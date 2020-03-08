意大利疫情源头未定 华商：不想突围

（德国之声中文网）3月9日德国联邦卫生部长举办的记者会上，《纽约时报》记者想知道，意大利米兰的疫情同德国今年1月份巴伐利亚的新冠病毒是否有牵连，这名记者说，米兰方面有病毒学家认为从德国输入病毒的可能性存在。柏林夏里特医学院病毒研究所所长德罗思腾（Christian Drosten）回答说，他不相信新冠病毒由巴伐利亚传入米兰。

他说，意大利北部，专家在一条病毒传播线上，发现病毒的特征同巴伐利亚病毒有相同之处，简单地说，它们之间有3个特征相同，但5个特征则不同。因此，更大的可能性是，"这两个病毒有着同一个来源，即来源于武汉新冠病毒"。

德罗思腾说，在病毒科学领域，有关米兰的新冠病毒源于巴伐利亚的讨论在持续了两天半之后基本上停止了。上周，提出这一假设的科学家很快收回了这一说法。

数天前，英国《卫报》提到意大利确诊的首个新冠传染病例是一名38岁的马拉松运动员，足球爱好者。报道称，这名体魄健康的男子没有同中国人的直接接触史。

据奥地利《工业杂志》报道，新冠病毒最先在意大利北部城市洛迪（ Lodi ）登陆，该市离大都市米兰只有十几公里的距离。在米兰有登记身份的华人大约为6万人，一般认为，实际生活在那里的华人人数要高出很多。一名意大利华人告诉德国之声，在华人社区里目前仅有一人确诊感染了新冠病毒，地点是米兰市。

除米兰外，华人在意大利聚集的地区还包括弗洛伦萨市（Florenz）和普拉托市（Prato）。中国于2001年加入世界贸易组织后，意大利北部以普拉托市为中心的纺织品生产基地，出现了打着"意大利制造"品牌的一条龙服装生产线与服务公司。这些企业基本是清一色的中国企业家和中国的廉价工人。曾经有很多报道指出，一些工厂的工作条件极端恶劣，工人没有医保。几年前该市的一场火灾曾夺去7名中国工人的生命。在仅有18万人口的普拉托市，目前有登记的华人人口大约为2.5万，一般估计加上未登记的总共有5、6万华人，在工业区，几乎没有一家意大利本地人的工厂。

华人中只有米兰的个别人确诊感染

已在该市生活了超过10年的丁先生告诉德国之声，本地的华人当中，还无人感染新冠病毒，整个城市里，也只有有一、两个意大利人受到感染。而在米兰有在酒吧工作的华人被检测出阳性。他不知道病毒是不是来自中国，按照他的说法，首先在意大利感染病毒的不是中国人。"从中国回来的人，都自觉隔离两个星期"，他认为，这一点意大利人要向中国人学习。

他透露，两个星期以来，境况很惨，虽然还在"上班"，但完全没有客人来了，只有很少的通过手机传来的订单，好多当地的餐馆由于没有生意做都关门了，服务设施比如理发店也关了，但超市还开着，购物不是问题。

丁先生说，"普拉托市被包围着"。"那你想不想突围呢？"记者问。

"不想。回国的话，给国内压力很大。再加上路上也不放心，还要转机，现在法国、西班牙都有上千人感染病毒。因此，我非常反对离开。"普拉托市的人们可以上街自由活动，"但人们都很小心，只去超市买点菜。"

面对新冠疫情，罗马政府先是在发病热点集中的北部实施了部分地区的封城，以及取消包括著名的威尼斯狂欢节在内的大型活动。在病疫扩散仍未得到制止的情况下，本周一（3月9日），意大利总理孔特下令把封城决定扩大到全国。周三，这项禁令进一步升级，除了超市和药店外，所有公共设施和服务部门均被关闭。意大利3月12日确诊的新冠人数已达12462例，病亡人数也超过820人。