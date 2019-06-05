 意大利赤字超标 欧盟欲启动惩罚机制 | 经济纵横 | DW | 05.06.2019

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经济纵横

意大利赤字超标 欧盟欲启动惩罚机制

意大利不仅面临一场政府危机，现在还遇上来自欧盟的压力。鉴于该国财政赤字状况，欧盟委员会建议对意大利启动惩罚机制。

Geldscheine von Gürtel zusammengehalten (picture-alliance/dpa/K. Ohlenschläger)

（德国之声中文网）本周三（6月5日），欧盟委员会提议对意大利启动财政赤字超标惩罚机制。有关部门表示，鉴于意大利公共债务的发展状况，做出这一决定是有理由的。

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去年意大利的负债总额达到了2.3万亿欧元，为经济产值的130%，成为欧盟负债比例第二高的国家，仅次于希腊。

根据欧盟《马斯特里赫特条约》规定，成员国的负债上限为本国GDP的60%，同时年度新增债务不超过GDP的3%。如果赤字超标，相关国家必须采取长期措施控制债务。

欧盟经济委员莫斯科维齐表示，现在到了意大利政府采取行动，以避免出现这一结局的时候了。意大利总理、无党派人士孔特承诺，将尽全力避免这一情况发生。他已呼吁联合政府遵守欧盟的规则。

由民粹主义政党五星运动和右翼北方联盟组成的意大利联合政府曾许下包括引入全民基本收入、降低退休年龄等耗费大量财政资源的竞选诺言。

在经欧盟各国财政部长多数同意后，才能启动惩罚程序，这意味着意大利可能面临高额罚款。从现在起，欧盟各国将在两周时间里，审核欧委会的评估。

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如果欧委会的建议得到通过，有关机构将正式启动惩罚程序，包括对意大利提出具体的硬性规定、限制，以降低政府赤字。如果罗马政府置之不理，就可能面临罚款。不过迄今为止，还没有一个欧盟国家确实被罚款。

目前意大利正在经历艰难一刻。因内部争执不断，联合政府实际已接近瘫痪。总理孔特日前已经以辞职相威胁，他呼吁联合执政伙伴保持团结，不要对欧盟过于激烈，并警告不要发出可能引起市场不安的信号。

过去数月，意大利政府的财政预算计划已经在市场上引发了动荡和股价下跌。意大利是欧元区第三大经济体，如果该国陷入严重的财政困境，将给整个欧元区带来影响。

 

叶宣/苗子（德新社、德广联）

 

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