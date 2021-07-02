意大利禁止英国球迷入境观看欧洲杯1/4决赛

（德国之声中文网）按照意大利目前执行的入境隔离防疫规定，所有从英国入境的旅客都需要先完成5天的隔离检疫。由于Delta变种病毒（B.1.617.2）在英国已经成为主要传播的病毒变种，很多国家开始对英国采取限制入境或者更加严格的入境管理措施。

根据英国公共卫生部上周末公布的数据，英国至少已有117人死于新冠病毒Delta变种。最早在印度发现的这种变异病毒与之前的其它变种相比具有更强的传染力。

截止6月25日， 英国全境内一共有超过11万人感染了新冠病毒 Delta变种，其中1320人需要住院治疗。而在这些住院患者中，902人年龄在50岁以下，而这些人当中77%是完全没有接种过新冠疫苗的。在418位50岁以上的住院患者中，39%已经完成了疫苗接种，但还是感染了这一最早在印度发现的变种病毒。

英格兰队在本周二（6月29日）与德国队的比赛中以2比0取胜，晋级1/4决赛。

意大利卫生部副部长西莱里（Pierpaolo Sileri）在接受《晚邮报》采访时说，从时间安排上来看，英国球迷不可能在完成5天隔离期之后观看周六举行的1/4决赛。

欧洲足联表示，28日之后卖给英国球迷的球票都应该被取消。另外7月1日晚间开始，销售和转让球票都应该被停止。

已经出售给英国球迷的球票可以转售给居住在意大利的球迷，英国球迷也可以选择退票。

英国商业能源及洁净发展国务大臣特雷维莱（Anne-Marie Trevelyan）呼吁国民不要前往罗马看球赛。她在接受天空电视台采访时说：“我们真心请求大家留在家看比赛，在家想多大声为英格兰球队加油，就可以多大声喊加油。”

德国内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）对欧洲足联提出强烈指责。他说：“我认为欧洲足联的做法完全不负责任。一个Delta变种病毒已经广为扩散的国家，还允许6万观众在现场看球赛，这将会造成怎样的感染局面，难道不是可以预见到的吗。”

他说，我们无法解释欧洲足联为什么没有理性行事，这难免不让人怀疑，这背后存在商业考量。

世界卫生组织（WHO）7月1日表示，欧洲53个国家和地区新增的新冠确诊病例在连续10周下降后，又在上周上升10%。WHO呼吁对正在进行的欧洲杯足球比赛进行更多检测。

德国社民党政治家、传染病学家劳特巴赫（​Karl Lauterbach）再次发出呼吁，半决赛和总决赛不应该在英国温布利球场举行，而是改至其他地点。劳特巴赫还敦促政界对主办方施压，减少球场的观众人数。“相对安全的方式是，每五个座位容许坐一人。能容纳9万人的温布利球场应该只开放18000个座位。”

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