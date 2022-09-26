意大利选举结果向右转 候任总理无意参加一带一路

（德国之声中文网）意大利当地时间周日夜间（9月25日）议会选举投票结束。周一凌晨，由意大利兄弟党、联盟党和意大利力量党组成的中右翼联盟获得了超过40%的选票，领先其他党派。由此，兄弟党领袖梅洛尼（Giorgia Meloni）宣布竞选成功，将成为意大利历史上首位女总理。

意大利中左翼党派承认败选之后，梅洛尼立即接受媒体采访表示，意大利人民“明确地表达支持她的联盟”。

“如果我们接受委托管理这个国家，我们将为所有意大利人服务，目标是团结人民，求同存异。”她说，“我们不会辜负你们的信任”。

意大利民主党资深议员塞拉齐亚尼（Debora Serracchiani）首先对败选发表评论，她说，周日对意大利而言是“悲伤的夜晚”，“右翼占据了议会的多数，但不是国家的多数”。

周一显示，在这次有5100万意大利公民投票的选举中，民主党得票约20%，民粹五星党得票率暂时处在16.5%。与兄弟党结盟的联盟党只得到8.5%、意大利力量党8.0%的支持率。本次选举的投票率为64%，远低于2018年意大利议会大选创下最低纪录的73%。

意大利中左翼联盟承认败选

当选总理梅洛尼：站在民主信仰者一边

梅洛尼大选前夕接受台湾中央社专访时批评北京威胁台湾，称如果她胜选执政，将强化与台湾的关系，并抵制中国的扩张，并且无意继续参与“一带一路倡议”。中央社报道，这是多年来首次有意大利政坛领袖接受台媒访问。

她说，她领导的意大利兄弟党与民主国家一致强烈谴责中国对台湾的军事威胁，欧盟应该运用一切政治与外交手段， 尽全力施压，以避免台海发生冲突。她表示，“别忘了欧盟也是中国大陆的主要出口市场，若他们决定攻台，可能导致市场（对中国大陆出口商品）关闭。”

梅洛尼曾在今年7月在推特上发布与台湾驻意代表合影，并写道，“与台湾驻意大利代表处李新颖大使成果丰硕的工作会晤。永远站在自由和民主信仰者一边。”

中国注意到梅洛尼的言论

中国曾于2019年3月21日借国家主席习近平访意之际，同意大利签署了一带一路倡议谅解备忘录，意大利由此成了至今唯一参与一带一路的七国集团成员。但事实上在此之后，意大利受到欧美国家的巨大压力，加上新冠疫情来袭全球停摆，一带一路计划基本处在搁置状态。

中国驻意大利使馆上周五（9月23日）在其官网发表声明，称中国方面“已注意到梅洛尼的一些言论，借台湾问题说事、鼓噪对华强硬。中方对有关言论表达强烈不满和坚决反对”。

声明写道，“一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则，是中国同包括意大利在内的所有国家建立和发展外交关系的政治前提和基础”，“中方高度重视发展对意大利关系，愿同意方共同把握好中意全面战略伙伴关系正确发展方向，坚持相互尊重，维护中意友好，深化经贸、文化、旅游等各领域互利合作。

（综合报道）

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