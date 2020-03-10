意大利疫情恶化 欧盟全数沦陷

(德国之声中文网) 虽然意大利周一宣布将封城扩大至全国，但其新冠疫情持续恶化。意大利周二新增了977起确诊与168起病亡案例，这也将累计的确诊与病亡案例提升至10149例与631例。最新病亡案例再创新高。各航空公司纷纷停止飞往意大利的航班，邻国也开始关闭与意大利连接的边境。

斯洛文尼亚表示，他们将关闭与意大利的边境，而奥地利则是禁止所有往来意大利与该国间的航班与火车。然而，法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 批评两国做了错误的决定。此外，他也警告法国的疫情才正要开始爆发。

同一天，英国新增46起确诊案例，累计确诊案例也被提升至319。英国的卫生部长多里斯 (Nadine Dorries)也在周二 (3月10日)检测出感染新冠病毒，目前已进行居家自我隔离。土耳其、牙买加、刚果与塞浦路斯也都在周二传出首起新冠确诊病例，而摩洛哥则是出现首起新冠病亡案例。

中东疫情最严重的伊朗周二最新确诊数字持续上升，新增了881起确诊与54起病亡案例，将累计的确诊案例与病亡案例提升至8042例与291例。

联合国的伊朗人权特使周二表示，为了避免监狱过度拥挤与滋生疾病，伊朗应该暂时释放政治犯。伊朗的司法部周一表示为了防止新冠疫情持续扩散，该国已暂时释放7万名犯人。但是联合国特使表示，目前只有刑期少于五年的犯人获释，其他因参与示威遊行而被判重刑的犯人仍被关于监狱中。

与此同时，中国国家主席习近平则在周二出访武汉，除了慰问前线的医护人员及访问当地小区，也强调要「坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战」。中国周三上午公布的最新数字显示中国新增24起确诊案例与22个病亡案例，这也将累计确诊案例与病亡案例提升至80778例与3158例。

前几周疫情也相对严重的韩国本周也开始出现疫情缓和的迹象。韩国周二公布的最新数字显示，该国新增了131起确诊与3起病亡案例，将累计的确诊与病亡案例提升至7513例与54例。 这个数字也是韩国自二月底来最低的单日确诊案例与病亡案例，韩国官方也表示，逐渐下降的单日新增个案显示该国的疫情扩散已逐渐缓和。但是韩国卫生官员也警告，新冠病毒仍在该国持续传播，所以韩国的防疫工作不该立即松懈。

全球紧急应对

自从全球新冠疫情不断升级后，全球不少公司与政府机关都纷纷提出在家工作与视讯会议的方案来应对。 世界银行与国际货币基金组织周二都宣布他们将开始让上千名位于华府的员工开始在家工作。

此外，新冠疫情也影响到了进行中的民主党总统初选。民主党的两名候选人桑德斯与拜登周二都取消了选前造势活动，而其他国家的大型公开活动与体育赛事也都被迫延期或取消。然而，美国副总统彭斯 (Mike Pence) 周二在记者会上表示，美国总统特朗普仍会继续在造势活动中与选民握手，但他的竞选团队也会视情况决定在哪举行造势活动。

美国总统特朗普周二也呼吁美国人民保持冷静，因为他相信疫情会逐渐散去。 他说: 「我们希望可以保护美国的船运产业、邮轮业以及航空业。 」

彭斯也重申，美国已开始在全国各地扩大新冠病毒检验的规模，并强调本周结束前，美国将会增加4百万的检验人次。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)