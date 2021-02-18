 意大利驻刚果民主共和国大使遇袭身亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2021

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时政风云

意大利驻刚果民主共和国大使遇袭身亡

周一上午刚果民主共和国东部城市戈马发生一起针对联合国车队的袭击。意大利驻该国大使阿塔纳西奥及一名警察在袭击事件中身亡，目前袭击者的身份仍在调查之中。

DRK Symbolbild FARDC

（德国之声中文网）意大利驻刚果民主共和国大使卢卡·阿塔纳西奥（Luca Attanasio）在刚果东部一场针对联合国车队的袭击中遇难身亡。

意大利安莎社报道证实，随同阿塔纳西奥出行的一名警员也在袭击中身亡。

意大利外长迪马约在袭击案发生后紧急从布鲁塞尔返回罗马。

迪马约在脸书上发表声明指出：“我们现在对这起残忍的袭击事件的来龙去脉并不清楚，但我们会不遗余力地查清事实真相。” 迪马约还将两名死难者称作是“国家的公仆”。

大使重伤不治

据报道，袭击发生时阿塔纳西奥 所行车队正位于戈马市附近的国家公园。 阿塔纳西奥因伤势过重不治身亡。

当地官员称，一群不明身份的袭击者在向联合国粮食计划署的车队开火之后迅速逃离。联合国粮食计划署表示正在调查此事。

法新社报道称，刚果军方表示，他们正在调查袭击者的身份。

有媒体报道称，袭击者显然想绑架联合国的工作人员。不过刚果官方没有公布有关袭击者的更多信息。

刚果的“死亡地带”

袭击发生在当地时间周一（2月22日）上午10点15分左右。地点位于刚果北基伍省省府戈马市。这一地区数十年来一直暴力不断。

2018年，一伙武装分子在戈马绑架了两名英国人。

至少有100个叛军组织在这一地区相互争夺自然资源。

 

洪沙/达扬 （法新社、美联社、德新社、路透社）

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