导人普伊格蒙特周四在意大利撒丁岛被捕。他因2017年推动独立公投遭到西班牙政府通缉。
第78届威尼斯电影节9月1日拉开帷幕。目前，这座意大利水城可谓是群星云集。其中，未施粉黛、背着“北极狐”小书包走上红毯的赵婷颇为引人关注。
新近，意大利撒丁岛水族馆一雌鲨鱼在没有与雄鲨鱼交配的情况下分娩的消息引起轰动。鲨鱼“单性生殖”现象是否真的罕见？
意大利警方2日表示，未公开的两间中国国企涉嫌非法併购一家为北约生产军用级无人机产业。该公司目前正在将无人机的生产业务转移到中国无锡。
拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。
罗密欧与朱丽叶的故乡维罗纳有个朱丽叶信箱，每年会收到上万封来自世界各地的信件，向朱丽叶倾诉爱情烦恼。
上月在伦敦温布利体育场举行的英格兰对阵意大利的2020年欧洲杯足球决赛最终演变为 "超级传播事件"，有2295人可能已经感染新冠病毒，另有3404人有潜在被感染的可能性。
塔利班进入阿富汗首都喀布尔后，当地居民涌入机场，场面混乱且有目击者称有5人死亡，死因尚未明朗。捷克、意大利撤离班机皆已离境，其余多国正在安排撤侨，中俄则尚无撤离阿富汗的计划。
夏天刚过一半，巴尔干半岛、意大利和地中海东南部野火烧毁的土地面积已经超过了一年的平均水平。
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