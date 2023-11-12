位于南欧的意大利，其国土主要包括亚平宁半岛、西西里岛、撒丁岛，总面积约30万平方公里，人口6080万。

现今的意大利地区是欧洲民族及文化的一大摇篮，曾孕育出罗马文化及伊特拉斯坎文明，而意大利的首都罗马，几个世纪以来都是西方世界的政治中心，也曾经是罗马帝国的首都。中世纪后期，意大利转而成为文艺复兴的发源地，而文艺复兴对欧洲影响深远，让欧洲思想前进了一大步。意大利全国共有53处世界遗产，是拥有数量最多的国家。 意大利是欧盟(欧共体)创始国。近年来，该国正饱受经济不景气、非洲难民不断涌入的困扰。