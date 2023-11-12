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位于南欧的意大利，其国土主要包括亚平宁半岛、西西里岛、撒丁岛，总面积约30万平方公里，人口6080万。
现今的意大利地区是欧洲民族及文化的一大摇篮，曾孕育出罗马文化及伊特拉斯坎文明，而意大利的首都罗马，几个世纪以来都是西方世界的政治中心，也曾经是罗马帝国的首都。中世纪后期，意大利转而成为文艺复兴的发源地，而文艺复兴对欧洲影响深远，让欧洲思想前进了一大步。意大利全国共有53处世界遗产，是拥有数量最多的国家。
意大利是欧盟(欧共体)创始国。近年来，该国正饱受经济不景气、非洲难民不断涌入的困扰。
欧盟成员国债务过高。各国财长还未能开出降低债务的良方。那么，目前的风险有多大？
意大利当局没收了民宿平台Airbnb巨额款项。检方称，这家在线民宿预订平台在数年里未按规定向意大利房东们征税。
西班牙人权监察员根据一份调查报告推断，超过20万人在孩提时代曾遭到天主教神职人员性侵。若将教会的非神职人员计算在内，遭到侵害的人数甚至高达逾40万人。
最近，意大利城市那不勒斯附近活火山区域频繁地震。加剧了人们对周边民众可能被迫疏散的担忧。
意大利著名作曲家威尔第曾经亲眼见到许多音乐家晚年陷入贫困，因此他拿出了一大笔积蓄为音乐家建立了一座富丽堂皇的养老院。一百多年后的今天，“威尔第之家”仍然在运营。
意大利北部旅游胜地威尼斯附近一辆旅行大巴发生坠桥事故，造成至少21人死亡，15人受伤，事故原因正在调查之中。
上周末，意大利一家媒体在推特上批评德国8艘NGO船只将在地中海救起的难民送去意大利，同时希望德国反移民的极右翼政党选项党能赢得地方选举。亿万富翁马斯克转发该贴并与德国外交部卷入一场隔空口水战。
“柏林方面这么做，就好像不知道这会给别的国家制造困难一样，而且这个国家理论上讲还是‘朋友’”，意大利国防部长对德国资助难民救援组织的计划提出了严厉批评。意大利正在采取更严厉措施，以遏制通过海路到达该国的难民潮。
德国总统施泰因迈尔周三出访意大利，他在行前呼吁实施边境管制，并在欧盟内「公平分配」移民。
面对兰佩杜萨难民危机，民粹主义的意大利总理梅洛尼宣布制定"非常举措"。然而这些措施有多大新意？短期内恐怕难见效果。
意大利总理梅洛尼希望与欧盟通过海军联合使命阻止难民潮。然而，这在国际海洋法上受到限制。周末，梅洛尼与欧委会主席冯德莱恩访问难民营人满为患的兰佩杜萨岛。
意大利古城威尼斯多年来受到“过度旅游”之困扰。继对多日游的游客征收住宿税后，现在威尼斯将矛头对准了不过夜的一日游旅客。由于游客过多，联合国教科文组织此前发出警告：可能取消威尼斯老城区的世界文化遗产地位。
据意大利媒体报道，该国总理梅洛尼在周六与中国总理李强会面时，告诉对方意大利将退出“一带一路”倡议。梅洛尼本人则强调，与中国保持良好互利的伙伴关系才是关键。
中國與義大利的「一帶一路」協議即將於明年到期，義大利仍在考慮要續簽或是退出。雙方外長4日在北京會晤，雖然中國對此倡議有高度評價，但義大利認為效益不如預期。
出于对经济依赖、地缘战略、贸易平衡等多方面因素的考量，意大利正在犹豫是否退出中国的“一带一路”。但是，退出过程的艰难以及之后的后果，也让罗马方面举棋不定。
对于很多人来说，蓝蟹是一种美食。但是对于意大利渔民而言，它们是危险的“入侵者”，威胁其生计。如何解决这个问题呢？“端上餐桌”可能是个办法。而且，中国的食客们或许也能帮上忙。
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