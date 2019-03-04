 意大利要加入″一带一路″ 欧盟提醒别″低估中国″ | 经济纵横 | DW | 06.03.2019

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经济纵横

意大利要加入"一带一路" 欧盟提醒别"低估中国"

意大利计划于3月底同中国签署共建“一带一路”谅解备忘录。伦敦《金融时报》报道称，意大利的这一计划招致美国的批评。

China Investitionen in Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa)

去年年末葡萄牙与中国签署共建"一带一路"谅解备忘录，成为首个签署该协议的西欧国家

（德国之声中文网）英国《金融时报》周三（3月6日）援引意大利经济发展部副部长杰拉切（Michele Geraci）的话说："相关的磋商并没有结束。但很有可能（在中国国家主席习近平访问意大利时）完成。"

美国方面认为，这一项目不太可能为意大利经济发展助力，相反会严重损害意大利在国际社会的形象。

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“一带一路”是由中国在2013年发起的一项倡议，旨在加强中国贸易路径沿线国家的基础设施建设，打造更为高效的贸易区域网络。五年来，这一倡议已经囊括了全球200余个国家中的120余个，遍布世界各大洲。德国之声对此进行了一番盘点。 (09.12.2018)

中国积极将新丝路与一带一路推到欧洲，葡萄牙是其中一个热情迎接的国家。但是这份热情，居然转化为实体，从葡萄牙总统的嘴里「流」了出来。 (06.12.2018)

报道引述白宫国家安全委员会发言人马克斯（Garrett Marquis）的话说："我们认为一带一路是一项由中国提出为中国服务的倡议。"

去年12月5日，葡萄牙与中国签署共建"一带一路"谅解备忘录，成为第一个签署该协议的西欧国家。

当时，包括法国在内的一些欧洲国家就对葡萄牙的做法表示疑虑。法国认为，北京的一带一路战略会造成欧盟的分裂。在过去一段时间里，德国政界也不断发出警告声音，称欧洲应当团结一致、制定出统一的对华战略。

2013年，中共总书记习近平到访哈萨克斯坦时提出共同建设"丝绸之路经济带"。此后中国政府正式提出建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路（简称"一带一路"）。"一带一路"范围涵盖历史上丝绸之路和海上丝绸之路连接的中国、中亚、北亚和西亚、印度洋沿岸、地中海沿岸的国家和地区。除了推动贸易和投资的增长，习近平还希望通过一带一路项目加强地区间在科学、技术、文化和教育个方面的交流与往来。

"不要低估中国"

近年来，中国资本大规模涌向欧洲，开始参与许多具有重要战略意义的基础设施项目。在巴尔干地区，这一趋势尤为明显。

观看视频 03:18

古道新生 车轮上的丝绸之路

据中国媒体报道，中国和中东欧16国之间的"16+1合作"正在成为"一带一路的建设合作高地"。

《金融时报》在本周三（3月6日）报道称，欧盟担心"低估了"中国在巴尔干地区的影响力。文章援引欧盟扩大事务专员哈恩(Johannes Hahn)称，巴尔干国家向中国大举借款用于基建，引发自身脆弱经济受到长期负面影响的风险"，并表示欧盟应该对"北京方面积极进军该地区"感到不安。

报道援引哈恩说，"也许我们高估了俄罗斯，而低估了中国，我们应当正确评估这两个国家"。

洪沙/王凡/凝炼 （路透社，金融时报）

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