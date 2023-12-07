意大利退出“一带一路”中国外交部：反对抹黑破坏

（德国之声中文网）昨天（12月6日）意大利《晚邮报》和安莎社援引可靠消息源称，意大利总理梅洛尼已通过外交部口头照会了北京，意大利正式退出“一带一路”倡议。

今天中国外交部召开的例行记者会上有媒体问询发言人对相关报道的看法。外交部发言人汪文斌回答说：“‘一带一路’倡议提出10年来，成果惠及150多个国家，成为当今世界最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台。”

他说：“今年10月，第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛在北京成功举办，包括意大利在内的151个国家和41个国际组织的代表参会，形成458项成果，释放了团结协作、开放共赢的清晰信号，体现出共建‘一带一路’的巨大感召力和全球影响力。”

汪文斌最后强调，“中方坚决反对抹黑破坏共建‘一带一路’合作，反对阵营对抗，制造割裂”。

2019年，意大利与中国签署第一个谅解备忘录，也由此成为七国集团中唯一一个参与“一带一路”倡议的西方国家。当时华盛顿方面警告意大利，加入“一带一路”有可能会让中国有机会控制西方敏感技术和重要基础设施。但是当时的罗马政府并未理会。

意大利极右翼政党意大利兄弟的领导人梅洛尼去年赢得大选。在选前她就表示，加入“一带一路”没有给意大利带来任何重大收益。

更多阅读：媒体：梅洛尼告诉李强意大利将退出一带一路

2019年意大利签署的参与“一带一路”倡议的协议将于明年3月到期。路透社引述意大利政府消息人士称，罗马“最近几天”致函北京，通知中国意大利不会续签该协议。

意大利一位不愿透露姓名的官员向路透社表示，即便意大利退出“一带一路”，仍希望“与北京保持良好关系”。

这位官员还说，七国集团其它6个国家都没有参加“一带一路”，但实际上它们与中国的关系比我们还要密切。

意大利考虑低调退出一带一路

意大利将在2024年担任G7轮值主席国。

根据意大利官方数据，意大利对中国的出口总额从2019年的130亿欧元增至去年的164亿欧元。相比之下，同期中国对意大利的出口额从317亿增至575亿欧元。

意大利在欧元区的主要贸易伙伴法国和德国去年对华出口都有大幅增长，但这两个国家都没有加入“一带一路”。

为了维护战略关系，意大利副总理兼外长塔亚尼今年9月访问了北京。意大利总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）明年也计划访问中国。

总理梅洛尼也表示过有意访问北京，但是她没有给出时间表。

今年6月，梅洛尼政府根据该国的“黄金权力”（Golden Power）规则，以涉及“国家战略行业”和“国家安全”为由，限制中国中化集团作为倍耐力最大股东的影响力，要求后者不得任命企业CEO。

“黄金权力”，赋予意大利政府保护银行、能源等“对国家利益具有重要战略意义的资产”相关行业免于落入非欧盟成员实体的特殊国家权力。

路透社指出，意大利总理梅洛尼一直热衷于提升自己作为坚定的亲北约的意大利领导人的信誉。罗马政府一位消息人士称，梅洛尼今年早些时候已向美国总统拜登保证过，意大利将退出“一带一路”倡议。

丝绸之路上的意大利

（德新社、路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。