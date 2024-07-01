意大利查获六吨中国“毒品前体”

意大利当局周一宣布查获了超过六吨来自中国的化学品，这些化学品据称是用于制造非法毒品，包括摇头丸。警方称，这些毒品足以“淹没”欧洲市场。

（德国之声中文网）法新社报道称，意大利经济警察表示，两批货物包含足够可以生产6300万粒摇头丸的“毒品前体”。警方表示，这足以“淹没”欧洲市场。

“这是一查获异常重要。”经济警察的卡吉亚诺（Gina Caggiano）中尉告诉法新社。

迄今为止，“在机场还没有发生过如此大规模的‘前体’查获，”她补充道。

作为与欧洲司法机构Eurojust合作进行的为期两年的调查的一部分，两名中国公民在荷兰被捕，警方同时对米兰的一名意大利商人展开了调查。

调查始于2022年

根据意大利新闻社安莎的报道，这项调查可以追溯到2022年，当时经济警察在米兰的马尔彭萨机场截获了一批货物。

在实验室分析后，被查获的粉末声称是聚酯粉末涂料，但事实证明是PMK——一种用于制造摇头丸的化合物。

这批货物计划通过一家总部位于米兰的公司转运，然后被运往荷兰。

荷兰当局随后确定了最终目的地，并查获了几十公斤的、氯胺酮和大麻，意大利警方表示。

与此同时，意大利北部城市瓦雷泽的金融警察截获了第二批货物，里面包含超过2000公斤的BMK，用于制造苯丙胺和甲基苯丙胺。在进口商的仓库里，警方发现了另外超过4000公斤的PMK。

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