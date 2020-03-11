意大利疫情为何失控 世界学到什么?

目前意大利全国6048万人都在封锁中，非紧急状况不得外出。所有婚丧喜庆和运动赛事，宗教活动通通不能办。除了药局和超市其他店家全数关闭。
(德国之声中文网) 意大利12日确诊人数来到12462例，病亡人数也来到827人。死亡率大概维持在4%左右，比之前中国新冠肺炎致死率2%还要高上许多。不过为什么意大利疫情会如此失控?
1.只关注中国因素，错失防疫黄金时间
1月底中国疫情已经相当严重时，意大利一开始只有3人确诊，其中2人还是中国游客。意大利在第一时间实施中国旅游禁令。
当时意大利总理孔特还信心满满地认为，意大利是欧盟里最积极防疫的国家。他以为切断了跟中国的联系就没问题，却乎略了社区感染的可能。
许多专家分析，意大利北部应该早在一月中就有本土感染，当时陆陆续续有发烧的病人求诊。《时代杂志》报导，伦巴第大区科多尼奥市一家医院的急诊室负责人Stefano Paglia告诉媒体，早在第一个确诊案例出现前，他所在的医院就出现肺炎病人突然增加的状况。但是这些案例当时都被当作是一般的流感来处理。
《卫报》也提到，被称为义大利本土头号病人的38岁男子，曾多次求诊都未被发现确诊。在跟中国没有任何关系下，当局拖了36个小时才让他接受检测，他在这段期间感染了许多人，包括医疗人员。
2.人口老化加上医疗资源不足
美媒CNBC引用意大利防疫总指挥Angelo Borrelli的报告，意大利45%病亡的人年纪在80到89岁之间，32%是70几岁，还有14%是超过90岁，60岁到50岁大约是5％。英国《卫报》报导，因为义大利人口老化严重，65岁以上的人口占23％左右，感染几率和出现重症的可能性也相对较高。
此外根据《时代杂志》，虽然义大利有全民健保，但是经费一直短缺。国家公卫预算只占国民生产毛额的6.8%，比法国和德国等欧盟国家都来得少。
这种情况下，加上突如其来的新冠肺炎病人潮，确诊病人只能也被安置在医院的手术室、走廊和恢复室。只有少数的病人可以待在负压病房，或有机会使用通风设备跟呼吸器等设施。医疗和照顾人员也严重不足，甚至传出感染状况。如果病人再继续倍增，意大利医疗体系将面临崩溃。
3.误以为旅遊禁令或封城万无一失
此外，根据《纽约时报》专栏作家Beppe Severgnini 的分析，意大利引以自豪的中国旅游禁令可能也有问题。看似大刀阔斧的举动，却可能让政府因此大意，忽略更多人可能自第三国飞往意大利。许多旅客因为怕入关受阻，也没有主动通报旅遊史，导致一开始难以确定感染源到底来自何方。
在意大利状况持续恶化下，美媒CNBC引用JP Morgan经济学家Marco Protopapa的观察，他说目前伦巴第和威尼托大区的地方官员建议要用「武汉模式」(wuhan-style)，强制管理进出。但伦敦卫生与热带医学学院教授John Edmunds告诉路透社，封城只是暂时有效，无法长久，只能让蔓延的时间减缓。
世界学到什么?
意大利前总理Matteo Renzi 说，意大利也许就是欧洲的实验品，告诉大家要怎么对抗疫情。而我们可以从中了解，病毒已传播到世界各地，旅遊史只是参考的指标，不是绝对。群聚和社区感染是真正疫情爆发的指标。
就目前疫情和意大利的经验看来，人口老化的国家需要特别小心。此外，面对流感和新型病毒不断出现，各国公共卫生和医疗资源的预算应该是上升而不是下降。
最重要的是，没有任何一种防疫措施是完美的。最好的抗疫方式还是减少人与人间的接触，并确保正确洗手与积极配合各项政府指示。
尽管全球各国持续提升他们的防疫机制，但意大利周二的病亡案例数仍创下新冠疫情爆发以来的新高。在塞浦路斯通报首起案例后，欧盟27个成员国都被新冠病毒入侵。伴随着海外疫情的扩散，中国进一步加强对入境人员的管制，严防输入性病例。 (11.03.2020)
世卫组织表示新冠疫情已接近全球大流行的程度，并再次称赞中国的防疫成效。与此同时，中国公布的最新数字再创新低，而意大利因疫情难以得到控制，被迫将封城的计划扩大至全国。 (10.03.2020)