意大利疫情为何失控 世界学到什么?

(德国之声中文网) 意大利12日确诊人数来到12462例，病亡人数也来到827人。死亡率大概维持在4%左右，比之前中国新冠肺炎致死率2%还要高上许多。不过为什么意大利疫情会如此失控?

1.只关注中国因素，错失防疫黄金时间

1月底中国疫情已经相当严重时，意大利一开始只有3人确诊，其中2人还是中国游客。意大利在第一时间实施中国旅游禁令。

当时意大利总理孔特还信心满满地认为，意大利是欧盟里最积极防疫的国家。他以为切断了跟中国的联系就没问题，却乎略了社区感染的可能。

许多专家分析，意大利北部应该早在一月中就有本土感染，当时陆陆续续有发烧的病人求诊。《时代杂志》报导，伦巴第大区科多尼奥市一家医院的急诊室负责人Stefano Paglia告诉媒体，早在第一个确诊案例出现前，他所在的医院就出现肺炎病人突然增加的状况。但是这些案例当时都被当作是一般的流感来处理。

《卫报》也提到，被称为义大利本土头号病人的38岁男子，曾多次求诊都未被发现确诊。在跟中国没有任何关系下，当局拖了36个小时才让他接受检测，他在这段期间感染了许多人，包括医疗人员。

2.人口老化加上医疗资源不足

美媒CNBC引用意大利防疫总指挥Angelo Borrelli的报告，意大利45%病亡的人年纪在80到89岁之间，32%是70几岁，还有14%是超过90岁，60岁到50岁大约是5％。英国《卫报》报导，因为义大利人口老化严重，65岁以上的人口占23％左右，感染几率和出现重症的可能性也相对较高。

此外根据《时代杂志》，虽然义大利有全民健保，但是经费一直短缺。国家公卫预算只占国民生产毛额的6.8%，比法国和德国等欧盟国家都来得少。

这种情况下，加上突如其来的新冠肺炎病人潮，确诊病人只能也被安置在医院的手术室、走廊和恢复室。只有少数的病人可以待在负压病房，或有机会使用通风设备跟呼吸器等设施。医疗和照顾人员也严重不足，甚至传出感染状况。如果病人再继续倍增，意大利医疗体系将面临崩溃。

意大利目前的封城措施是依据总理宣布的紧急法案--《让我们待在家》(Let's stay home)。根据法案规定，多数人还是可以在社区内活动，只要填写相关文件，有需要的话也还是可以长途旅行。

3.误以为旅遊禁令或封城万无一失

此外，根据《纽约时报》专栏作家Beppe Severgnini 的分析，意大利引以自豪的中国旅游禁令可能也有问题。看似大刀阔斧的举动，却可能让政府因此大意，忽略更多人可能自第三国飞往意大利。许多旅客因为怕入关受阻，也没有主动通报旅遊史，导致一开始难以确定感染源到底来自何方。

在意大利状况持续恶化下，美媒CNBC引用JP Morgan经济学家Marco Protopapa的观察，他说目前伦巴第和威尼托大区的地方官员建议要用「武汉模式」(wuhan-style)，强制管理进出。但伦敦卫生与热带医学学院教授John Edmunds告诉路透社，封城只是暂时有效，无法长久，只能让蔓延的时间减缓。

世界学到什么?

意大利前总理Matteo Renzi 说，意大利也许就是欧洲的实验品，告诉大家要怎么对抗疫情。而我们可以从中了解，病毒已传播到世界各地，旅遊史只是参考的指标，不是绝对。群聚和社区感染是真正疫情爆发的指标。

就目前疫情和意大利的经验看来，人口老化的国家需要特别小心。此外，面对流感和新型病毒不断出现，各国公共卫生和医疗资源的预算应该是上升而不是下降。

最重要的是，没有任何一种防疫措施是完美的。最好的抗疫方式还是减少人与人间的接触，并确保正确洗手与积极配合各项政府指示。