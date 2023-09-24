意大利痛批德国对难民援救组织的资助计划

（德国之声中文网）意大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）周日（9月24日）表示，德国对援助地中海难民的慈善组织的资助计划给意大利造成了困难，因为该国正在试图采取更严厉措施对通过海路到达的难民潮加以遏制。

德国外交部的一位发言人周五对路透社表示，柏林方面在推进一项议会资助计划，向实施海上救援和陆上人道援助的民间组织提供资金支持。

“我们已经收到了几份资助申请，其中两份申请的审批程序已经完成”，这位发言人透露，每个资助项目涉及的资金大约在40万到80万欧元之间。

意大利防长克罗塞托对该国《新闻报》（La Stampa）表示，德国这是“非常严重的行为”。他还表示，意大利政府正在打击人口走私行为，在他看来这些蛇头都是“国际罪犯”。

“给‘友国’制造困难”

“柏林方面这么做，就好像不知道这会给别的国家造成困难一样，而且这个国家理论上讲还是‘朋友’”，克罗塞托说。这位国防部长也是总理梅洛尼（Giorgia Meloni）所领导的右翼“意大利兄弟党”的资深成员。

德国外交部则认为，在海上援救难民是一项“合法、人道主义且符合道德的义务”。

周六，慈善组织SOS Humanity发布声明表示，将从德国政府那里得到大约79万欧元的资助。

对非法移民采取强硬态度的意大利政府本周表示，将会增加关押那些即将被遣返难民的拘禁中心数量，并且延长这些人可以被关押的时限。

此外，意大利政府还决定，在这些难民的避难申请受理期间，他们必须缴纳费用才能够免于被拘。这一举措引起了人权组织的强烈批评。

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（路透社）

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