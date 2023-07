意大利總理：拜登無意干涉「一帶一路」決策

(德國之聲中文網)意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)週四(7月27日)抵達華府,在白宮與美國總統拜登(Joe Biden)舉行會談,雙方表示將加強合作以應對北京,並討論了意大利與中國簽署的「一帶一路」倡議投資協定。

彭博社及路透社報導,梅洛尼會後向媒體表示,拜登完全信任(fully trust)意大利與中國所建立的平衡關係,且華盛頓的態度並非要對意大利的對華決策指手畫腳。她並強調,意大利「將在12月的最後期限之前,就是否退出『一帶一路』倡議做出決定」。

2019年,意大利與中國簽署了「一帶一路」,成為七國集團(G7)中唯一加入該倡議的國家,引起美國和歐盟的反彈。該協議將於2024年3月到期,若簽約雙方未提前3個月、即今年底提出異議,將自動續簽5年。

彭博社指出,梅洛尼作為極右翼領導人,不斷巧妙地重塑與中國的外交關係;據悉,梅洛尼正設法在不引起北京報復的情況下退出「一帶一路」,並透過私下管道不斷向美國保證此事。

不過梅洛尼在會後也重申,「與北京保持建設性對話至關重要」。據報,羅馬正在醞釀一項戰略,設法擺脫該倡議。而今年5月,梅洛尼曾表示不續約該倡議也能與北京保持良好關係。

此次訪美期間,梅洛尼更透露她預計將在下一場外交行程中出訪中國,並可能會晤中國國家主席習近平。

加深關係以應對中國

梅洛尼與拜登在會後發表共同聲明,重申了美國和意大利之間「不可動搖的聯盟、戰略夥伴關係和深厚友誼」,並強調維護台海和平穩定的重要性、承諾將就中國帶來的機遇和挑戰,加強雙邊和多邊磋商。

梅洛尼也在會中表示,美國是「歐盟之外最重要的貿易夥伴」,並呼籲各國應採取公平貿易,避免損害勞工權利及安全。此言被貿易專家解讀為在劍指中國。

路透社報導,拜登對梅洛尼的到訪表示歡迎,並稱兩人已經「成為朋友」。會談中,拜登也提到美國與意大利去年推動了超過1000億美元的貿易額,「在我看來,沒有理由不持續這樣的關係」,強調願與意大利持續加深經貿連結。

會上,拜登還邀請負責經濟事務的官員一同出席,其中包括商務部長雷蒙多(Gina Raimondo),而該部門率先對銷往中國的高科技產品實施了出口管制。

去年,七國集團也正式啟動了「全球基礎設施和投資夥伴關係」( the Partnership for Global Infrastructure and Investment),作為「一帶一路」倡議替代方案。今年5月在日本七國集團領袖峰會上,各國也表示正在努力「減少對其他國家的過度依賴」,但「不會脫鉤」。

雙方還談了什麼?

路透社分析,受邀訪問白宮是意大利總理的例行公事,但這對去年10月甫上任的梅洛尼來說,是展現強硬態度的時機,因為意大利將於2024年擔任七國集團的輪值主席國。在中國勢力擴張和俄烏戰爭這2大議題上,意大利因立場不夠強硬而遭受批評。

彭博社指出,雖然梅洛尼從未動搖過對烏克蘭的支持,但在其聯合政府中有部分政黨,包含反移民民粹主義的政黨聯盟(the anti-immigrant League)和意大利力量黨(Forza Italia),過去與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)保持著友好關係。

在共同聲明中.美國與意大利再次重申將與烏克蘭站在一起,共同抵禦俄羅斯的非法侵略。聲明寫道,「只要需要,美國和意大利將繼續向烏克蘭提供政治、軍事、財政和人道主義援助」,並充分尊重烏克蘭的主權和領土完整。

不過,雙方在部分議題上仍意見分歧。路透社報導,拜登迴避了有關LGBTQ族群權利的相關問題,並針對意大利如何妥善處理來自非洲移民進行討論。

(彭博社、路透社、美國白宮網站)

© 2023年德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。