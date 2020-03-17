意大利病亡数暴增 美欧急推纾困措施

(德国之声中文网) 世界卫生组织周三 (3月18日)将新冠病毒形容为「全人类的敌人」，并说虽然非洲目前仅有数起案例，但他们应该对疫情所有觉醒。欧洲疫情最严重的意大利周三则出现新冠疫情爆发以来，全球最高的单日病亡案例。 意大利周三新增4207确诊案例与475病亡案例，将累计确诊与病亡人数提升至35713与2978。

此外，德国也于周三成为全球第五个确诊案例数破万的国家。 德国周三新增了768起确诊案例与1起病亡案例，将累计确诊与病亡数字提升至10120与27。 法国周三的新增案例也再度破千，增加了1404起确诊案例与89起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至9134与264，使法国成为全球案例数第六多的国家。

同一天，欧洲中央银行警告，如果欧洲的疫情持续3个月的话，欧元区经济今年将衰退5%，衰退的幅度超过2009年金融危机。 欧洲央行总裁拉加德（Christine Lagarde）17日向欧盟各国领袖简报时表示， 如果欧盟经济停摆的情况持续1个月，欧元区经济成长率会下滑2.1%，而如果停摆超过3个月，影响会扩大至5.8%。 这表示，欧元区的全年经济成长率会转为负5%。

然而，欧洲央行的执行委员施纳贝尔（Isabel Schnabel）接受媒体采访时表示，欧元区经济正遭逢严重震荡，但她承诺欧洲央行将尽全力确保金融市场正常运作。此外，英国周三也宣布周五起将关闭全国各级学校。

美国大动作纾困

为了进一步提升美国的防疫，美国参议院周三 (3月19日) 通过新的援助预算，预计将提供受新冠病毒影响的美国人有薪病假、失业补助、免费新冠病毒检测及食物与医药援助。 目前该预算已交付给美国总统特朗普，媒体报导他应该会顺势签署该预算。

美国参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）表示，目前美国的疫情急需两党合作来通过援助预算，目前也不是让追求完美来阻碍参院通过能援助美国劳动者的预算。根据《纽约时报》报导，该预算总额1万亿美元，其中5百亿将作为援助航空业的贷款，另外有1500亿美元作为援助剩余其他行业的贷款。

同一天，美国总统特朗普宣布关闭美国与加拿大边境，所有无旅游必要的人都禁止跨越边境。此外，美国也派出军用医疗船来协助救治新冠病人。 特朗普派遣了一艘有1千个房间的医疗船停靠在纽约港外。

然而，美国国会周三也传出首起新冠确诊案例。 美国众议院「国会台湾联机」的主席狄亚士巴拉特周三表示，他13日开始进行自主隔离，并于周三确诊感染新冠病毒。 他在推特上发文表示：「我现在症状已好多了，但我认为所有人都该遵守美国疾管局的防疫准则，这样才能避免生病并防止病毒扩散。 」

过去几周持续下跌的美股周三继续重挫，道琼指数大跌1338.46点，跌幅6.3%，收在19898.92点，2017年2月以来首次收在2万点以下。 标普500指数重挫131.09点，跌幅5.18%，收在2398.1点。 以科技股为主的那斯达克综合指数下挫344.94点，跌幅4.7%，收在6989.84点。

中国本土案例清零

当全球疫情持续飙升的同时，中国周四上午公布的最新疫情数字显示，中国周三增加了34起确诊病例与8起病亡案例，这也将累计的确诊与病亡数字提升至80928与3245。 然而，值得注意的是，中国周三新增的34起确诊病例全是境外输入的病例，这代表中国周三本土并未增加任何一个病例。

杨威廉/邹宗翰 (法新社、路透社)