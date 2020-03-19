意大利病亡人数超越中国 G7元首转为视频会议

(德国之声中文网) 意大利周四(3月19日)的新冠疫情持续以失控的速度攀升。意大利的病亡案例数字正式超越中国，成为全球新冠疫情中，死亡人数最高的国家。该国周四增加了5232起确诊案例与427起病亡案例，这将累计的确诊与病亡数字提升至41035与3405。

西班牙的新冠确诊案例周四也持续上涨。 该国增加了3308起确诊案例与193起病亡案例，这使西班牙的累计确诊与病亡人数提升至18077与831。此外，德国周四也新增了2993起确诊案例与16起病亡案例，这将德国的累计确诊与病亡数字提升至15320与44。

欧洲的摩纳哥周四发布公告表示，摩纳哥亲王艾伯特二世确诊感染新冠病毒，美国网络媒体BuzzFeed News表示，他是首位确诊感染新冠病毒的国家元首。 该国的国务大臣特勒（Serge Telle）国务大臣特勒（Serge Telle）于三天前先被确诊感染新冠病毒。

欧洲央行周四也正式推动总额7500亿欧元的紧急债券购买机制，这项机制预计持续至2020年底。

美国绷紧神经

为了防止新冠疫情持续扩散，美国总统特朗普周四 (3月19日) 宣布将原订于6月10日到12日在戴维营举行的G7领导人峰会，转为以视频会议进行。同一天，美国的新冠确诊案例突破1万例，病亡人数也持续攀升。

美国周四增加了4542起新冠确诊案例与57起病亡案例，这也将美国的累计确诊与病亡数字提升至13801与207。美国国务院建议，海外的美国人尽快返回美国或是留在当地。同一天，美国也将旅遊警示提升至最高的第四级。

国务院的公告写道：「如果你选择到国外旅遊，你的旅遊计划可能受到严重干扰，你也可能因此被迫滞留美国境外很长一段时间。 」

过去几天，不少没有长期海外居留计划的美国人急着返回美国，但因为多国已实行边境管制或减少航班，导致他们遇到困难。 美国总统特朗普周四在记者会上表示，美国政府正与军方合作，试图将这些滞留海外的美国人接回来。

此外，参议院的共和党议员周四揭晓了一个经济援助计划，预计提供大型企业与中小企业总值几十亿美元的融资，提供大型企业减税优惠，提供纳税人价值1200美元的支票与限制美国人在新冠疫情期间能请的有薪假数量。

而连续下跌数日的美股周四止跌回升，道琼指数终场上涨188.27点，涨幅0.95%，收在20087.19点。标准普尔500指数上涨11.29点，涨幅0.47%，收在2409.39点。以科技股为主的那斯达克综合指数劲扬160.73点，涨幅2.3%，收在7150.58点。

另一方面，美国职业篮球联盟 (NBA) 周四再传有数名球员感染新冠病毒。洛杉矶湖人队的2名球员周四确诊感染后，已在队医的照顾下进行隔离。另一方面，波士顿塞尔蒂克球员史玛特也证实新冠病毒检测结果呈现阳性。 他表示自己已进行自主隔离，目前也未出现症状。

中国连续两天无本土案例

中国卫健委周五上午公布的最新数字显示，中国增加了39起确诊案例与3起病亡案例，这将中国的累计确诊与病亡数字提升至80967与3248。 湖北省周四新增0起确诊案例与2起病亡案例，这代表中国剩余的省份周四增加39起确诊案例与1起病亡案例。

中国卫健委表示，周四的39起确诊案例全是境外输入的病例，这代表中国连续两天无本土新增病例。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)